Smuglet esker med «hamburgere»

På formiddagen fredag 6. januar måtte en patrulje fra Svinesund tollsted rykke ut med blålys for å stanse en norskregistrert bil som kom inn i landet over den gamle Svinesundsbrua. De fikk vinket den inn til siden ved Hellekleiva, et par kilometer etter grensepassering.

I bilen satt to personer, en mannlig sjåfør og en kvinnelig passasjer, begge i 60-årene og bosatt i Norge.

– De sa de kom fra Vestlandet et sted, og at de hadde vært i Sverige og overnattet på hotell der fra dagen før. Nå skulle de besøke noen som var bosatt i Viken, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Sigaretter og kjøtt

Tollerne besluttet å be de to om å bli med tilbake til tollstasjonen for en nærmere kontroll, og bak i bilen fant de da det Grandahl beskriver som «en god del esker» merket med at de inneholdt hamburgere.

Den ene av pappeskene ble åpnet, og da kom det i stedet til syne store mengder med sigaretter. Det samme gjaldt ifølge seksjonssjefen en av de andre eskene.

– I tillegg ble det funnet sigarettkartonger i forskjellige poser, utdyper han.

Det var dette synet som møtte tollerne da de åpnet to av pappeskene som var merket med hamburgere. (Tolletaten)

Etter en opptelling av varene, viste det seg at duoen hadde med seg til sammen 9.600 sigaretter og 78 kilo kjøttvarer. Fra 1. januar 2023 er den tillatte sigarettkvoten på 100 stykk per person, mens man har lov til å ha med seg 10 kilo kjøtt hver tollfritt. Her var det altså snakk om ganske mye mer enn lovlig av begge deler.

[ Smugleren likte dårlig at det intime gjemmestedet ble avslørt ]

Mulig forfalskning

Mannen og kvinnen oppga ingen forklaring på hva de skulle med varene, men alt ble uansett beslaglagt. De ble også anmeldt for smuglingsforsøket, som utgjør et forsøk på å unndra nesten 54.000 kroner i avgifter, og kan vente seg en bot fra politiet.

Tollerne på vakt fikk også en mistanke om det her kan dreie seg om falske sigaretter, og deler av beslaget er derfor sendt til Tolletatens laboratorium for analyse.

– Jeg er litt usikker på hvordan denne mistanken oppsto, men trolig har det noe med merkingen av sigarettene å gjøre, avslutter Grandahl.

[ Mye som ikke stemte da to dansker ble stoppet i tollen med lastebilen full av gulvtepper ]

[ Da bagasjeromsluka gikk opp, raste sigarettkartongene ut ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen