Norske småbedrifter bekymret over Postens sendingsstopp til USA

SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman frykter for konsekvensene for småbedriftene etter at Posten har måttet stoppe postsendinger til USA. Javad Parsa / NTB

Fra lørdag 23. august blir det ikke mulig å sende postsendinger med verdi under 8000 kroner til USA på grunn av Trump-administrasjonens nye regler.

Posten og Bring har derfor besluttet å suspendere all postsending av denne typen fra lørdag. Siste frist for å sende pakker under 800 dollar til USA blir fredag 22. august.

Rammer hardt

– Dette rammer særlig små og mellomstore bedrifter som selger varer i mindre kvanta til amerikanske kunder. For mange er Posten en av de få kostnadseffektive måtene å nå ut til markedet på. Når denne muligheten stenges, blir terskelen for å drive eksport høyere, sier administrerende direktør Jørund Rytman i SMB Norge til NTB.

SMB Norge har rundt 5.500 medlemsbedrifter der flertallet er små og mellomstore bedrifter, og hvor rundt halvparten har inntil fem ansatte.

– Norske småbedrifter står for en stor andel av verdiskapningen i Norge, men de har sjelden egne logistikksystemer slik de store konsernene har. Når USA fjerner tollfritaket for varer under 800 dollar, og Posten som følge av dette stopper forsendelser under 8000 kroner, betyr det i praksis at småbedrifter mister et viktig marked, sier Rytman.

Vanskelig å konkurrere

– Dette rammer særlig gründere og eksportører av nisjeprodukter, som håndverk, klær, mat, interiør og design. I en tid hvor Norge burde satse mer på eksport, ser vi nå at handelsbarrierer og proteksjonisme – og en manglende handelsavtale mellom Norge og USA, gjør det vanskeligere å konkurrere for de minste aktørene, fortsetter han.

– SMB Norge har i lang tid etterlyst klare svar fra regjeringen om de ønsker en handelsavtale med USA eller ikke. Her synes jeg både statsministeren, finansministeren, næringsministeren og utenriksministeren har vært veldig ulne og gitt lite informasjon, mener direktøren.

Få unntak

Endringene i toll- og avgiftsfritaket som amerikanske myndigheter har innført, innebærer at kunder nå må betale tollavgiftene før sendingene kan transporteres til USA.

Detaljene rundt dette er ennå ikke tydeliggjort av tollmyndighetene i USA, og det er heller ikke utviklet systemløsninger som postselskapene kan bruke, dermed blir det stopp både i sendinger fra Norge og fra flere europeiske land.

Unntakene er gaver mellom privatpersoner med verdi under 100 dollar, og vanlige postsendinger med dokumenter.