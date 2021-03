Tekstilsjef starter begravelsesbyrå: – Jeg vil gjøre en forskjell for menneskene jeg møter

Av Stephan Pettersen

Fred Løwe bor på Konnerud, er familiefar og har 30 års erfaring fra ledelse innen detaljhandel. I 2004 fikk han jobben med å bygge opp den danske tekstilmerkevaren Stoff & Stil i Norge. I fjor forlot Løwe suksessen, og tekstiler og varesalg byttes ut med kister og gravstøtter.

– Jeg har jobbet med etablering og utvikling i alle år og forlater skuta med åtte butikker og 200 millioner kroner i omsetning, sier han.

Et verdivalg

Etter å ha holdt kortene tett til brystet i lang tid kan han nå avsløre planene om å starte et nytt begravelsesbyrå i drammensområdet sammen med sine partnere. De har jobbet med prosjektet i over ett år og er nå klare for oppdrag i det nye lokalet på Gulskogen.

Ifølge Løwe har han lenge kjent på lysten til å gjøre noe annet enn detaljhandel og varesalg.

– Det kom til et punkt der jeg måtte tenke over om dette var det jeg skulle drive med resten av livet, eller om jeg skulle ta steget og gjøre noe som var mer verdibasert, sier han.

Det var dette som satte ham på sporet av det nye yrkesvalget.

– Jeg vil bidra og gjøre en forskjell for menneskene jeg møter. Det er nok den idealistiske ideen som ligger bak det. I tillegg er det et ønske om å utfordre de eksisterende firmaene på pris og kvalitet, sier han.

Forståelse og medfølelse

Jobben Løwe nå tar på seg innebærer møter med mennesker i dyp sorg, og det viktigste for de etterlatte er en verdig avskjed med dem som sto dem nærmest. Derfor er det en forutsetning at man har evnen til å møte mennesker med forståelse og medfølelse.

Som mangeårig leder med mange ansatte under seg har Løwe sett menneskers møte med livet på alle måter. Både i sorg og glede. Dette er en erfaring han tar med seg til Avskjed begravelsesbyrå.

– Det handler om hvordan man møter mennesker i ulike situasjoner i livet, slik at de kan ivaretas på best mulig måte. Jeg tror mine verdier fra oppveksten i menighet, sammen med de erfaringene jeg har gjort i livet gjør meg godt rustet til jobben, sier han.

Plass til nye aktører

I drammensområdet er det allerede et titalls tungt etablerte begravelsesbyråer. Dermed kan det være vanskelig å etablere seg som nykommer, og ikke minst være konkurransedyktig.

Løwe understreker at de tar utfordrerrollen i markedet på strak arm og at de ikke er bekymret for konkurransebildet.

– Det er definitivt plass til nye aktører i drammensområdet, men man må velge sin nisje og kommunisere dette til kunden for å lykkes som nykommer. Det viktigste er produktkvalitet, pris og service. Der tør jeg påstå at vi er best, sier han.

Den daglige driften hos Avskjed begravelsesbyrå vil bestå av to til tre personer og tjenesten skal være bemannet med vakttjeneste hele døgnet.

Godt forberedt

Personlig har ikke Løwe erfaring med å drive begravelsesbyråer fra tidligere, verken på godt eller vondt, og går dermed inn i en ukjent bransje. Derfor har forberedelser vært avgjørende før oppstart.

– Det er en lukket bransje, så det har vært viktig å gjøre en god jobb rundt innhenting av informasjon, forteller Løwe, uten å ville gå i detalj på hvordan bransjen oppleves som lukket.

– Men vi har brukt god tid på research og har jobbet med dette i mer eller mindre ett år. Vi har nok kunnskap til å gå inn i bransjen.