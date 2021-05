Para-snowboarder Niklas (13) tatt ut til landslaget: – Jeg ble veldig gira

Niklas Lohne Hansen fra Åssiden i Drammen, har den ekstremt sjeldne sykdommen rasmussen encefalitt. Encefalitt er en betennelse i hjernen som fører til omtåkethet og svimmelhet. Noen ganger får encefalittpasienter epileptiske anfall og lammelser i visse ansiktsmuskler.

Som følge av sykdommen kan han ikke bruke sin høyre arm og har ikke sidesyn på den høyre siden. I tillegg til det har han skinner på beina, uten at dette ser ut til å være til hinder for 13-åringen.

Når vi tar kontakt med Hansen er han allerede på plass i skateparken og trener. Den dedikerte tenåringen trives best i bevegelse og kan trene opp mot 40-45 timer i uka.

Utenfor sesong fordeler han tiden mellom skateparken og innendørshallen på Lørenskog, der han kan stå på snowboard. Snøsonen er midlertidig stengt og Hansen gleder seg til han kan benytte seg av tilbudet igjen.

Nå er han som yngstemann blitt en del av para-landslaget, noe som har gjort alt annet enn å legge en demper på motivasjonen.

– Pappa ringte meg og sa jeg hadde kommet inn på landslaget. Det var veldig uforventet og jeg begynte bare å juble. Noen av vennene mine jubla helt sjukt da de fikk vite det og ble skikkelig glade på mine vegne. Det var veldig moro. Det er også kult at jeg er den yngste som er med på para-landslaget, sier Hansen.

Tidligere har Hansen vunnet paraklassen i både Norgescup og NM i Snowboardcross. I tillegg har han også vært nominert til årets gjennombrudd i 2020, der juryens begrunnelse blant annet sa: “Niklas utstråler en iver og entusiasme som man ikke finner maken til”.

[ Jordbærbonde refser krisepakke ]

Niklas Lohne Hansen med gullmedalje fra NM i Kongsberg i 2020. (Privat)

Ønsker bare å bli enda bedre

Hansen sier at han ikke har gjort noe spesielt for å feire nyheten om landslagsplassen, men at han vet hva han vil og har klare mål for hva som må til i tiden fremover.

– Jeg har egentlig ikke gjort noe spesielt for å feire landslagsplassen, jeg har bare vært i skateparken og trent, for meg er det belønning nok i seg selv, sier han.

– Hvordan vil dette påvirke hverdagen din?

– Jeg trener egentlig bare mye hardere enn jeg allerede gjør. Jeg skal trene på nye triks og se på videoer for å bli enda bedre. Det er det jeg ønsker.

– Har du satt deg noen nye mål nå som nye muligheter har åpnet seg?

– Det er vel å bli norgesmester igjen, og være med på flere turer med landslaget og de store kara. Det blir tøft å møte mange av de jeg har sett opp til.

– Har du en oppfordring til andre som drømmer om å komme seg til ditt nivå? Du er jo et forbilde for mange.

– Man må bare stå på og ta det som det kommer. Man må jobbe hardt og trene masse, så får man det man fortjener.

For Hansen går tiden stort sett med til skole og trening. I ukedagene trener han fra klokken 15.00 på ettermiddagen til klokken 20.00 på kvelden. I helgene trener han fra klokken 09.00 om morgenen til klokken 20.00 på kvelden. Innsatsen gir resultater, Hansen er nå fullsponset av det amerikanske snowboard-merket Burton.

[ Serveringssteder på Bragernes utvider ]

Niklas i skateparken der han tilbringer mye tid i ukedager og helger. Skatingen har gitt gode resultater også på snowboardet. (Privat)

Stolt pappa

Pappa Bjørn synes også det er veldig stas at sønnen har fått plass på landslaget, men innrømmer at han ikke er spesielt overrasket etter å ha fulgt sønnens utvikling hele veien.

– Jeg så tidlig at han ville gå den veien, han mestret dette tidlig og det var i grunn bare et spørsmål om tid før han ville ta dette videre. Vi ventet bare på at han skulle bli gammel nok til å kunne konkurrere, sier han.

– Kan det bli for mye trening?

– Ja, noen ganger kan det nok nesten bli litt mye. Han vekker meg om morgenen for å kunne dra i skateparken, men jeg sier at vi må gjøre lekser først. Men det er dette han synes er morsomt. Han er ivrig og blir ikke lei. Det er det som er det viktigste. Så lenge han finner så mye glede i det som han gjør får han bare holde på.

All tiden sønnen har lagt ned i skateparken har også gitt resultater for snowboardkjøringen. Det ble ikke noe norgesmesterskap i år på grunn av korona, men de har likevel testet NM-løypa sammen.

– Han ligger svært godt an og har stor forbedring fra i fjor. Vi kjørte løypa rundt 25 ganger og tok tiden slik at vi kunne finne gjennomsnittet. Jeg måtte kikke på klokka to ganger for å se om det var riktig tid. Han kjører fort, og det lover godt.

Faren forteller at de begynte med sitski slik at sønnen kunne delta på lik linje med resten av familien. Deretter gikk de over til å prøve snowboard.

– Jeg visste at vanlige ski ikke ville fungere for Niklas, derfor prøvde vi snowboard, der begge beina spennes fast. Det gikk over all forventning og han elsket det. Etter den dagen gikk det ikke en dag uten. Det var fulltreffer, sier han og legger til:

– Jeg har aldri behandlet ham som funksjonshemmet og tenker sjelden over at han har en funksjonshemning. Vi har pushet på og det tror jeg vi ser resultatet av i dag.

[ Ferjer på fjorden og elva er mulig ]