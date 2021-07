Fredrikstad kommune: Ingen kø-hopp for dose nummer to

Fredrikstad kommune mottar mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å framskynde sin dose to vaksinering. Kommunen har ikke anledning til å tilby dose to tidligere enn oppsatt time og anmoder alle om å forholde seg til avtalen de er tildelt, skriver de i en pressemelding.

Det er Folkehelseinstituttet som avgjør med hvilket mellomrom innbyggerne skal få dose en og dose to, og i dag er dette 12 uker for de fleste og 6 uker for personer i risikogruppene.

Må prioritere første dose

– Vi er veldig glade for at mange ønsker å bli fullvaksinert. Høy vaksineandel i befolkningen gjør at vi kan gå en tryggere og mer normal høst i møte. I Fredrikstad er det nå godt over 80 prosent som har fått minst en dose koronavaksine. Vi forstår veldig godt at de som venter på dose to ønsker å få denne så raskt som mulig, men vi har dessverre ikke mulighet til å gi denne noe tidligere enn til den tiden hver enkelt allerede har fått, sier kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug.

– Har man fått dose én er man etter tre uker godt beskyttet mot koronasmitte. Det viktigste er derfor at vi får gitt så mange som mulig den første dosen nå. Vi må bruke vaksinene vi har til dette, forklarer kommuneoverlegen.

– Når vi er ferdige med dose én vaksinering i Fredrikstad har FHI bedt oss avbestille første-dosene som var tiltenkt oss, og som vi ikke har behov for. Det er flere steder i landet de ikke har fått vaksinert alle i risikogruppene ennå, fortsetter Storhaug.

45 prosent ekstra vaksiner

Fredrikstad har vært veldig heldige og fått 45 prosent ekstra vaksinedoser, og nå må vi være solidariske med resten av landet. Mange av kommunene som har smitteutbrudd har foreløpig fått få vaksinedoser.

– Jeg vet at det er mange personlige og veldig gode grunner til at folk i Fredrikstad ønsker å få dose to før avtalen de allerede er oppsatt til, men det har vi altså ikke mulighet til å tilby, sier Storhaug.

Fredrikstad kommune tilbyr i uke 29 og 30 drop-in vaksinering. Dette tilbudet er også bare for dose én.

Har du ikke fått dose én - se hvordan du kan få vaksine nå.