Må ha fortgang i vaksinering – tilbyr drop-in for etternølere

– Det begynner å haste for de som enda ikke har fått dose nummer én. Slik det ser ut nå, vil vaksinene Fredrikstad får framover i all hovedsak være andregangsdoser. Dersom en velger å takke nei til første vaksinedose nå, kan det ta tid før en får tilbudet igjen.

Det sier kommuneoverlege Guro Steine Letting i en nyhetsmelding på Fredrikstad kommunes hjemmesider.

Tilbudet gjelder mandag, onsdag og fredag i uke 29 og 30, mellom 08.30 og 15.00, og er for alle over 18 år som enda ikke har tatt første vaksinedose. I følge kommunen skal nå alle over 18 ha fått tilbud om vaksine, men det er likevel fortsatt en del som ikke har meldt seg i vaksinekøen.

– Vi kan kun tilby drop-in på de tre ukedagene, mandag, onsdag og fredag, i ukene 29 og 30. Hvis du kommer på drop-in må du også beregne litt ventetid, understreker Letting.

Hun sier at vaksinering på drop-in blir ut ifra «først til mølla-prinsippet».

Per nå er 29 101 Fredrikstadinnbyggere fullvaksinerte. De siste to ukene er det registrert 3 smittetilfeller.

