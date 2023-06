Håper mudder-ultimatum vil kunne berge Oslofjordens fremtid

Hvem: Erik Skauen

Hva: Gruppeleder for Fredrikstad MDG

Hvorfor: Vil kun støtte en ordfører som lover å legge muddermasser fra Borg Havn på land, istedenfor i Oslofjorden

På facebook-siden din frir du på vegne av Oslofjorden, både til venstre og til høyre. Hvorfor er dette den viktigste saken for dere?

– Denne saken vil påvirke hele vår region i mange, mange år fremover. De fleste partier har god miljøpolitikk i sine partiprogram, men den store forskjellen er at vi vekter naturens tålegrense for all politikkutforming, tenk vern av jord, skog og i dette tilfelle en Oslofjord som allerede er utrolig redusert. Vi har ikke kommet noen vei videre med dette mudringsprosjektet i det samarbeidet vi har sittet i. Vi synes det er redelig å være tydelig på at dette må vi bruke litt sterkere verktøy for å få en bedre løsning på. Og det er jo igjen fordi vi ønsker næringsinteresser, arbeidsplasser, besøkende og beboere, best mulig landskap og areal i åra som kommer.

Dersom Fredrikstad Høyre skulle vinne høstens kommunevalg og gå med på mudder-ultimatum, vil dere da måtte gå på akkord med andre saker som er viktig for dere?

– I et samarbeid, uansett om det er med høyre- eller venstresiden, vil man alltid måtte gi noe for å få noe annet. I utgangspunktet gir vi nå Ap og Høyre god tid til å sette seg inn i muligheten for å gjøre arbeidet bedre og mer bærekraftig enn det har vært til nå. Juridisk sett har vi fått klare tilbakemeldinger på at mudder på land er mulig å gjøre, hvis det er vilje i bystyret. Det er jo sånn at vi ønsker primært å forhandle med AP først, men for å få bevegelse i politikken må man noen ganger gå hardere til verks.

Noen ble kanskje overrasket over ultimatumet deres. Har de egentlig noen grunn til det?

– Mange tenker kanskje at dette er et valgkampsutspill, men det er et utspill for å ta vare på naturen og Oslofjorden. Blir de overraska, er det fordi at tradisjonene i norsk miljøpolitikk er at det taper seg hver gang, og vi har en annen inngang. Vi ønsker ikke å sidestille alle ønsker og behov, men setter miljø og klima som det viktigste. Leser du partiprogrammet til andre partier på høyre og venstre, er omtrent ordlydene like med tanke på hva man ønsker å få til. Men når det kommer til realpolitikken faller de fra, gang etter gang.

Hvilken reell påvirkningskraft tenker dere at dere har her?

– Kommer vi på vippen har vi reell innflytelse. Er man der, kan man forhandle på mange ting. Nå har vi spilt ut det ene kortet som er et krav for oss. Vi har en samfunnsplan i Fredrikstad som snakker om bærekraft, og det å bruke Oslofjorden som søpleplass er ikke bærekraftig. Kaller oss ofte sirkulærbyen Fredrikstad, men deponi havner nederst når det er er snakk om det sirkulære. Da er det utrolig at de i de to største partiene ønsker mer deponi.

Hva ønsker dere selv at blir utfallet ved høstens kommunevalg?

– Vi ønsker å for at Oslofjorden blir frisk, og til det trengs mange tiltak. Her snakker vi om det største mudringsprosjektet i Norge gjennom tidene, i området med det høyeste biologiske mangfoldet. Da må vi gjøre det riktig. Vi ønsker mye for Fredrikstad vi, men vi kommer med et utspill nå, så vil forhandlingene vise andre ting som er viktig for oss. Det er redelig for velgeren å vite at dette er en sak som er avgjørende for oss i et samarbeid.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å lese bok, trene ute, ha det fint og gjøre hyggelige ting med venner og familie, og å få til ting i politikken.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg synes for eksempel at «Lille Tre» av Forest Carter er en nydelig bok. Leste også for et par år siden «Der krepsene synger» (Delia Owens) som er fantastisk. Jeg leser bok nå, som er veldig sterk, «Vi begynner med slutten» (Chris Witaker).

Hva gjør du når du skeier ut? Kjører bensinbil?

– Jeg er kjempetakknemlig for livet mitt, og gjør fine ting hver dag. Det liker jeg. Og fine ting er å ta en sykkeltur i skauen eller gjøre noe hyggelig med ungane, en tur med en kompis. Jeg er kjedelig vettu. Det kan du gjerne skrive.

Hva liker du best ved deg selv?

– Vanskelig spørsmål! Kanskje at jeg alltid prøver å holde det jeg lover.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å kunne fly, tror jeg.

Hvem ville du helst sittet fast i heisen med?

– Oioioi. Hm. Det må jo være en hvis samtale jeg kunne fått noe ut av.

Men må det være så seriøst, da?

– Nei, Ylva, det er sant det. Noen morsomme da, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg bruker å ta trappa, så jeg klarer ikke å sette meg inn i det.

