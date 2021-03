Byens eldste skobutikk er klar i nye lokaler: – Rart å kjøre forbi Tollbugata

– Jeg må være ærlig, det er hardt for meg. Jeg har gått der siden jeg var guttunge. Nå er det vondt hver gang jeg går ut døra, forteller Espen Engebretsen. Et helt yrkesliv har han drevet Drammens eldste skobutikk – Engebret sko i Tollbugata på Strømsø, som han tok over etter faren.

På begynnelsen av 2000-tallet overtok sønnen Paal forretningen. Men selv om Espen han har rukket å bli 81 år, klarer han ikke å sitte hjemme, og farter mellom de to butikklokalen for å gjøre siste innspurt før åpningsdagen på mandag.

– Det var aldri et tema eller forventning om jeg skulle overta, det var bare helt naturlig. Jeg er eldstemann i søskenflokken, og har alltid jobbet i butikken på kveldstid, forteller Paal Engebretsen.

1. mars åpner Engebret sko i Schwenckegata på Bragernes – på flyttefot for første gang på 91 år.

– Vi skal ha like store smil, like god service og samme kunnskap, forteller Paal, som legger til at alle de ansatte beholder jobben.

Espen Engebretsen (81) klarer ikke å holde seg helt borte fra skobutikken. I dag er det sønnen Paal som er tredje generasjons driver av Engebret sko. Foto: Emma Huisman Moskvil

Avhengig av sko

Paal Engebretsen har selv vært med far Espen i butikken siden han var guttunge. Selv om han ikke har like dype følelser knyttet til flyttingen, synes han det er merkelig å tenke på at han snart ikke har nøkkel til lokalene lenger.

– Det er rart å kjøre forbi Tollbugata, men jeg har ikke de sterke båndene som far har. Det er nok noe som kommer mer med alderen, sier Paal og smiler lurt bort på faren.

– Så lenge jeg får se og lukte sko, så har jeg det egentlig greit, konstaterer Espen, som understreker at det var han selv som signerte kontrakten for å selge bygget i Tollbugata.

I 2018 solgte de nemlig bygget til et eiendomsselskap, som planlegger et nybygg med handel i første etasje og leiligheter over.

I kontrakten sto det at Engebret sko måtte flytte under byggeperioden, men var velkommen til å flytte tilbake igjen når nybygget sto klart. Likevel mente familien det var riktig med fornyelse og mindre lokaler.

– Vi har et stående tilbud om å komme tilbake om noen år, men den avgjørelsen har vi ikke tatt enda. Vi har en kontrakt her på tre år, forteller Paal.

Selv om Engebret sko har vært i Tollbugata i 91 år, kom det likevel ikke som en overraskelse da diskusjonen om å selge butikklokalene begynte for fullt.

– Det er mye utbygging i nabolaget, og vi har fått flere henvendelser gjennom årene. Men nå fikk vi en akseptabel pris, og tanken hadde modnet seg, forteller Paal.

I Schwenckegata er vår- og sommervarene allerede på plass. Foto: Emma Huisman Moskvil

Kvittet seg med 6.000 skopar

Både far og sønn er i full gang med å fylle opp hyllene med nye varer til åpningen om noen dager. Men med den pågående pandemien, var det noe spennende om de nye varene ville rekke frem i tide.

– Flere av skofabrikkene vi bestiller fra har vært stengt i tre måneder, men vi har troen på at vi får fylt opp hyllene, sier Paal med et smil.

Butikken i Tollbugata ble utvidet flere ganger gjennom årene, og endte til slutt opp på 1.700 kvadratmeter, inkludert lageret. På det meste hadde butikken rundt 7.500 par sko.

Men det nye lokalet i Schwenckegata er bare 450 kvadratmeter.

– I den nye butikken skal det bare være nye vår- og sommervarer, så vi har hatt en solid jobb med å kvitte oss med 6.000 skopar fra varelageret vårt. Ulempen var at vi solgte for billig, slik det ble et tapsprosjekt, forklarer Paal.

Selv om lokalet er helt nytt, finner vi en liten bit av historie på veggene. Denne skoen solgte Espens far til skobutikker i 1938-1939, og kostet da 12.80 kroner. Foto: Emma Huisman Moskvil

Gode naboer

I Tollbugata har det gjennom årene blitt stadig færre butikker rundt Engebret sko. Men i hjørnelokalet i Schwenckegata er de i godt lag av uavhengige butikker.

– Vi er nok litt mer tradisjonell i stilen enn butikkene rundt oss, så det er sjelden villmanns-varer hos oss. Men det blir litt mer farger å se fremover.

Spesielt én type trendsko vil du aldri finne i hyllene til Engebretsen.

– Crocs er det verste jeg ser. Når jeg ser venner med Crocs er jeg nødt til å kommentere det, innrømmer Paal lattermildt.

– Syntet og plast har jeg lite sansen for. Skoene skal puste og vare. Da må de være skinn. Jeg vil ikke være med på søppelkassekjøret.