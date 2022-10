Amper busspassasjer smuglet amfetamin i underbuksa

Natt til fredag 7. oktober ble en rutebuss på vei fra København til Oslo stoppet for kontroll ved Svinesund tollsted. Det ble gjennomført hundesøk på både bagasjen og passasjerene, en metode som etter hvert skulle bære frukter takket være den godt trente snuten til narkotikahunden My.

– Hun markerte for funn i skrittet på en svensk borger født på slutten av 1980-tallet. På bakgrunn av dette ble han tatt inn for en nærmere sjekk, forteller seksjonssjefen Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Kastet pakkene i sinne

Da tollerne kroppsvisiterte mannen, ble det oppdaget det Grandahl beskriver som «fremmedlegemer i trusa». Men ifølge seksjonssjefen var svensken først lite villig til å vise fram hva som skjulte seg under klærne.

– Han ble rett og slett litt irritert, men etter hvert plukket han opp to plastpakker fra trusa og kastet dem på gulvet i sinne, opplyser Grandahl.

På bakgrunn av den lettere ampre stemningen, skal flere tollere ha blitt tilkalt for å roe gemyttene. Seksjonssjefen forsikrer imidlertid at situasjonen hele tida var under kontroll.

– Mannen var litt sinna og utagerende, men det gikk greit. Våre tjenestepersoner gjorde en god jobb, fikk roet ham ned og undersøkt på en ordentlig måte. Det var heldigvis erfarne tjenestefolk på stedet, utdyper Grandahl.

Tabletter i bagasjen

De to plastpakkene mannen hadde forsøkt å skjule i underbuksa ble veid til drøyt 200 gram, og en analyse av innholdet viste at det dreide seg om amfetamin. Ut fra bildet Dagsavisen Demokraten har fått tilsendt fra Tolletaten framstår det som at mannen også hadde med seg ett stykk ecstasytablett.

I tillegg ble det funnet nesten 500 rivotril-tabletter, samt ytterligere 12 piller med foreløpig uidentifisert innhold i mannens bagasje.

Rivotril er et beroligende og angstdempende legemiddel som i økende grad har blitt benyttet som rusmiddel. De inneholder virkestoffer som står på den norske narkotikalista, og er dermed ulovlig å blant annet innføre eller omsette her til lands uten spesiell tillatelse.

På bakgrunn av dette ble politiet tilkalt, og de rykket ut og pågrep mannen. Saken etterforskes nå videre ved Halden politistasjon, og ifølge Grandahl vil den svenske busspassasjeren få en straffereaksjon i etterkant for smuglingsforsøket.

Narkotikaen han hadde med seg, både i klærne og bagasjen, ble beslaglagt.

– Dette var et godt stykke arbeid av både tjenestepersoner og narkotikahunden My, oppsummerer Grandahl.

