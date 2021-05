Serveringssteder på Bragernes utvider

Blant restaurantene som har fått godkjent utvidet utendørs skjenkeareal på Bragernes torg, er Jonas B. Gundersen. De har fått en midlertidig godkjenning av kommunen som gjelder fra 8. mai til 1. september.

Dette er gode nyheter for Martin Vogel, som er medeier og driftssjef for Jonas B. Gundersen.

Han forteller med entusiasme om de nye planene for det som skal bli et koselig loungeområde de trolig vil kalle “appgarden”.

Vogel viser fram de nye stolene der man kan nyte noe godt å drikke i en mer tilbakelent stil, og viser området den nye uteserveringen skal være.

– Det vil bli gode stoler, vi vil pynte med planter for å sette stemningen og man bestiller via en praktisk app. Fra loungeområdet får man enda bedre utsikt over Bragernes torg, mens man koser seg med en drink eller det som måtte friste. Jeg tror dette blir veldig koselig, sier han.

Ifølge Vogel vil ikke uteområdet bli så stort og han antar at det vil være plass til omtrent 20 – 25 personer, litt avhengig av hvilke smittevern – og avstandsregler som gjelder gjennom sommeren. Det vil fungere som et supplement til den allerede eksisterende uteserveringen.

– Den utvidede uteserveringen vil ikke nødvendigvis være åpent på dagtid. Dersom pågangen er stor og det er ønsket av kunder, åpner vi så klart opp så folk kan kose seg i solen som treffer dette området tidligere enn den originale uteserveringen, sier han.

Naborestauranten Pigen har også søkt om utvidet uteservering, i tillegg skal Goggen sportspub utvide sin uteservering med det samme “campingteamet” som de har hatt tidligere.

– Vi vet ikke når vi åpner den nye uteserveringen enda, men alt er planlagt og står klart til åpning, så det er bare for oss å sette ut stoler og det som hører til når vi ønsker, sier Vogel.

Vogel viser frem en av de nye stolene i en mer avslappet stil som skal brukes på den nye uteserveringen inn mot torget. (Stephan Pettersen)

Ikke alle er like positive

Noen reagerer likevel på at kommunen godkjenner uteservering som strekker seg lenger inn på torget, og mener dette også kan føre med seg mindre heldige episoder med støy og bråk.

– At det sitter folk ute og spiser og koser seg er greit nok, men midt på torget så begynner jeg å lure. Torget skal være et fristed, der det skal være fri tilgang for allmennheten. Det virker som om politikerne vil at det skal virke frastøtende på vanlige folk. Uteservering kan dra med seg uting, som at folk er høyrøstet, mye bråk og musikk, sier Øyvind Johnsen fra Spikkestad.

Vogel er ikke bekymret for kritikken som rettes mot utvidelser på torget, han mener folk som bor og ferdes i byen må regne med litt folkeliv.

– Jeg tror ikke dette vil føre til mer støy eller være til hinder for mennesker som ønsker å nyte dagen eller kvelden sin på torget. Jeg tror heller dette vil bidra til et mer yrende og hyggelig sentrum. Det vil også være åpent mellom restauranten og det nye uteserveringsområdet, så det vil ikke være til hinder for mennesker som ønsker å passere, sier han.

Snart kan brosteinen utenfor serveringsstedene på Bragernes være dekket av bord, stoler og mennesker. (Stephan Pettersen)

Får støtte av kommunen

Per Olav Horne fra samferdsel, vei og park i Drammen kommune forklarer at et av smitteverntiltakene er et avstandskrav på en meter. For mange serveringssteder vil det føre til at plassen til gjester reduserer betydelig, sammenlignet med en normalsituasjon. Etter ønske fra bransjen selv og kommunens politikere, vil kommunen som i fjor legge til rette for at en allerede hardt rammet serveringsnæring kan få plass til flere gjester.

– Det er en bransje med seriøse aktører som ønsker det beste for sine gjester og omgivelser. Kommunens oppfatning fra fjoråret var at det ikke var noe problem med støy eller høy musikk som var sjenerende for allmennheten. Det er god plass på alle torg i Drammen, og det er fortsatt slik at det er mer enn god nok plass til allmenn ferdsel, sier han og legger til:

– Dette gjøres ved at man benytter flere eller utvidede arealer. Det er fortsatt slik at man vil prioritere allmenn ferdsel på fortauet, torg og gategrunn, der denne blir for begrenset vil man ikke få tillatelse. Men der det er mulig vil vi tillate at man kan benytte flere områder som serveringsareal.