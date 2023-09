Fortsatt knallhardt mudder-ultimatum: – Hvis ingen snur støtter vi ikke noen av dem

På Litteraturhuset i Fredrikstad er det god stemning i festsalen. Ved første øyekast ser valgvakeforsamlingen ut til å tilhøre høyresiden, men iblant konservative logoer kan man skimte et par grønne bordkort.

For første gang på 100 år kan plankebyen få en ordfører fra Høyre, og i sommer kom leder for Fredrikstad MDG, Erik Skauen, med en tydelig beskjed til byens innbyggere:

De går til valg for Oslofjorden, og vil kun samarbeide med en ordfører som lover å legge massene fra mudringen i Borg Havn på land.

Det er imidlertid på grunn av en lokal valgsending i regi av Fredriksstad Blad at de har valgvaken sin på samme sted som de som i fire år har utgjort opposisjonen, i fall det skulle være noen tvil om det, forteller Skauen.

– Vi driver ikke å frir i noen retninger. Vi er fornøyd med det samarbeidet vi har.

---

Mudringen i Borg Havn

Farleden inn til Borg Havn i Fredrikstad anses som for grunn. Det er vedtatt politisk at denne må mudres for å sikre trygg innseiling.

Det har pågått store diskusjoner om hvor massene fra mudringen skal legges.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vil legge 20 prosent av de mest forurensede massene på land, og resten i et sjødeponi i Hvalerskjærgården.

Miljøpartiet de Grønne, Bymiljølista, Industri og næringspartiet, Pensjonistpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre ønsker at massene i sin helhet skal legges på land.

Miljøpartiet de Grønne frykter at et sjødeponi kan bli starten på slutten for Oslofjorden.

---

– Må omreguleres

De neste dagene skal den politiske makta i Fredrikstad defineres. Det vil også bli klart hvem som vil sitte med gode forhandlingskort.

– Jeg er litt ambivalent, svarer Skauen når han får spørsmål om hvordan magefølelsen er i forkant av valget.

– Vi har gjort det dårlig på nasjonale meningsmålinger det siste halvåret. Jeg hadde håpa at den innsatsen MDG har lagt ned de siste fire åra skulle vise seg på stemmetalla.

Heller ikke skolevalget i Norge ble noen opptur for MDG på landsbasis. Unge Høyre-leder Ola Svenneby erklærte at «Greta Thunberg-generasjonen» er død, noe han senere har tatt selvkritikk for.

Det er en bekymringsfull utvikling, sier Skauen.

– Det er trist hvis vi har en oppvoksende slekt som ikke ser lenger enn neste fireårsperiode. Barna våre kommer til å ha en helt annen hverdag om 40 år hvis vi ikke gjør store grep. Det er trist hvis vi skal hovere rundt det.

Så mudder-ultimatumet må bestå. Noe annet er ikke et alternativ for Skauen.

[ MDG etterspør midler til bærekraftig mudring ved Borg Havn ]

Har tro på rød side

– Det ultimatumet satt vi på vegne av Oslofjorden. Hvis vi kommer på vippen så gjelder det uansett, vi kommer ikke til å gi oss. Det handler om noe så enkelt som at Fredrikstad kommune gjennom bystyret må vedta en omregulering av områdene avsatt til sjødeponi.

Verken Ap eller Høyre i Fredrikstad har til nå sagt nei til sjødeponi. Så hva vil da skje dersom de ikke endrer innstilling?

– Hvis ingen snur så har vi en situasjon der vi ikke støtter noen av dem. Vi jobber på bakgrunn av at naturen har en tålegrense. Det er det viktigste for oss.

– Dersom det blir en Høyreordfører, og dere får ultimatumet innfridd, vil Høyre være en garantist for at det blir god klimapolitikk i Fredrikstad utover mudringssaken?

– Vi ønsker å forhandle med Arbeiderpartiet først, så må vi se hva det gir. Vi har stor tro på at en rød side blir med på dette. Og vi kommer ikke til å jobbe i et politisk samarbeid hvor ikke miljø, frivillighet, folkehelse med mer er tydelige og gode satsingsområder i Fredrikstad. Da er det bedre at vi sitter i et mindretall uansett. Vi er ikke der at vi må ha posisjoner for å drive politikk. Der er vi helt rolige.

[ Debatt: Det største miljøspørsmålet i det sørlige Norge er knapt hørbart i valgkampen i Fredrikstad ]

– Skal snakke med alle

Høyres ordførerkandidat i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, er både spent og blid før valgnatta, og har kanskje ikke tenkt så mye på mudder-ultimatum akkurat i dag.

Arne Sekkelsten kan bli Fredrikstads første Høyre-ordfører på 100 år. (Ylva Lie Bjerke)

– Først skal vi jo høre hva som blir sagt, og snakke sammen. Vi skal snakke med alle, sier han.

Han er likevel tydelig på at de vil følge Miljødirektoratets anbefalinger i tiden som kommer.

– 20 prosent av massene skal uansett legges på land, og det er også de mest forurensede. Ingen vet hva det vil koste å legge alt på land, og det er ikke mye slingringsmonn.

Sekkelsten frykter også at det å gå ut med for harde krav potensielt kan føre til at mudringen havner lenger ned på statens prioriteringsliste.

– Staten styrer dette, ikke Fredrikstad kommune. Det må mudres, og Borg Havn er også en NATO-havn. Det er et sikkerhetsspørsmål her.

[ Vil kjempe resten av livet for å redde Oslofjorden fra giftmudder ]