Kutt i formuesskatten gjør de rikeste folka enda rikere. Det er det som er formålet. Det er det de betaler høyrepartiene for, skriver Helle Cecilie Palmer.
Kommentar
Rik, rikere, kjipest
Synes du det er utfordrende med høyre matvarepriser, klimakrise, krig og folkemord? Pris deg lykkelig for at du ikke eier så mye at du må betale formuesskatt!
Tenk at den heteste poteten i valgkampen i det hersens kriseåret 2025 er spørsmålet om hvorvidt de rikeste av de rikeste skal betale skatt sånn som resten av oss.
Jeg sliter fortsatt med å skjønne hvordan vi kom dit – i en tid hvor resten av verden føles skumlere enn på veldig lenge – at de aller mest privilegerte og formuende menneskene i landet krever å få bidra mindre til det fellesskapet som har gjort dem rike.