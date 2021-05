Ny utredning: Ferjer på fjorden og elva er mulig

Det er konsulentselskapet WSP som har utformet rapporten på vegne av ti store eiendomsutviklere i Drammen. De neste tiårene skal det bygges rundt 20.000 boliger på Lierstranda og Tangen. Nøsted-utbyggerne håper ferjer som kan frakte folk mellom arbeidsplassene og boligene, vil hjelpe på boligutviklingen i byen.

Når sykehuset og helseparken på Lierstranda står ferdig i 2024/25, vil ferja ha nok befolkningsgrunnlag til å kunne frakta dem til de fjordnære arbeidsplassene, konkluderer utredningen.

Ifølge utredningen kan den utslippsfrie passasjertransporten innføres etappevis fra neste år og fram mot 2030, i takt med de store utbyggingene. Da han den ifølge utredningen gått med overskudd i 2040.

Elvebåter og fjordferjer

WSPs rapport konkluderer med at det er lav risiko forbundet med å prøve ut et ferjetilbud, blant annet fordi ferjer ikke krever store irreversible infrastrukturinvesteringer.

De anbefaler to ulike båttyper, elvebåter og fjordferjer.

For at et ferjetilbud skal kunne forsvares markedsmessig, er det en forutsetning at utbyggingsprosjektene ved fjorden og langs elva realiseres som forutsatt. Da vil markedsgrunnlaget være der, mener WSPm som har beregnet at antall passasjerer vil være mellom 3.000 og 9.000 når alle utbyggingsprosjektene er realisert.

Det betyr også mye for oppstartskostnadene at flere av eiendomsutviklerne med prosjekter langs fjorden og elva stiller seg positive til å bidra med infrastruktur.

En av disse er Nøsted brygge, som de neste årene skal bygge 90 leiligheter på Tangen.

Dette er de mulige stoppestedene utbyggerne har sett seg ut for elvebåtene og fjordferjene. (Arkitektkontoret Nils Tveit)

Nullvekstmål uten bommer

– Rapporten fra WSP er lovende. Den viser at bruk av vannveien kan bidra til et bedre kollektivtilbud, sier Jan Erik Hansen, som leder prosjektgruppa for utslippsfri fjord- og elveferje. Hans drøm er at det i 2025 seiler utslippsfrie ferjer på fjorden og elva.

Hansen mener tilbudet vil kunne gjøre det lettere å gi regionen en byvekstavtale uten å måtte bruke bompenger, da ferjene vil kunne bidra til at Buskerudbyen når målet om nullvekst for biltrafikken. Driftsutslipp per personkilometer er langt lavere for utslippsfri ferje enn for personbil eller dieseldrevet buss, men noe høyere enn for elektrisk buss.

– Nå håper jeg politikerne i kommunene og i fylkeskommunen tar saken videre, og at ferje blir sentral i en ny Buskerudbypakke.

Hansen understreker at dette er et forprosjekt som viser hva som er mulig og at det er behov for kvalitetssikring av beregningene.

Slik ser utbyggerne av de nye prosjektene Nøsted Brygge og Glassverket for seg at beboerne i bydelen kan reise til og fra byen, stasjonen og arbeidsplassen (Illustrasjon / Nils Tveit Arkitekter)