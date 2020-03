Fredag ettermiddag kom det dystre tallet fra Italia: 627 nye døde siste døgn. Til sammen er 4.032 døde nå i Italia. Det er nesten tusen flere enn døde i Kina, som har 3.248 døde, og der dør det neste ingen lenger av koronaviruet.

Italia bykser fram på statistikken fra dag til dag. Antall smittede er 47.021 (med nesten 6.000 nye bare siste døgn), mens det har stabilisert seg på knapt 81.000 i Kina.

Fra Bergamo i Nord-Italia meldes om ekstreme tilstander: Døde personer blir liggende i lukkede rom hjemme før de blir hentet. Begravelsesbyråer mangler kister og nok personale. Det er ikke kapasitet nok til å få begravet de døde fortløpende. Militæret er satt inn for å frakte kister til kremeringssteder i andre regioner.

– Folk kan ikke se sine kjære eller gi dem en skikkelig begravelse, sier Antonio Ricciardi i begravelsesbyrået CFB til The Guardian.

Hvorfor har det gått så galt i Italia?

Dette er noen mulige grunner:

1. Ble ikke oppdaget

De første bekreftede tilfellene i Italia kom 31. januar. To kinesiske turister fra Wuhan på besøk i Roma hadde testet positivt. De hadde vært i Italia i en uke, og kom fra nord. De ble umiddelbart isolert. Dagen etter erklærte statsminister Giuseppe Conte at Italia stanset alle flygninger til og fra Kina, som første land i EU. – Situasjonen er under kontroll, sa statsministeren.

Det man da ikke visste, var at viruset trolig hadde spredt seg lokalt i Italia en stund allerede. Enkelte mener det hadde vært der minst fra midten av januar, og fått spre seg blant personer som hadde ingen eller milde symptomer.

– For øyeblikket ser det ut til at utbruddet startet allerede tidlig i januar, slik at det hadde tid til å spre seg til en betydelig størrelse, sier Christian Althaus, epiodemiolog ved Universitetet i Bern til magasinet Wired.

Først i midten av februar begynte man å oppdage lokalt smittede. Det begynte med en 38 år gammel italiensk mann i den lille byen Codogno i Lombardia-provinsen nord, som ble lagt inn på sykehuset. Men det tok tid før man sjekket ham for covid-19, og helsepersonell rundt ham testet siden positivt.

De påfølgende dagene i den siste uka i februar ble stadig flere tilfeller oppdaget i Lombardia, og de første dødsfallene kom. Det ble innført strenge restriksjoner og stengning av skoler og næringsvirksomhet i ti byer i Lombardia. Dette ble siden utvidet stadig mer geografisk i nord, til regjeringen 8. mars innførte karantene og tiltak i hele Italia.

At viruset trolig hadde gått under radaren i flere uker før det ble oppdaget, er trolig en viktig grunn til at det har fått utvikle seg.

2. Gammel befolkning

Italia har den nest eldste gjennomsnittsalderen i verden, etter Japan. Hele 23 prosent av befolkningen er over 65 år (i Japan er det 28 prosent). I Kina er andelen bare 13 prosent.

Dermed er mange i Italia sårbare for covid-19, noe som kan føre til at flere av de smittede trenger sykehusbehandling eller dør. Gjennomsnittsalderen på døde i Italia er 79.5 år. En foreløpig undersøkelse viser at 99 prosent av de døde hadde tilleggskomplikasjoner.

En eldre befolkning er ikke nødvendigvis ensbetydende med mange syke og døde; Japan har unngått dette, muligens på grunn av tidlig omfattende testing og restriksjoner, skriver magasinet Wired.

Men kanskje kan en annen forklaring spille inn i Italias tilfelle:

3. Unge og eldre blandes

Én ting er at det finnes mange eldre italienere som er sårbare for å bli alvorlige syke og dø av covid-19. Men en annen faktor ved det italienske samfunnet kan ha bidratt til utstrakt smitte fra unge til eldre, påpeker en gruppe forskere ved Leverhulme Centre for Demographic Science ve Oxford-universitet og Nuffield College i en ny artikkel: De unge og eldre lever tett på hverandre i Italia.

– Italia er et land som har utstrakt kontakt mellom generasjonene, ved en høy grad av kontakt i hjemmet mellom voksne barn og deres foreldre. Selv der flere generasjoner i en familie ikke bor sammen, er daglig kontakt mellom foreldre og (voksne) barn vanlig, skriver forskerne i en artikkel på forskningsplattformen OSF.

De viser blant annet til at mange unge bor i landsbyer nær sine foreldre og besteforeldre, og pendler inn til storbyene for å jobbe, og på den måten kan bringe smitte fra sine kontakter til sine eldre slektninger.

Selv andre land som ikke har så tette forbindelser mellom unge og eldre som Italia, bør ta ekstra forholdsregler dersom de har en gammel befolkning, påpeker forskerne.

– Land med eldre befolkning må ta ta i verk mer aggressive beskyttende tiltak for å holde seg under terskelen for kritiske tilfeller som overbelaster kapasiteten i helsevesenet, skriver de.

4. Ble bragt videre

Selv om myndighetene var snare til å innføre tiltak etterhvert som spredningen ble stadig mer tydelig, kan det ha foregått en videre spredning selv etter at tiltak ble innført. Blant annet fortsatte folk å bevege seg rundt omkring i landet også etter at skolene ble stengt i nord. Mange dro da til fritidshus andre steder i landet, forteller professor Della Giusta til ITV. Dette er hva man prøver å hindre i Norge med hytteforbudet nå.

Man ser også at en del personer har fortsatt å reise mellom ulike regioner selv de siste ukene – blant annet fra nord til sør. I regionen Puglia i sør, på «hælen» av Italia, ser man nå at mange smittede er familiemedlemmer til studenter som hadde reist fra sine studiesteder i nord til sør, da universitetene stengte. Forrige helg alene ble hele 15 prosent av dem som ble sjekket på togstasjoner i Puglia registrert med feber, ifølge den italienske avisen La Republicca.

I Kina stengte man derimot ned byen Wuhan, der smitten oppsto, fullstendig.

5. Ond sirkel

Jo flere som er smittet, jo sterkere vil det innvirke på samfunnet og ikke minst helsevesenet, på grunn av at folk er i karantene eller isolert. Dermed belastes helsevesenet ytterligere, som man ser i Italia nå.

– Her er sannsynligvis 20 til 30 prosent av helsearbeidere smittet, sier Lorenzo D'Antiga, direktør ved en av avdelingene ved Papa Giovanni XXIII-sykehuset i Bergamo ifølge NBC News.

Med flere smittede, både større pågang av pasienter og flere rammede i helsevesenet, blir det en ond sirkel der kapasiteten strekkes stadig mer i helsevesenet.

Dette er noen av de antatte grunnene: