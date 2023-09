Forsker: Slik kan voldsbølgen i Sverige stanses

---

Nyhetsintervjuet

Forrige lørdag ble en mann skutt i Stockholm. Han døde senere av skadene. Det var det sjuende drapet med skytevåpen i Sverige på en ukes tid.

I fjor ble det begått 64 drap med skytevåpen i Sverige. Det er seks ganger flere enn i Norge, Danmark og Finland til sammen. Fram til 15. september i år har svensk politi registrert 261 skyteepisoder, hvorav 34 har endt med tap av liv.

Manne Gerell forsker på gjengkriminalitet ved Universitetet i Malmö. Han mener Sverige er et at de verste stedene i Europa når det gjelder skyteepisoder.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen i Sverige om dagen?

– Vi har fortsatt et veldig høyt nivå av gjengvold. Det er særlig tre ting som peker seg ut:

Manne Gerell forsker på gjengkriminalitet ved Universitetet i Malmö. Han er også tilknyttet Universitetet i Oslo. (Privat)

Vi har mange bombeeksplosjoner. 2023 kommer til å bli et rekordår. Det skjer kriminelle handlinger i en økende grad mot slektninger eller andre nære personer i omgangskretsen til kriminelle. Vi har fått en akselerert utvikling med enda yngre ofre og kriminelle. Det er mange 14-, 15- og 16-åringer som har blitt tatt for å skyte noen eller sprenge bomber. Det er også flere dødsofre i den aldersgruppen.

– Jale Poljarevius, etterretningssjef i politiet i Midt-Sverige, uttalte forrige helg at situasjonen i Sverige ikke har vært så farlig siden 1945, altså 2. verdenskrig. Er du enig i det?

– Det ser ille ut, ja, men jeg vil ikke si at det er fullt så dramatisk. Nå har ikke jeg levd like lenge som Poljarevius, men jeg vil ikke påstå at situasjonen er på det nivået han beskriver. Vi hadde flere drap i Sverige for 30 år siden enn nå. Forskjellen var at mange av de drepte var rusmisbrukere, det var menn som drepte kona si, personer med psykiske problemer som begikk drap og andre mer tradisjonelle saker. Nå er situasjonen annerledes i Sverige. Nå er de fleste drapene planlagte gjengdrap.

Det har skjedd en rekke bombinger fra kriminelle. Så langt i år (fram til 15. september) har svensk politi registrert 124 bombeeksplosjoner i landet.

Voldshendelsene stammer ifølge svenske medier fra konflikter som knyttes til det kriminelle nettverket kjent som Foxtrot. Det ledes ifølge politiet av Uppsala-mannen Rawa Majid (37), som går under kallenavnet «Den kurdiske reven».

Rawa Majid skal ifølge svensk politi leve i eksil i Tyrkia. Derfra skal han styre Foxtrot-nettverket og blant annet få unggutter til å utføre bestillingsdrap og andre hevnaksjoner i Sverige mot betaling. Disse løpeguttene blir stadig yngre.

– I sommer publiserte den svenske avisen Dagens Nyheter tall fra en undersøkelse som viste at bare åtte prosent av svenskene mener at landet går i riktig retning, noe den økte kriminaliteten får mesteparten av skylden for. Forstår du denne pessimismen blant innbyggerne?

– Vi har et stort problem med kriminalitet i Sverige. De siste ti årene har det vært veldig dårlig, men de siste to årene har det vært ekstremt. Vi har vært et av de verste stedene i Europa når det kommer til skyteepisoder og bombeattentater. Vi er Sverige. Vi skal ikke være verst, vi skal være best. Dette er ikke en utvikling man vil ha. Det er et problem at Sverige peker seg ut i negativ forstand på den måten. Det er ganske naturlig av folk blir pessimistiske da.

– Hvordan påvirker alle disse skytingene og bombingene inntrykket som folk har av Sverige i utlandet?

Rawa Majid, også kjent som Den kurdiske reven, pekes på som mannen som står bak mange av drapene og de andre voldshendelsene i Sverige den siste tiden. (Svensk politi,TT NYHETSBYRÅN/NTB)

– Det er skadelig for omdømmet til Sverige. Det kan gjøre at Sverige får færre turister eller at færre vil investere i landet. Det kan helt klart føre til negative konsekvenser for landets tiltrekningskraft.

– Hva er grunnen til at volds- og drapsbølgen i Sverige har blitt så stor?

– Fordi vi har mange voldsomme konflikter. Særlig det siste året dreier det seg veldig mye om én mann: Rawa Majid. Han er involvert i tre ulike konflikter, som er veldig voldelige. Det er egentlig ganske rart: Én mann, som sitter i Tyrkia, står bak så mye av det vi ser nå. Han bruker mye penger på å få unge menn i Sverige til å skyte og bombe andre.

– Og hva er grunnen til at drapsbølgen eskalerer akkurat nå?

– Det er litt uklart. Det har blitt rapportert om at det handler om narkotikamarkeder eller narkotikahandler som har gått skeis, men jeg er ikke helt sikker på at det stemmer. En konflikt sies å handle om et stort narkotikaparti som ble tatt av politiet, og Majid vil ha erstatning fra en gjeng, men fikkd et ikke og derfor hevner seg. Andre sier at det handler om narkotikamarkedet i Sundsvall.

– Ifølge SVT er den mistenkte gjerningspersonen 14 år eller yngre i mer enn 30 saker om grov vold i år. Hva er grunnen til at stadig flere unge begår grove lovbrudd?

– Jeg tror det handler mye om å bli noe og føle seg sett. Mange unge sliter på skolen og har problemer med å bli en del av samfunnet. Når de da lokkes med status og penger av kriminelle, kan det være vanskelig å si nei. Dette med penger er nok en viktig motivasjon for mange. For ikke så lenge siden var det en sak her i Sverige om en 15-åring som skal ha skutt en annen 15-åring for 100.000 kroner.

Fakta om vold i Sverige den siste tiden

Den siste tids voldskriminalitet i Uppsala og Stockholm knyttes blant annet til en intern konflikt i den kriminelle gjengen kjent som Foxtrotnätverket.

Nettverkets leder er Rawa Majid fra Uppsala, også kalt Den kurdiske reven.

Majid befinner seg i Tyrkia og er etterlyst for grov narkotikakriminalitet og drapsplanlegging.

Foxtrotnätverket har unge medlemmer ned i 14-15-årsalderen som blant annet skal ha fått betaling for å drepe.

Onsdag 6. september: Fem svenske statsborgere er involvert i en skuddveksling i Istanbul. Ifølge svenske medier har hendelsen tilknytning til gjengvolden i Sverige. De er varetektsfengslet i Tyrkia.

Torsdag 7. september: En kvinne i 60-årsalderen blir om natten drept i sin egen bolig i Uppsala. Politiet har bekreftet at hun var moren til et gjengmedlem.

Mandag 11. september: En 13-årig gutt blir funnet skutt og drept i et skogsområde i Haninge sør for Stockholm.

Tirsdag 12. september: En 23 år gammel mann blir skutt og drept i en trappeoppgang i et boligområde i Uppsala. Mannen var nabo til et gjengmedlem.

Onsdag 13. september: En mann i 20-årene blir skutt og drept i Vasastan i Stockholm.

Torsdag 14. september: En tenåringsgutt dør etter å ha blitt funnet skutt i Västertorp sør for Stockholm.

Lørdag 16. september: En 39 år gammel mann blir skutt og drept i Råcksta i Vällingby vest i Stockholm.

Kilder: TT, SVT

– Hva mener du må til for å stanse denne voldsbølgen?

– Det beste ville vært om man fikk fengslet Rawa Majid. Det ville vært det viktigste grepet for å få stanset dette. Det er hans konflikter som driver det meste av denne voldskriminaliteten. Men det er vanskelig å fengsle ham, fordi han har tyrkisk statsborgerskap og Tyrkia vil ikke utlevere ham. Noe annet som kan gjøres i stedet, er å ta mellomlederne hans. Altså de som organiserer mange av mordene i Sverige. I tillegg må man stanse nyrekrutteringer til disse kriminelle miljøene.

– Har det vært noen tegn til at det skulle bli så ille? Har det vært mulig å forutse dette?

– Ja, absolutt. For 10–15 år siden skrev den svenske politisjefen Carin Götblad at mange ungdommer var på vei over i kriminelle miljøer. Allerede for 30 år siden, på begynnelsen av 90-tallet, skrev de to forskerne Marie Torstensson Levander og Per-Olof Wikström en rapport, der de advarte mot at det fantes mange områder i Sverige hvor unge menn vokste opp i krevende miljøer og hvor kriminelle nettverk kunne etableres på sikt. 20 år senere har vi disse nettverkene.

– Hvorfor ble ikke dette tatt tak i tidligere?

– Jeg vet ikke helt. Det har nok mye å gjøre med at vi er litt forsiktige her i Sverige. Vi er ikke så dramatiske og direkte som de virker å være i Danmark, hvor de har kommet med en rekke strenge tiltak for å forhindre gjengkriminalitet. En av faktorene som spiller inn er at folk har vært forsiktige å snakke om dette temaet i Sverige, fordi det har med innvandring å gjøre. Det har gjort at det har tatt lengre tid å ta tak i.

– Har du tro på at svenske myndigheter vil klare å stanse den stadig økende gjengkriminaliteten i landet?

– Jeg tror ikke situasjonen kommer til å bli verre enn nå, men jeg tror heller ikke at det blir noe særlig bedre på noen år. Vi må som sagt gjøre mye mer for å bryte nyrekrutteringer til disse kriminelle miljøene, og det tar tid. Men det vil ha en viss effekt.

– Så det du sier er at det vi nå ser i Sverige kan bli den nye normalen, i hvert fall en stund til fremover?

– Ja, i hvert fall på kort sikt.

Voldsbølgen i Sverige er en varslet krise, mener forsker Manne Gerell. (Jonas Ekströmer/TT/NTB)

– Har svensk politi ressurser nok til å håndtere dette i dag?

– Nei, de trenger fortsatt mer ressurser. Samtidig handler det ikke bare om det å få flere ressurser. Det handler også om organisering. Politiet i Stockholm har tatt i bruk en ny form for organisering for å håndtere alle skytingene. Det har de blitt nødt til. Det hjelper, men det kan bli enda bedre.

– Hvordan går alle disse krimsakene knyttet til gjengkriminalitet utover politiets andre prioriteringsområder?

– Mye annet blir nedprioritert. Slik er det bare. Under normale forhold finnes det egne avdelinger som bare jobber med mord, voldtekter og andre veldig alvorlige lovbrudd. Det går ikke lenger. Det har ikke politiet tid til på grunn av alle skytingene. Derfor må også normalt politi etterforske skytinger og andre voldssaker som stammer fra gjengkriminalitet, på bekostning av andre saker.

– Tror du voldsbølgen i Sverige vil nå Norge også?

– Jeg tror ikke at det blir så mye, men litt av det kan komme over til Norge også, ja. Det er mye narkotika som kommer til Norge fra Sverige. Det betyr at norske gjenger får tilgang til erfarne mordere i svenske gjenger. Det kan hende at en norsk gjeng som er i en konflikt får svenske medlemmer over til Norge for å begå mord. At de tar inn «hitmen», altså leiemordere, fra Sverige. Det ser vi allerede har skjedd andre steder. Svenske gjenger har drept medlemmer i utlandet. De har allerede eksportert mord til andre land. Det kan komme til Norge også.

