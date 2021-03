Politiet ber foreldre holde barna hjemme under Sian-demonstrasjon

Lørdag 10. april har SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) fått godkjenning av kommunen til å holde demonstrasjon på Strømsø torg i Drammen. Det meldte DrammenLive24 onsdag. Tidligere har politiet måtte avbryte Sians demonstrasjon i Drammen, etter at en taler slang koranen i bakken. Politiet fikk det travelt med å holde de opprørte tilskuerne og Sian-medlemmene fra hverandre.

Politistasjonssjef sier de er klar over at situasjonen kan eskalerer på Strømsø torg i Drammen.

– Derfor oppfordrer vi spesielt foreldre om å holde barna sine borte fra Strømsø torg akkurat den dagen. Dette vil ikke være et egnet sted for barn, sier han.

Misfornøyd med håndtering

I sommer vedtok kommunen i samarbeid med politiet å flytte demonstrasjoner som fremmer radikalisering og voldelig ekstremisme til Holmennokken. Dette gjør de for å unngå «brysomme elementer i bybildet», ifølge kommunens vedtak. I tillegg måtte arrangøren betale for vakthold og sikkerhet selv.

Men nå er altså Sian tilbake på torget. Bakgrunnen er en lovlighetskontroll, gjennomført av Fylkesmannen. I kontrollen avdekket Fylkesmannen at kommunens vedtak om å kun tillate demonstrasjoner utenfor bykjernen var ulovlig.

Leder for Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Lars Thorsen, forklarer at de demonstrerer i Drammen igjen, som et motsvar på kommunens ulovlige vedtak.

– Hovedmålet med dette er å vise at norsk lov også gjelder i Drammen, vi markerer at den ulovlig atferden til politiet og Drammen kommune er avsluttet, sier leder i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Lars Thorsen.

Det er ikke første gang Thorsen reagerer på hvordan kommunen og politiet i Drammen har behandlet Sian.

26. mai i fjor vedtok kommunen at politiet skal få bestemme hvem som skal få ytre seg i det offentlige rom. En liste over organisasjoner skal danne grunnlag for hvem som skal få fremme sine synspunkter på torg og i gater, samt hvem som skal måtte betale for egen sikkerhet.

– Da politiet i Drammen lagde en liste over hvilke organisasjoner de liker og ikke liker, for å forhindre uroligheter i bybildet, har man gått utover rammene, mener Thorsen.

Leder for Sian, Lars Thorsen, ønsker aller helst å holde ro og orden på Strømsø torg, men sier at brenning av Koranen kan forekomme hvis ting eskalerer. (Foto:Privat )

Koranbrenning siste utvei

– Hvis ikke politiet forandrer sin atferd mot oss i den kommende demonstrasjonen, vil vi brenne opp Koranen den 10. april og kringkaste dette til muslimer, sier Thorsen, og legger til at for han er dette er siste utvei. Ifølge ham selv ønsker han heller å holde taler på torget enn å lage rabalder.

Kommunen har ikke myndighet til å gi tillatelse eller ikke for en slik demonstrasjon. — Fagansvarlig for utleie i Drammen kommune, Per Olav Hornes

På anklagene fra Thorsen, sier politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas, at han ikke har noen kommentar. Men oppfordrer Thorsen til å anmelde om politiet ikke ter seg på den riktige måten.

– Hvis Thorsen mener at politiet har gjort noe straffbart, bør han ta kontakt med spesialenheten som jobber med saker om politiet, sier han.

Per Olav Hornes, fagansvarlig for utleie i Drammen kommune. (Foto: Privat)

Lovlig tross smittevernregler

Fagansvarlig for utleie i Drammen kommune, Per Olav Horne, påpeker at kommunen ikke har myndighet til å gi eller avslå tillatelse for en demonstrasjon på bakgrunn av innholdet. De kan dog nedlegge lokale forbud mot demonstrasjoner av smittevernhensyn. Dette har ikke Drammen gjort. Fordi demonstrasjoner ikke regnes som et arrangement i den nasjonale covid-19-forskriften, trenger de dermed ikke å ta hensyn til begrensningen om 50 personer.

Likevel har kommunen i tillatelsen anbefalt Sian om å ikke gjennomføre demonstrasjonen, med tanke på smitterisikoen ved å samle mennesker. I tillatelsen ber Horne Sian om å vurdere om det er nødvendig med en demonstrasjon på dette tidspunktet.

Til dette svarte Thorsen at de uansett kommer til å avholde demonstrasjonen.

– Dette er på lik måte som Black life matters holdt demonstrasjon i Oslo for ikke så lenge siden, påpeker Thoresen.

Yousuf Gilani leder for Muslimsk Dialogforum oppfordrer muslimer i Drammen til å ikke la seg provosere av Sian. (Helle Svanevik)

Jeg vil i løpet av de neste ukene ta kontakt med Lars Thorsen, slik vi kan unngå koranbrenning i Drammen. — Leder for Muslimsk Dialogforum, Yousuf Gilani

Ønsker å fortsette dialogen

Forrige gang Sian var i Drammen, var i høst for et mye omtalt dialogmøte med Muslimsk Dialogforum på biblioteket i Drammen. Det var i forkant stor nasjonal uenighet om det var hensiktsmessig og klokt å gi Sian åpen scene til å spre budskapet sitt. Leder av forumet, Yousuf Gilani, ber muslimer i Drammen om å ikke la seg provosere av Sians budskap og trussel om koranbrenning.

– Vi har ytringsfrihet i Norge og den respekterer vi. Det er lov å være uenig i budskapet Sian kommer med, men vi i Muslimsk Dialogforum håper de fremmøtte vil agere med kjærlighet og medmenneskelighet, og ikke med vold og støy.

Gilani forteller at han tidligere har bedt Thorsen vurdere om de trenger å brenne koranen for å fremme budskapet sitt. Frem mot demonstrasjonen 10. april vil han igjen kontakte Thorsen, med mål om å unngå koranbrenning i Drammen.

– Sian truer fremdeles med koranbrenning. Var dialogmøtet egentlig til nytte?

– Dialogen er en mulighet til å overvinne egne fordommer, og lære av hverandre. Derfor har vi veldig stor tro på at møtet var nyttig og forebyggende. Tanken var at vi skulle fortsette med flere møter, men på grunn av pandemien, har det ikke vært mulig, sier Gilani.

Thorsen sier på sin side at han ikke vil kalle det «dialog», men heller «debatt».

– Vi lar ikke være å komme til Drammen på grunn av høflighet eller på grunn av dialogmøte vi har hatt, slår Thorsen fast.

