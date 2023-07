Gamlebyen kulturhus har nytt navn: Nå blir det Månen hele året

---

Hvem: Torill Frydenlund

Hva: Daglig leder for Månefestivalen

Hvorfor: Månefestivalen arrangeres den 28. - 29. juli,, og Gamlebyen kulturhus har fått nytt navn

---

Torill Frydenlund, sjef for Månefestivalen. (Gry Catinka Wold)

Hei og gratulerer med nok en sterk lineup i til Månefestivalen år! Kan du si litt om hvordan dere tenker, hva som er deres booking-strategi?

– Ja, det er en kombinasjon av å ha nye stjerneskudd, gode og gamle, kjente artister, og nye lokale up and coming band. For eksempel har vi nå fått Han Herman, som ble booket etter by:Larm i fjor. Det var jeg som fant han, men selv om det ikke er jeg som booker festivalen kan jeg komme med innspill. Som daglig leder har jeg for mye å gjøre til booke alt selv, så det er det Jørgen Schrøder Aanonsen som står for. Men jeg kan komme med innspill. Vi er et arbeidende styre der alle kan bidra. I år var det Han Herman og Ida Maria jeg insisterte på. Hun gjorde en vanvittig konsert på kulturhuset i fjor, hun er altså så sterk – en av Norges tøffeste rockedamer. Blant de gamle traverne finner vi Riccochetes og Gluecifer, og ikke minst Ole Paus og Ebbot i Månehagen, der man får oppleve intimkonsert med to store artister. I Månehaven har vi også samarbeid med Fredrikstadband-festivalen, så der får de lokale Howling of the Wolf, Marching Forest, Blomsterøya, Frode Fivel og Seperate Bed boltre seg på scenen.

Mange tenker nok på det som skjer på hovedscenen som selve Månefestivalen, men alle arrangementene i Gamlebyen er en del av festivalen – og de er gratis? Hvordan får dere til det?

– Vi kaller det for Månen gir tilbake, rett og slett fordi at vi ønsker at tilby gratis aktiviteter for barn og unge, og gratis konserter. Noe av vår økonomi går tilbake til et lokalt kulturliv, derfor er det to gratis scener, Hip hop på Månen og Ø på Månen.

Får artistene som spiller på gratiskonsertene betalt?

– Ja! Artistene får betalt, selvsagt. Vårt verdigrunnlag er ikke å skape høyest profitt, vi er et ideelt aksjeselskap registrert som en frivillig organisasjon, og er per definisjon nonprofit. Vi har et sterkt verdigrunnlag rundt temaene miljø og kultur, og er nok litt i den andre skalaen enn de andre store kommersielt drevne festivalene som bare tenker profitt.

Ja, i fjor ble det en mediestorm da dere valgte å kun servere vegetarmat på festivalen, i samarbeid med Oslo vegetarfestival?

– Helt uten at vi planla for det, gikk pølsemannen ut og ga oss tidenes beste pr-triks med omtale i alle landets aviser. Vi regnet med noe oppstuss, men ikke noe så enormt. Mange rundt i landet har nok hørt om Månefestivalen på grunn av det, men det var en utilsiktet bonus.

Blir det vegetar i år også?

– De fleste er enige om at det har aldri vært så bra mat på festivalen før, den var superb. Så vi ser ingen grunn til å gå bort fra det. Nå er de er med på Tall Ships også, så Fredrikstad kommune har tatt dette videre – og det er viktig del av kommunens bærekraftsmål.

Dere har til og med eget gartneri, kan du fortelle litt om det?

– Månegartneriet er en av tre virksomheter vi driver med. Det er festivalen, kulturhuset og gartneriet. Månegartneriet startet i det små, fordi vi trengte blomster til festivalen – for det har vi alltid brukt som en del av vårt visuelle uttrykk. Men så har det vokst seg til å bli et stort prosjekt, og er utvidet år for år, vi har bygd og restaurert og blitt en formidlingsarena og er skolehage fra fem skoler på Østsiden. Det fungerer helt fantastisk, og vi har også hatt en del prosjekter opp mot språk og arbeidspraksis for flyktninger. Jeg tror det er bra med grønne klasserom, å få ungene ut i naturen. Det er en fantastisk fin læringsarena og fungerer veldig bra – det gjelder folk i alle aldre, så vi har kurs og foredrag i gartneriet. Formidlingsaspektet er viktigst. Men vi har også stor produksjon her, og alt er fra frø som vi sår og kultiverer selv. Blomster, urter, grønnsaker …

Økologisk regner jeg med?

– Ja, alt er økologisk. Vi har en frivillig gartnergruppe knyttet til de frivillige i festivalen som jobber i gartneriet, og i skolehagen er det ansatte på lønningslista. Så det er omfattende. Jeg liker å kalle det en Paradishage. Vi har åpent utsalg i helgene – og under festivalen flyttes deler av gartneriet til Kongshaven i Gamlebyen.

Du nevnte Gamlebyen kulturhus i sted. Jeg har lagt merke til at det har byttet navn nå, og heter Månen Kulturhus og Scene. Hva er bakgrunnen for navnebyttet?

– Vi bare ønsker å knytte virksomhetene sammen. Ikke alle har oppfattet at Kulturhuset var en del av Måne-universet. Nå har alle også fått en felles grafisk profil, så skjønner alle at alt henger sammen. Men det er ofte publikummere sier de skal på konsert på Månen når de skal til Kulturhuset, så det er et navn som har vært brukt på folkemunne.

Så nå blir det Månen hele året?

– Ja, det er vår helårs konsertscene som etter mange år er godt innarbeidet i musikkbransjen. De små og uavhengige livescenene er viktige for Musikk-Norge.

Hva er ditt personlig beste festivalminne?

– Å. Dem er det mange av. Jeg stor fan av det norske bandet Shining. Så da vi fikk dem til festivalen var det fantastisk. Også Patti Smith.

Hvem i Norge fortjener høyere lønn og hvorfor?

– Det er sikkert mange. Men i alle fall de som holder samfunnet i gang, som jobber med helse, oppvekst og renhold.

Hva var din første betalte jobb?

– Jeg gikk med avisa, Sarpsborg Arbeiderblad.

Har du et skjult talent?

– Det er kanskje ikke så skjult, men jeg er glad i visuelle ting, design i alle former. Jeg maler ikke, det har jeg ikke tid til, så jeg tar det ut i form av jobben min. Månen har hatt en tydelig visuell profil i alle år, og det er nok en konsekvens av det.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Vladimir Putin. Så skulle han ha fått en skjennepreken, så han kan lære å oppføre seg.