Flere skal lære «helsenorsk»: – Kompetanse kommunen har god bruk for

Med friske midler kan lærlinger i helsevesenet få økt sin språkkompetanse.

Det skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

I et nytt prosjekt vil flerkulturelle lærlinger motta ekstra opplæring, som også innbefatter ekstra skoledager og veiledning i praksis. Dette mener kommunen vil hjelpe lærlingene å styrke sin kompetanse i helsenorsk, altså norsk med fokus på fagterminologi og sentrale helsefaglige temaer.

Det er avgjørende for å lykkes i helsevesenet, skriver kommunen.

Rawaa Grgos Albtros kom fra Syria oktober 2015. Albtros sier hun har mye å gi til pasientene, men fagspråk er én av utfordringene. Hun ser derfor fram til kurs i fagspråk for kunne utføre arbeidet sitt best mulig. (Fredrikstad kommune)

– Dette betyr mye for meg. Det er viktig at pasientene føler seg trygge når jeg kommuniserer med dem, og at jeg bruker riktig språk når jeg skriver i journalen.

Det sier Rawaa Grgos Albtros, som kom til Norge i 2015, på grunn av krigen i Syra. Fra hjemlandet har hun utdanning som ingeniørassistent.

Nå har hun gått to år på norsk videregående skole, og skal ta fatt på lærlingtiden som helsefagarbeider i kommunen.

Unikt prosjekt

Hver mandag i 19 uker skal lærlingene få undervisning på Podium jobb- og karrieresenter. Med støtte fra 20-30 veiledere som spesialiserer seg på å undervise i helsenorsk, håper kommunen å kunne tilby enda bedre helsetjenester til alle innbyggere.

Det er Mariann Hovda, lærlingkonsulent i Fredrikstad kommune, som leder prosjektet.

– Det har ikke vært gjort før på denne måten. Målet er å få flere til å bestå fagprøve. Dette er kompetanse som Fredrikstad kommune har god bruk for, sier Hovda.

Hun sier at prosjektet er banebrytende og unikt, ettersom det aldri har blitt gjennomfør på denne måten.

Valgt ut blant flere

Silje Henriksen, administrerende direktør i Podium AS, sier at Podiums samfunnsoppdrag handler om å gjøre utenforskap til medarbeiderskap

– Vi ønsker at våre deltakere skal føle seg komfortable med å kommunisere på helsefagspråk med pasienter, kolleger og ledere. Vi vil at de skal mestre det å skrive journaler og rapporter. Dette kurset skal hjelpe dem med å bli dyktige fagarbeidere, sier Henriksen.

Prosjektet et samarbeid mellom fylkeskommune, KS og Udir hvor tre kommuner er valgt ut for å være med: Drammen, Lørenskog og Fredrikstad kommune.

