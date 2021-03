Måtte lukke dørene rett før «høysesongen»: – Overraskende

Av Stephan Pettersen

Den lille familiebedriften TT-Sport i Drammen spesialiserer seg på alpint og topptur, og driftes til daglig av Trond Theodorsen. Fra butikken i Engene har han i mange år sørget for at Drammensere trives med alpin skikjøring i en eller annen form.

Nå settes ting på vent og butikken må holde stengt. Regjeringen innførte mandag strengere koronatiltak for samtlige kommuner i Viken. Dette rammer de fleste butikkene i Drammen, som nå må holde dørene stengt og gjøre andre tiltak for å holde hjulene i gang.

– De nye tiltakene som kom var overraskende. At vi som små butikker, med spredt besøk og ikke mange besøkende av gangen måtte stenge var jeg ikke forberedt på, sier Theodorsen.

Som spesialbutikk innen alpint og topptur er ukene før påske spesielt viktig for TT-Sport. Tiden før påske pleier å gi gode resultater og det er en periode med godt salg butikken nå må holde dørene stengt.

– Siden smitten er slik den er, må man bare ha forståelse for de tiltak som blir gjort. Man må bare tenke positivt og benytte de mulighetene man har, legger han til.

[ Tekstilsjef starter begravelsesbyrå: – Jeg vil gjøre en forskjell for menneskene jeg møter ]

Turbulent år

Sosiale medier gjør det heldigvis mulig for at butikkene fortsatt kan nå ut til kundene sine. De mindre butikkene er nå avhengig av at kunder benytter seg av de lokale tilbudene som finnes og ikke kun handler fra de store aktørene innen netthandel.

– Det kan avtales slik at kunden henter varen på døren eller at jeg kjører varene hjem til kunden. Jeg håper dette kun varer fram til 11. april og at kundene bruker de mulighetene som finnes, da løser vi dette greit, sier han.

Theodorsen legger ikke skjul på at fjoråret var turbulent, men at han har vært heldig grunnet en trofast kundegruppe.

– Det er mange som har hatt det langt verre enn meg, og de føler jeg med. Nå ser jeg fram til normalen, sier han.

Stine Myhre jobber hos klesbutikken Cosmo på Strømsø. Dørene er stengt, men det er fremdeles jobb med Instagramkontoen til butikken, hvor det legges ut bilder av klær og nyheter. (Stephan Pettersen)

Reddes av lojale kunder

Flere butikker i Drammen ser nå nye veier og gjør egne tiltak for å håndtere koronasituasjonen som igjen rammer næringslivet.

Klesbutikken Cosmo spesialiserer seg på kvinnemote og fra det lille lokalet på Torgeir Vraas Plass på Strømsø, ser daglig leder Runhild Wike nå etter nye metoder for nå ut til kundene.

– Som en konsekvens av året vi har lagt bak oss med korona ser vi behovet for å tilpasse oss tiden vi er inne i, derfor har vi begynt arbeidet med en nettbutikk, sier Wike.

Det siste året har bydd på noen tunge måneder for Cosmo, men i likhet med mange andre butikker har ikke situasjonen vært så ille som den kunne ha vært. Wike mener dette skyldes at de har en stor kundegruppe som handler og støtter butikken.

– Vi har mange flotte kunder som støtter oss. Nå tenker jeg at vi bare må brette opp ermene og gjøre det som må til, slik at vi kan få kontroll over viruset og samfunnet kan returnere til normalen, sier hun.

[ Byens eldste skobutikk er klar i nye lokaler: – Rart å kjøre forbi Tollbugata ]

Disse reglene gjelder nå

Drammen kommune er nå underlagt tiltaksnivå A. Dette er definert som «særlig høyt tiltaksnivå». Det betyr blant annet påbud om hjemmekontor for dem som kan og stengte butikker. Drammen har også innført rødt nivå på barnehager og skoler. Tiltakene vil vare til og med søndag 11. april.

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

Apotek

Bandasjister

Optikere

Vinmonopolet

En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.

Bensinstasjoner

Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.