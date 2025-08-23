Christian Justnes foreviget like etter at han var blitt valgt til ny forbundsleder i Fellesforbundet 14. august. FOTO: Fredrik Varfjell/NTB

Jeg leste i din lokalavis Fædrelandsvennen at du sa: «Jeg har aldri vært god til å holde kjeft». Det lyder jo lovende for oss journalister når lønnsoppgjøret skal dekkes...?

– Jojo, men bakgrunnen for det sitatet er at jeg ble spurt om hvorfor jeg har endt opp med diverse verv opp igjennom. Og da sa jeg at når man engasjerer seg, har en mening og kanskje sier sin mening høyt, så blir man fort pekt på når ett eller annet verv skal bekles. I hvert fall så lenge man sier noenlunde fornuftige ting.