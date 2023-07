Kaserna i Gamlebyen: Kan bli innsjekk om snaue to år

I februar 2022 lanserte Fredriksen gjennomarbeidede hotellplaner for kaserna. Hvor emneknaggene i prosjektet er: Herskapelig, imponerende og jordnært.

Høyt ambisjonsnivå

I flere år har den gamle infanterikaserna i Gamlebyen stått tom. Det har ikke manglet på ideer og innspill om bruk av den 5.600 kvadratmeter store bygningen på Kongens torv i Gamlebyen. Men det var Morten Fredriksen som fikk størst gehør hos lokalpolitikerne. Fredriksen tror han vet hvorfor:

– Forslaget om å bygge om kaserna til hotell tror jeg var en god idé, som ga mening for mange. Det er jo et stort bygg som alltid har vært brukt til overnatting. I tillegg viste vi evne til en stor investeringsvilje og høyt ambisjonsnivå.

I infanterikasernas bakgård skisserer Fredriksborg å etablere en frodig hage, i stram struktur. I tillegg bygge ut en spisesal. (SG&CO Arkitekter)

Krevende ombygging

Morten Fredriksen har ikke planer om å lage et snobbete hotell, men har tidligere sammenlignet prosjektet med suksesshistoriene til Britannia hotell i Trondheim, Hotel Brosundet i Ålesund, det historiske Union hotell i Geiranger og ikke minst Støtvig hotell på Larkollen.

Planen er å etablere en resepsjonsinngang fra Torvgaten og totalt etablere mellom 70 og 80 hotellrom.

– Dere har fått kjøpt en gedigen kaserne for 15,7 millioner kroner. Det må være tidenes laveste kvadratmeterpris?

Morten Fredriksen ler:

– Jo, det kan du si. Men når vi skal investere 300 millioner kroner i prosjektet blir kjøpet en liten andel av totalkostnaden.

Ombyggingen av kaserna som ble oppført fra 1783 til 1787 blir krevende, forteller administrerende direktør Morten Fredriksen i Fredriksborg.

– Vi skal bruke god tid. Først blir det en planleggingsfase, deretter må bygges godkjennes for bruk til hotell og planlagte ombygginger selvfølgelig gjøres i samarbeid med riksantikvaren. Det er mulig byggearbeidene kan starte om ett år og hotellet ferdigstilles om to år. Eller tidligere, avslutter han.

Ingen flere salg i Gamlebyen

Det er mange som har presset på Forsvarsbygg for å få til et salg av kaserna i Gamlebyen i Fredrikstad. I november 2022 bestemte regjeringen seg for at infanterikaserna skulle selges. Sju måneder senere ble salget sluttført.

Seksjonssjef i Forsvarsbygg, Trond Eliassen, sier til Dagsavisen at det for tiden ikke er planer om ytterligere salg av eiendommer i Gamlebyen, Fredrikstad.

– Fredriksborg har kjøpt den store eiendommen i Gamlebyen og skal bygge om til hotell. Daglig leder i selskapet roser ordfører Siri Martinsen (Ap) for at et tverrpolitisk samarbeid fikk dette salget i boks. Hvor viktig har det lokale engasjementet rundt salget av kaserna vært?

– Generelt synes vi det er positivt med lokalt engasjement rundt våre eiendommer, det setter vi pris på og det er forståelig, slik det har vært og er i Fredrikstad. Det var regjeringens beslutning at infanterikaserna i Gamlebyen Fredrikstad skulle selges, svarer seksjonssjef Eliassen.

Fredriksborg ønsker å sette inn en dør og åpne bygningen ut mot torvet i Gamlebyen. (SG&CO Arkitekter )

Solgte eiendommer for 196 mill.

– Forsvarets forum skriver at Forsvarsbygg solgte forsvarseiendommer for 196 millioner kroner i fjor. Hvilke andre bygg kommer Forsvarsbygg til å selge i år?

– Forsvarsbyggs oppgave er sørge for at eiendomsporteføljen i forsvarssektoren er innrettet mot sektorens oppdrag. Når Forsvaret ikke har behov for en eiendom, er det Forsvarsbyggs oppdrag å selge den. Vi har eiendom over hele landet. Enkelte av disse, eksempelvis eldre forsvarsboliger det ikke lengre er behov for, skal selges. Vi har imidlertid ingen større enkeltobjekter til salgs inneværende år, sier seksjonssjef, Trond Eliassen og legger til:

– Vi selger eiendommer over hele landet. En av Forsvarsbyggs viktigste oppgaver er sørge for at eiendomsporteføljen i forsvarssektoren er innrettet mot sektorens oppdrag. Når Forsvaret ikke lenger har behov for eiendommen, er det Forsvarsbyggs oppdrag å selge den. Det er ingen særskilte områder i landet som peker seg ut i den sammenheng.

