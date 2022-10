Smuglet tepper til en verdi av nesten 300.000 kroner

På formiddagen mandag 17. oktober ble en liten danskregistrert lastebil stoppet for kontroll etter å ha kommet inn på grønn sone ved Svinesund tollsted. De to personene i bilen, en mannlig sjåfør i 30-årene og en kvinnelig passasjer i 20-årene – begge danske statsborgere – ble bedt om å forklare hva de hadde med seg over grensa.

– Dama snakket greit engelsk, og fortalte med en gang at de skulle til Oslo for å levere noen tepper, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Da tollerne tok en kikk inn i lasterommet, kunne de ganske riktig se at dette var fylt med en mengde tepper, og spurte derfor om de to kunne legge fram noen faktura eller annen dokumentasjon på disse.

– De framla da nærmest en papirlapp, der det sto skrevet at de hadde med seg 200 tepper som skulle være verdt 10.000 totalt. Det var ikke engang oppgitt hvilken valuta det var snakk om, sier Grandahl.

– Dette fikk våre tjenestepersoner til å lure fælt, og der og da ble det besluttet at teppene uansett skulle beslaglegges, legger han til.

[ Brennende vogntog hadde smuglervarer i lasten ]

Tollerne måtte gjøre nærmere undersøkelser for å finne ut hvor mye gulvteppene faktisk var verdt. (Tolletaten)

En opptelling viste at det var snakk om til sammen 600 tepper, altså 400 flere enn det som var oppgitt på lappen mannen og kvinnen la fram. Ved å sjekke priser i systemet sitt, regnet tollerne seg også fram til at den totale verdien var hele 295.012 kroner.

– Så her var det mye som ikke stemte. De skulle i beste fall ha kjørt på rødt med disse varene, og hadde heller ikke med seg ordentlige papirer i det hele tatt, utdyper Grandahl.

Han opplyser videre at smuglingen utgjør et forsøk på å unndra 73.775 kroner i avgifter. De to danskene ble derfor anmeldt til politiet, og kan vente seg en straffereaksjon derfra i etterkant.

[ Politijakt avslørte smugling av «barbiedop» og slankepiller ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen