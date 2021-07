– Vi havner i en «skyggenes dal» hele sommeren. Nå blir det idyllfestival her i fem uker - rett etter at Glomma-festivalen ble avsluttet sist helg. For oss blir dette et helvete økonomisk, sier Tore Omberg, eier av thairestauranten Siam på Dampskipsbrygga. (Arne Børresen )