Stor oversikt: Gratis aktiviteter for barn og ungdom i høstferien

Fredrikstad turnforening

Fredrikstad Turnforening arrangerer ferieaktivitet for barn i alderen 6 til 12 år, mandag 2. oktober til torsdag 5. oktober. Her får barna være med på turn, dans, akrobatikk, airtrack og trampett.

Varer fra 09:00 til 14:00. Ta med vann og matpakke.

Pris: Gratis, påmelding via kommunens nettsider

Fotball og håndball i Østfoldhallen

2. - 4. oktober arrangerer Rolvsøy IF lek og spill med ball for barn fra 11 år og oppover, mellom 10.00 og 13.30 i hallen over Østfoldhallen. Ta med vann og matpakke.

Pris: Gratis

Høstferie på bibliotekene

Tegnestund

Fredrikstad bibliotek ønsker velkommen til en hyggelig tegnestund, der barn i alle aldre kan tegne helt fritt, eller få inspirasjon og tips fra kunstnerne Ayda, Yulia og Victoria. Åpent 2. - 6. oktober mellom 11.00 - 14.00.

Pris: Gratis

Fredrikstad bibliotek. (Hermund Lybeck Kjernli)

[ Jona (20) fikk platekontrakt etter én låt ]

Perlegøy

På Fredrikstad bibliotek kan barn fra 4 år og oppover også delta på perlegøy på barneavdelingen 2. oktober. Mellom 11.00 og 13.00 kan man lage fine perlesmykker sammen.

3. oktober kan man perle rørperler på Onsøy bibliotek. Her kan man lage fine mønstre og dyr på perlebrett. Det som lages kan strykes og tas med hjem. Passer for alle over 3 år.

Pris: Gratis

Outlands mangakurs

4. oktober holder Outland mangakurs på Østsiden bibliotek. Her vil deltakerne få en gjennomgang av mangaens historie, før de lærer å utvikle og tegne egne karakterer og verdener. Både erfarne og nybegynnere er hjertelig velkomne: det gis oppfølging som passer til enhvers nivå.

Pris: Gratis

Ungdomskveld på skeiva

BraNok møteplass inviterer til ungdomskveld på BraNok-huset. For alle som leter etter et skeivt nettverk og et trygt sted å samles. Det er bordtennis, brettspill, musikk m.m på huset.

Pris: Gratis

Hege Hansen driver BraNok møteplass, og i høstferien inviterer hun til «Ungdomskveld på skeiva» (Tomm Pentz Pedersen)

[ Stella Zwart (18) tok med regidebut fra LA til Fredrikstad (+) ]

Kulturell høstferie for ungdom på St. Croix

Fra studio til live

Sitter du på en fet låt? 4. - 6. oktober hjelper Sjel-Jonas (Jonas Bjerketvedt) deg med å mikse den ferdig i Studio Blå. Det blir øving i Lillesal, før låtene blir fremført live på konsert i Store Sal fredag. Her heies det på hverandre, slik at alle blir trygge på scena.

Pris: Gratis, påmelding via kommunens nettsider

Spille i band?

Anders Faale holder bandworkshop på St. Croix mellom 4. - 6. oktober. Der kan de som drømmer om å spille i band lære mer om hvordan det kan være, og hva det bør være lurt å vite før man starter opp. De som ønsker kan opptre på konsert i Store Sal fredag.

Pris: Gratis, påmelding via kommunens nettsider

St. Croix arrangerer flere workshops for ungdom i høstferien. (Ida Drønen)

Søm og redesign

Glad i å sy, eller alltid har ønsket å lære det? Celine Kyllevik og Rinja Bremnes Ese inviterer til workshop om søm og redesign, uansett nivå. Her får du tips og veiledning av to erfarne ungdommer, du lærer å gjenbruke materialer og får noen hyggelige timer. Deltakere oppfordres til å ha med gamle plagg som kan sys om.

Pris: Gratis, påmelding via kommunens nettsider

Flere aktiviteter finnes på Fredrikstad kommunes hjemmesider.

[ The Voice-Kira med ny låt: — En sånn låt jeg hadde lyst til å lage ]