Så mye får permitterte i dagpenger

Av Ida Bing

ida.bing@lomedia.no

FriFagbevegelse har regnet ut hvor mye permitterte vil få utbetalt, både i permitteringstiden og som dagpengemottakere.

Stortinget har vedtatt midlertidige regler som sier at alle permitterte får lønn de første 20 dagene, opp mot en årslønn på 599.148 kroner (6G).

Arbeidsgiver betaler de to første dagene med lønnsplikt, mens staten skal stå for de nesten 18 dagene med lønninger.

Etter lønnsutbetaling fra staten, kan permitterte gå over til å motta dagpenger.

Dette får du i dagpenger

I dagpenger får du 80 prosent av inntekten din, altså dagpengegrunnlaget, opp mot 300.000 kroner (3G) i året. Deretter får du 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er over 300.000 kroner opp mot 600.000 kroner.

Dagpengene regnes med andre ord av inntekter til maks 600.000 kroner – overstiger lønnen din denne grensen, blir ikke det tatt med i dagpengegrunnlaget.



Dagpengene regnes ut ifra inntekten din det siste året, eller lønnet arbeid fra de siste 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.

Noen regneeksempler:

• Har du tjent 100.000 kroner, som utgjør dagpengegrunnlaget ditt, får du 80 prosent i dagpenger – altså 80.000 kroner. Det utgjør omtrent 6.600 kroner i måneden før skatt.

• 150.000 kroner vil gi 120.000 kroner i dagpenger, som utgjør rundt 10.000 kroner i måneden.

• 200.000 kroner vil gi 160.000 kroner i dagpenger – rundt 13.300 kroner i måneden.

• 250.000 kroner i lønn vil gi 200.000 i dagpenger, omtrent 16.600 kroner i måneden.

• 300.000 kroner vil gi 240.000 i dagpenger, rundt 20.000 i måneden.

• Har du tjent 350.000 det siste året, altså over 3G, får du utbetalt 80 prosent av 300.000 og deretter 62,4 prosent av de «resterende» 50.000. Regnestykket blir slik: 240.000 og 31.200 gir tilsammen 271.200 i dagpenger – 22.500 i måneden.

• 400.000 gir 302.400 i dagpenger – 25.200 i måneden.

• 450.000 gir 333.600 i dagpenger – 27.800 i måneden.

• 500.000 gir 364.000 i dagpenger – 30.300 i måneden.

• 550.000 gir 395.250 i dagpenger – 32.900 i måneden.

• 600.000 gir 427.200 i dagpenger – 35.600 i måneden.

• 650.000 i lønn gir da også 427.200 i dagpenger, fordi 600.000 er maksgrensen for dagpengegrunnlaget.

Dagpengene gis for fem dager i uken og utgjør 1,2 prosent av dagpengegrunnlaget i uka med sats på 62,4 prosent. Utregningene over gir derfor en indikasjon på hva du får i måneden, hvor dagpengene er delt på 12.



I Navs dagpengekalkulator kan du regne ut hva du får, men kalkulatoren tar ikke hensyn til de midlertidige regelendringene innført av Stortinget.

Dagpengene utbetales av Nav omtrent hver 14. dag, og de er skattepliktige. Det vil si at dagpengemottakere må tilpasse skattekortet sitt etter de nye satsene.

Taper på permittering

Dagpengemottakere vil få en lavere inntekt i perioden, men det vil som vist over variere med hva den enkelte har tjent året før. I og med at taket er satt på 6G, som utgjør en månedslønn på nærmere 50.000 kroner, vil også mange permitterte – som mottar lønn i permitteringsperioden – også tape inntekt før de mottar dagpenger.

En permittert med en årslønn på 700.000 kroner vil tape rundt 5.000 kroner i løpet av dagene staten betaler. Det utgjør 8.300 kroner for en hel måned.

Har den permitterte derimot en årslønn på en million kroner, vil hun tape omtrent 20.000 kroner brutto i dagene staten betaler. Det utgjør over 33.000 kroner for en hel måned.

Dette taper de ulike yrkene

I februar la Statistisk sentralbyrå fram tall som viste at en gjennomsnittlig månedslønn for norske ansatte var 47.290 kroner i september 2019. En gjennomsnittlig ansatt tjener dermed rett under taket på 50.000 kroner i måneden.

Ifølge lønnsstatistikken vil administrerende direktører, som i snitt tjente 80.250 kroner i måneden, i gjennomsnitt tape over 31.000 kroner i måneden på å bli permitterte.

Snittlønnen blant sivilarkitekter er rundt 60.700 i måneden. De vil tape nær 10.700 i måneden på å bli permittert.

Og slik fortsetter listen. Alle som tjener mer enn 50.000 kroner i måneden, vil altså tape penger fra første dag som permittert.

De som ikke når opp til taket på 50.000 kroner, vil motta full lønn i perioden.

Ikke «full» lønn

Da Stortinget først la fram de økonomiske krisetiltakene, ble de av mange kritisert for å bruke formuleringen «sikre full lønn til permitterte».

Tallet på permitterte som til nå har registrert seg hos Nav, nærmer seg 200.000. For mange har permitteringsperioden allerede startet, og for flere av disse er det altså ikke snakk om «full lønn», ettersom de kun får dekket utbetalinger opp årslønner på 600.000 kroner.

Flere kan få dagpenger

Grensen for å få dagpenger ligger nå på 0,75G, som følge av de midlertidige reglene bestemt av Stortinget. 1G er per i dag 99.858 kroner i året. Det vil si at du som lønnsmottaker må ha hatt en samlet inntekt på 74.894 kroner i løpet av det siste året for å ha rett til dagpenger.

Før lå denne grensen på 1,5G, altså 149.787 kroner.

Ifølge Nav har permitterte rett til å få utbetalt dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Perioden kan forlenges, gjennom å endre forskriften til folketrygdloven.

Stortinget har også iverksatt at kravet til redusert arbeidstid for å ha rett til dagpenger endres. Før var reduksjonen minimum 50 prosent, men er endret til minimum 40 prosent. Det vil si at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger.