Eiendomsoverdragelser: Her er ukas siste boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Torild Paust A Hadawi til Henry W Hadaway (25.09.2023)

Liaveien 73 (Gnr 210, bnr 663) er solgt for kr 4.000.000 fra Andreassen Rolf Eiendom As til Kristoffer R Andreassen (25.09.2023)

Voldgaten 7 (Gnr 302, bnr 7) er solgt for kr 11.000.000 fra Thor Bøckmann til Tbg As (25.09.2023)

Lyarkollveien 17 (Gnr 679, bnr 176) er solgt for kr 6.400.000 fra Kathrine Helene Jenderå og Magnus Kristoffer Jenderå til Marianne Kjærheim og Paal Fredheim (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Bjarne Basteviken til Den Frie Evangeliske Forsamling (25.09.2023)

Andel av Stangebyeveien 4 (Gnr 48, bnr 53, fnr 181) er overdratt fra Trond Magne Røed til Reidun Alise Røed (25.09.2023)

Belsbyveien 17 (Gnr 210, bnr 689) er solgt for kr 2.700.000 fra Linda Helen Sundt til Mathias Sevaldsen Vanebo (25.09.2023)

Andel av Søndre Kongsvei 23 (Gnr 601, bnr 48, fnr 211) er overdratt for kr 3.100.000 fra Thomas Poppe til Hilde Rokke Poppe (25.09.2023). Salget omfatter også andel av Gnr 601, bnr 232

Ulvedalsåsen 15 (Gnr 422, bnr 262) er solgt for kr 3.950.000 fra Geir Oscar Bakke Nielsen til Glenn Harald Andersen (25.09.2023)

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 147 er solgt for kr 2.050.000 fra Celine Greaker Hunn, Felix Greaker Hunn og Hege Hunn Johansen til Robin Høivik Nyberg (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Marit Svensson til Gøran S Svensson, Stig Manne Bennehad og Yngve Svensson (25.09.2023)

Andel av St Hansfjellet Borettslag andelsnr 79 er overdratt fra Jan Birger Pettersen til Aud Evelyn Pettersen (25.09.2023)

Randulveien 16 D (Gnr 609, bnr 59, fnr 269) er solgt for kr 2.850.000 fra Ina Marie Hemstad til Espen Storsve Grendal (25.09.2023)

[ Flere skal lære «helsenorsk»: – Kompetanse kommunen har god bruk for ]

Gnr 109, bnr 8 er solgt for kr 8.000.000 fra Aage Arvesen, Agnar S Andersen, Anne Karine Roen, Audun Paulsen, Basteviken Finn Erling, Berit Erna Sandberg, Bjørn Erling Nilsen, Bobby Bastviken, Dagfinn Paulsen, Den Frie Evangeliske Forsamling, Finn-Egil Borge Hansen, Gabriel Paulsen, Gøran S Svensson, Gunvor Helen Holme, Henry W Hadaway, Inger Andersen, Jan Erik Basteviken, Jan Korsgaard, John Martin Nilsen, Kent Mikael Basteviken, Kent Tore Borge, Kirsti Marita Basteviken, Kjell Nilsen, Lene Karine Hansen, Lisbeth Helen Sollien, Liv Karine Wilk, Margareth Evelyn Winroth, May Andersen, Mette Haugen Halvorsen, Nils Yngvar Borge, Øivind Yngvar Hansen, Rolf Basteviken, Ronald Bjørn Hansen, Stig Manne Bennehad, Synnøve Lauritzen, Tone Berit Ruud, Tone Nilsen, Tove Andreassen, Unni Andresen, Yngve Nilsen og Yngve Svensson til Anders Torp, Arild Torp, Jo Narve Træthaug, Mari Gudim Torp, Marianne Torp Træthaug og Nina Bastviken Torp (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Karine Julie Hansen til Finn-Egil Borge Hansen og Kent Tore Borge (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Jahel Odelta Cohen Bøgh til Bobby Bastviken (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Basteviken Leif til Jahel Odelta Cohen Bøgh (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Liv Paulsen til Audun Paulsen, Dagfinn Paulsen og Gabriel Paulsen (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Vera Olivia Hansen til Lene Karine Hansen, Øivind Yngvar Hansen og Ronald Bjørn Hansen (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Turid Korsgaard til Jan Korsgaard (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Henry Basteviken til Turid Korsgaard (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Randi Theodorsen til Tone Berit Ruud (25.09.2023)

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Borghild Nilsen til Randi Theodorsen (25.09.2023)

[ Oversikt: Gratis aktiviteter for barn og ungdom i høstferien ]

Andel av Gnr 109, bnr 8 er overdratt fra Hans Kristian Nilsen til Borghild Nilsen (25.09.2023)

Produksjonsveien 17 (Gnr 203, bnr 333, seksjon 5) er solgt for kr 1.690.000 fra Gars Eiendom As til Caks Holding As (25.09.2023)

Christianslund Borettslag andelsnr 53 er solgt for kr 1.650.000 fra Tora Magnusson til Johan Andres Syvertsen (25.09.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 39 er solgt for kr 2.700.000 fra Siw Kristin Lyséll til Veigo Tiik (25.09.2023)

Vikaneveien 199 (Gnr 63, bnr 344) er overdratt fra Håkon Anton Langgård til Lars Håkon Langgård og Paul Martin Langgård (25.09.2023)

Lilleborgeveien 14 (Gnr 662, bnr 36) er solgt for kr 6.500.000 fra Lare Eiendom As til Borge Pukkverk As (25.09.2023)

Presteløkka 1 Borettslag andelsnr 4 er overdratt fra William Johan Henriksen til Eleonore Henriksen (26.09.2023)

Østheimveien Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.158.598 fra Fredrikstad Kommune til Mathilde Caroline Kolshus (26.09.2023)

Regimentveien 40 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 10) er solgt for kr 3.718.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Ida Johansen (26.09.2023)

Njårdsvei 47 (Gnr 610, bnr 562) er solgt for kr 4.800.000 fra Torill Sørensen til Ida Helene Undrum og Markus Jønnvoll Eriksen (26.09.2023)

Oredalsåsen 42 (Gnr 210, bnr 1286) er overdratt fra Tore Ivar Hansen til Astrid S Næsseth Hansen (26.09.2023)

Torp Mellom 1 Borettslag andelsnr 11 er overdratt fra Mads-Henry Wernersen til Allan Wernersen og Regin Verner Wernersen (26.09.2023)

Andel av Vardeveien 13 (Gnr 641, bnr 63) er overdratt for kr 1.100.000 fra Sindre Alexander Skute til Malin H Fuglevik Ringsrød (26.09.2023)

Haredalveien 21 (Gnr 35, bnr 2) er overdratt fra Gerd Synnøve Gulland til Geir Gulland og Tommy Gulland (27.09.2023)

Haredalveien 21 (Gnr 35, bnr 2) er overdratt fra Reidar Gulland til Gerd Synnøve Gulland (27.09.2023)

[ Debatt: Jon-Ivar Nygård på ville og smale veier ]

Slevik allé 24 (Gnr 64, bnr 535) er overdratt fra Harry Sten Svendsen til Else Marie Svendsen (27.09.2023)

Himmelberget 7 F (Gnr 48, bnr 419, seksjon 66) er solgt for kr 5.250.000 fra Unni Bjørg Moræus til Lars Erik Nossen (27.09.2023). Salget omfatter også andel av Himmelberget 11 (Gnr 48, bnr 423). Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 424. Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 425

Andel av Himmelberget 11 (Gnr 48, bnr 423) er overdratt fra Knut Robert Moræus til Unni Bjørg Moræus (27.09.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 424. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 48, bnr 425

Volleberglia 5 (Gnr 51, bnr 251) er solgt for kr 6.000.000 fra Christian Skard Solhaug til Joakim Skard Martinsen og Susanne Skard Martinsen (27.09.2023)

Østgård 1 Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 3.050.000 fra Freddy Johansen og Ljiljana Blecic-Johansen til Vigdis Ulriksen (27.09.2023)

Ruuds vei 5 A (Gnr 45, bnr 167, seksjon 1) er solgt for kr 2.930.000 fra Elisabeth H Mathisen og Karoline Hording Mathisen til Aiza Nale Flores og Jan Hansen (27.09.2023)

Manstadåsen 15 (Gnr 120, bnr 45) er solgt for kr 3.050.000 fra Bjørn Gjellan Nielsen, Eva Gjellan Tvete-Berger, Heidi Gjellan Nielsen og Niels E Gjellan Nielsen til Silje Backlund (27.09.2023)

Manstadåsen 15 (Gnr 120, bnr 45) er overdratt fra Liv M Gjellan Nielsen til Bjørn Gjellan Nielsen, Eva Gjellan Tvete-Berger, Heidi Gjellan Nielsen og Niels E Gjellan Nielsen (27.09.2023)

Andel av Sareptakroken 14 (Gnr 85, bnr 190) er overdratt for kr 4.000.000 fra Silje Backlund til Fredrik Magnussen (27.09.2023)

Andel av Heibergs gate 23 (Gnr 303, bnr 452) er overdratt for kr 3.250.000 fra Alexander Kristiansen til Danielle Dyb Edvardsen (27.09.2023)

Vinjes vei 10 B (Gnr 208, bnr 1558, seksjon 4) er solgt for kr 5.100.000 fra Inger Ruud Sommerstad til Marit Mundahl og Ulf Ivar Paulsen (27.09.2023)

Grågåsveien 18 (Gnr 425, bnr 241, seksjon 4) er solgt for kr 3.500.000 fra Julie Nilssen til Christian Nordby (28.09.2023)

Stallveien 3 (Gnr 213, bnr 229) er solgt for kr 6.250.000 fra Rune Smittil til Ingerø Kjersti Olsen og Ingerø Rikhart Olsen (28.09.2023)

Granitten Borettslag andelsnr 55 er solgt for kr 3.500.000 fra Marianne Kjærheim og Paal Fredheim til Janne Johannessen (28.09.2023)

[ Henrik Støren (30) lider av ukjent mannesykdom: – Nesten ingen vet hva prostatitt er ]

Omsetninger for Hvaler kommune:

Andel av Liløkkeveien 94 (Gnr 41, bnr 60) er overdratt fra Gunnar Fekjær til Christine H Kristoffersen og Magne Hassel Bergerud (25.09.2023)

Andel av Liløkkeveien 94 (Gnr 41, bnr 60) er overdratt fra Grete E Hassel Fekjær til Gunnar Fekjær (25.09.2023)

Andel av Sandeveien 50 (Gnr 43, bnr 33) er solgt for kr 1.800.000 fra Kari Elisabet Olsen til Grete Birgitte Antonsen (26.09.2023)

Holmetangen 20 (Gnr 43, bnr 137, fnr 78) er solgt for kr 4.450.000 fra Svein Nilsen til Lars Thomas Lund og Trine-Lise Olsen Basma (27.09.2023)

Gnr 48, bnr 270 er overdratt fra Fredrik Johannes Skjørten til Anne Marie Skjørten, Kristin Skjørten og Ragnhild Skjørten (27.09.2023)

Gnr 48, bnr 270 er overdratt fra Marit Klevstrand Skjørten til Fredrik Johannes Skjørten (27.09.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Engeneveien 2 (Gnr 2, bnr 4) er solgt for kr 3.100.000 fra Bjørn Borge og Jan Erik Borge til Kamil Gross og Sunisa Klaisuan (25.09.2023)

Hestevoldfeltet 36 (Gnr 24, bnr 8, fnr 24) er solgt for kr 1.600.000 fra Jorunn Lillian Hermansen og Steinar Hermansen til Vigdis Johansen Eriksson (26.09.2023)

Moltemyra 4 (Gnr 92, bnr 373) er overdratt fra Per Erik Gyttrup Isaksen til Tove Isaksen (27.09.2023)

Kvartsveien 39 (Gnr 84, bnr 140) er solgt for kr 3.500.000 fra Anne-Grethe Perez og Carlos Humberto Perez til Hans Henrik L Kristiansen og Rebecca Andrea Perez (28.09.2023)

[ Forsker: Slik kan voldsbølgen i Sverige stanses ]