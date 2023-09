– Det pågår en stille, konservativ revolusjon blant unge velgere

Unge Høyre-leder Ola Svennebys uttalelse tirsdag kveld har vakt kraftige reaksjoner. Etter at Unge Høyre og FpUs knallresultater i skolevalget ble kjent, sa han at «jeg tror vi kan erklære generasjon Greta Thunberg død» – både i et intervju med NRK Dagsrevyen og til Unge Høyre-salen. Siden da har kritikken haglet, både i tradisjonelle og sosiale medier.

Han blir blant annet beskyldt for å være en dårlig vinner og for å tråkke på et av klimaaktivistenes største forbilde.

Svenneby tar selvkritikk

Nå tar Unge Høyre-lederen selvkritikk for hvordan budskapet kom fram.

– Det var ikke ett menneske i Unge Høyre-salen som ikke skjønte hva jeg mente, men det var veldig mange som så Dagsrevyen, som ikke forsto det. Og det må jeg ta på min kappe, sier Svenneby til Dagsavisen.

🧵Tråd om Greta. Rekker ikke svare ut alle, så gjør et forsøk her:



Både form, formidling og timing ble gal i år. Tar selvkritikk på det. I tillegg til at budskapet verken kom frem eller var nyansert nok for mange. 1/ — Ola Svenneby (@OlaSvenneby) September 6, 2023

– Hva var det du mente med det?

– Det er mange som diskuterer hva intensjonen min var, selv etter at jeg har redegjort for hva den var.

– Den handler ikke om å blinke til ytre høyre, selv om jeg blir beskyldt for det. Den handler ikke om at klima ikke er viktig, selv om jeg blir beskyldt for det. Og den handler ikke om en spekulativ plan der Eirik Lae Solberg (Høyres byrådslederkandidat i Oslo, red.anm.) og jeg skal snakke til hver våre velgere, selv om vi blir beskyldt for det.

Ola Svenneby under intervjuet med NRK Dagsrevyen tirsdag. (Skjermdump/NRK)

– Var dette ditt «Morn’a Jens!»-øyeblikk?

– Ja, eventuelt mitt «Jeg elsker bomringen!»-øyeblikk, sier Svenneby med henvisning til Lan Marie Bergs uttalelse til MDGs årsmøte i 2019.

Greta Thunberg og ungdomsgenerasjonen

Svenneby sier han ønsket å adressere det mange av Unge Høyres medlemmer og flere andre unge har reagert på over lengre tid.

– Det handler om hvordan man har fremstilt dagens ungdomsgenerasjon. At de opplever at de er blitt fremstilt som aktivistiske, veldig klimaradikale og ultraprogressive. Og at Greta Thunberg nærmest er blitt en identitetsmarkør og en representant for en hel generasjon – når det aldri har stemt.

Det har tvert imot ganske lenge vært åpenbart for alle at både FpU og Unge Høyre kom til å gjøre et godt skolevalg, hevder han.

– Det handler ikke bare om at Arbeiderpartiet er upopulært. Det handler også om at det i Norge – i likhet med en rekke andre land – pågår en stille, konservativ revolusjon blant unge velgere. Dette har ikke blitt godt nok omtalt.

– Det jeg sa var ikke ment som hoverende overfor et parti. Om noe var det ment som hoverende overfor fremstillingen av dagens ungdomsgenerasjon, legger han til.

Svennebys kraftsalve tirsdag står i kontrast til Oslo Unge Høyres beskrivelse av Greta Thunberg fra 2019, i forbindelse med klimastreiken: «Unge Høyre støtter Greta og tusenvis av andre ungdommer som er lei av politikere som ikke tar problemet på alvor. Bli med på streiken!»

– Det ser ut som at Unge Høyres syn på Greta Thunberg er noe annet i dag enn den gangen. Hva har endret seg?

– Hva Oslo Unge Høyre mente i 2019 og hva de mener i 2023 tror jeg de må svare på selv. Men generelt tror jeg man har gått fra å oppfatte klimastreik som et bredt ungdomsopprør til at det har kokt ut til å bli radikal, ultraprogressiv politikk. For eksempel når Greta Thunberg sier at hun vil rive ned Vestens kapitalistiske og rasistiske verdenssystem. Da er det naturlig at avstanden til Unge Høyre blir større, sier Svenneby.

