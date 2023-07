Hilde Marstrander med ny utstilling: – Jeg har alltid følt meg knyttet til sjøen

I sommer viser Østfold Kunstsenter (ØKS) utstillingen «SOROR MARE // SISTER SEA» med verk av Hilde Marstrander. Utstillingen har vernissasje 22. juli og tas ned 6. august 2023, opplyser kunstforeningen i en pressemelding.

Foto, grafikk, tegning og assemblage er blant teknikkene Marstrander bruker. Temaet er knyttet opp mot miljø, forvitring og forfall i kombinasjon med «Moder Jords» vakre «Søster Sjø», som er i evig dragkamp med menneskenes konstruksjoner, industri og jakt etter status, fremskritt og forgjengelig skjønnhet.

Saltvann i årene

I samlingen er flere storformatsverk i størrelser opp til 2 x 1.80 m. i en urban stil som kan minne om grafitti. (Privat)

Det er ikke helt tilfeldig at Marstrander stiller ut samtidig som den miljøvennlige Månefestivalen i Fredrikstad.

– Månefasene påvirker havet, og havet påvirker meg. Jeg har alltid følt meg knyttet til sjøen, og kommer fra en slekt med havsalt i årene. Den første Marstrander var født i 1671 og var fregattkaptein som stammer fra øya Marstrand i Bohuslän. I 750 år var hele området ned mot Göteborg en del av Norge, og for snart fem år siden ville omstendigheter at jeg selv bosatte meg i Fredrikstad – en by som er kjent for sin nærhet til havet, handel og industri, sier Marstrander.

Som kunstner har hun alltid vært tiltrukket av kontraster, og det er for henne naturlig å koble det slitte og værbitte med det konvensjonelt «vakre». Det går som en rød tråd gjennom det meste hun lager, selv om uttrykkene og mediene hun arbeider i kan variere stort. Flere av verkene er nærmere to kvadratmeter store.

– Disse egner seg spesielt godt på hoteller, restauranter, kontorlandskap og leiligheter med store veggflater, skriver kunstforeningen.

Royal proveniens

Et av verkene i serien som vises på kunstsenteret i sommer, har blitt kjøpt opp av et medlem i den danske kongefamilien.

– Det ble levert personlig på hennes gods i København etter en nervepirrende kjøretur i full storm med bildet i bobleplast på takstativet, forteller kunstneren, og kunstforeningen opplyser at det også er en rekke nye, mindre verk som er lette å plassere, og som alle har sin eiendommelige kombinasjon av «fashion» og forfall.

Hilde Marstrander har bakgrunn som moteredaktør og klesdesigner, før hun utdannet seg som billedkunstner på Einar Granums Kunstfagskole, Kunstakademiet i Tromsø, Parsons Fine Art i New York og Universitetet i Oslo.

