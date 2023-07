Østfoldinger føler seg utrygge på sjøen - dette frykter de

– Alkohol og fart er de mest gjennomgående faktoriene i de mer alvorlige ulykkene.

Det sier Eigil Andersen, fungerende kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, til Dagsavisen Demokraten.

Allerede før sommeren startet for fullt, ble det registrert mange alvorlige båtskader, ifølge en pressemelding fra Gjensidige. Blant disse har det også vært personskade.

Båteiere i Gamle Østfold føler seg utrygge på sjøen, kan de også melde. De har nemlig spurt 200 båteier over 18 år, om hva som bekymrer dem mest på sjøen.

Bilde fra øvelse med "Horn Flyer" utenfor Skjærhalden. (RS Horn Flyer)

Rekordmange på sjøen

Promille, høy fart og skjær står for mange av de flere alvorlige ulykkene til sjøs, ifølge en undersøkelse Ipsos nylig har gjort for Gjensidige. Mens grunnstøting topper listen med 35 prosent, er promillekjøring og høy fart nære etterfølgere.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, krysser fingrene for at årets båtsesong blir en sommer man kan se tilbake på med glede, uten høye skadetall.

Han kan også fortelle at det har blitt rekordmange båteiere på sjøen, og mener at det av disse er mange uerfarne båteiere med lite kunnskap om det å føre båt.

Salget av vannskutere har også økt betraktelig.

– Når disse, sammen med mindre hurtiggående båter, har høy fart nærme land, har dette med økt støy blitt et problem for mange, sier Voll.

Halvparten skjer om sommeren

Eigil Andersen, fungerende kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, skjønner godt at høy fart kan være stressende for de som befinner seg på vannet. (Redningsselskapet)

Ifølge Redningsselskapets Andersen har båttrafikken økt på nasjonal basis, mye på grunn av pandemien. Antallet uttrykninger for redningsskøytene har fulgt med.

– Vi har hatt noen veldig travle år under pandemien med rekordmange mennesker på sjøen, sier han.

Ifølge Andersen ble det en liten nedgang i utrykningene i fjor, etter pandemiens ende. Han forteller at de har rundt 8000 til 8500 utrykkinger i året, og at halvparten er i sommermånedene mai til september.

– Det er da fritidsbåt-armadaen er ute.

De alvorlige ulykkene

I undersøkelsen til Gjensidige kommer det fram at det båteierne er mest redd for er å kjøre på skjær.

Andersen forklarer at grunnstøting er en av de største enkeltårsakene til at redningsskøytene rykker ut, etter fremdriftsproblemer. Han har derfor forståelse for at de som disponerer båt kan være nervøse, og syns selv at det kan være skummelt.

– Det er en av mine frykter i ukjent farvann, sier han.

Det er likevel når man blander alkohol og høy fart inn i bildet, at de mer alvorlige ulykkene skjer, ifølge Andersen.

– Det er heldigvis ikke så mange, men en eller to av disse faktorene er til stede.

Forstår at man kan bli stresset

Redningsselskapets Andersen opplever at de fleste som ferdes på sjøen har det veldig fint, og at det kun er noen få som ikke oppfører seg. Han forstår likevel at det at folk kjører fort, og for nært, kan oppleves som stressende.

Det er særlig brudd på vikeplikten som er et problem.

– Der kan vi ha litt mer fokus, sier han

Redningsselskapets tips

Andersen er også klar på hvordan man skal ferdes på havet for at folk føle seg trygge.

– Rådet er at man tenker på egen og andres sikkerhet.

Det er også viktig at de som ferdes på havet må overholde vikeplikten og de fartsgrensene som er satt på sjøen, understreker han.

– Reglene ligner på de vi har i trafikken ellers, så da bør det ikke være så vanskelig å vike.

Han peker på at å løfte blikket, vise hensyn, redusere farten og være oppmerksom på omgivelsene rundt seg er viktig når man setter seg bak rattet.

– Man må være oppmerksom på hva båten din forårsaker både foran og bak deg, og det kan vi alle være.

