– Vi har hatt et beslag på 150 liter øl og 17 rivotriltabletter, men det har ikke vært noen ordentlig store beslag den siste uka, oppsummerer kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted overfor Demokraten.

Etter at grensekontrollen ble betydelig skjerpet fra og med mandag 16. mars, må alle som kommer inn i landet via den bemannede grenseovergangen ved Svinesund gjennom en politikontroll før de eventuelt får kjøre videre. Samtlige som kommer tilbake fra Sverige, om så bare fra en kjapp handletur, må i 14 dagers hjemmekarantene. Dette har gitt store utslag på trafikken, forteller Grandahl.

– På trailersiden er det fortsatt mye, men antallet personbiler har dabbet veldig, utdyper han.

Følger fortsatt nøye med

Kontorsjefen er forsiktig med å fastslå en direkte sammenheng mellom trafikknedgangen og antallet smuglingsforsøk av en viss størrelse som bli avslørt i disse dager, men tror korona-situasjonen også vanskeliggjør hverdagen for smuglerne.

– Det at det er mindre trafikk, gjør at det på mange måter blir mer gjennomsiktig. Nå som trafikkmengden har gått ned drastisk på personbil, blir det nok verre for smuglerne å lure seg innimellom annen trafikk. Så får vi se hvordan det utvikler seg etter hvert, sier Grandahl.

Det er likevel ingen fare for at det er lite å gjøre for tollbetjentene i disse dager.

– Vi treffer på noen som smugler, så det er fortsatt noen som prøver seg. Vi følger med på alle grenseoverganger, og har også kameraene på slik at vi kan holde et øye med de overgangene vi ikke er til stede på hele tida.

– Vi har fokus på det vi pleier å ha fokus på, og det har blitt skrevet ut noen rapporter og en god del forelegg, fortsetter Grandahl.

Effektiv varetransport

Den aller viktigste jobben langs grensa akkurat nå er imidlertid å holde varetransporten i gang. Derfor ble det før helgen vedtatt en midlertidig tollforskrift som tillater transportører med gyldig transporttillatelse å passere bemannede grensestasjoner uten stopp.

«Formålet med forskriften er å redusere smitterisiko ved at de aktuelle transportørene ikke trenger å melde seg fysisk ved ekspedisjonslokalet. Forskriften sikrer også harmonisering med svensk regelverk i den situasjonen vi nå befinner oss i», skriver Tolletaten på egne nettsider.

– Det vil si at de som har avtaler med oss, kan ordne opp i fortollingen i ettertid. Det gjelder blant annet en del tømmertransport, som nå kan kjøre rett forbi tollstasjonene. Dette letter litt på trykket med tanke på hvor mange som må innom ekspedisjonen, sier Per Kristian Grandahl.

– Det er et sterkt fokus på ekspedisjon så vi kan få unna trafikken med viktig vareforsyning, og det går foreløpig greit, avslutter han.

