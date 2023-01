Store snømengder skaper trafikkaos i Sør-Norge

– Det har gått slag i slag med mindre trafikkuhell både i Innlandet, Viken og Oslo-området. Vi har blitt varslet om flere utforkjøringer og mange vogntog med stans, forteller trafikkoperatør Trude Lindstad i Vegtrafikksentralen øst til NTB.

Allerede i morgentimene fredag skapte snøen trøbbel for bilister på Østlandet. Mjøsbrua på E6 i Innlandet ble stengt i en lengre periode som følge av et trafikkuhell.

Samtidig ble flere tog innstilt eller forsinket som følge av problemer med snø på sporveksel, deriblant Bergensbanen, Dovrebanen, Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Vinterføret har også skapt trøbbel for kollektivtrafikken enkelte steder samt for ferjeavgangene.

Busser av veien i Råde, Fredrikstad og Halden

Fredag ettermiddag kunne NRK melde om en flybuss som veltet på riksvei 110 i Råde.

– For passasjerene om bord fremstår det så klart dramatisk når bussen plutselig velter på et jorde. Men det skal ha skjedd i lav hastighet, cirka 30 til 40 kilometer i timen. Folk må beregne trafikale problemer på stedet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlem.

Passasjerene i bussen berges over i en annen buss, og ingen skal være alvorlig skadd. Politiet melder om svært vanskelige kjøreforhold på stedet.

Stengte fjelloverganger

Men selv om snøgleden kanskje er stor for dem som drømmer om pudderføre og ski, kan snøen bli et hinder for mange som vil legge ut på hyttetur i helgen.

– Uansett hvor du skal i dag er det mye dårlig vær i høyden. Det er nok mange som ikke kommer dit de har tenkt seg på grunn av stengte fjelloverganger, sier Lindstad.

Fredag ettermiddag gikk det et snøskred over riksvei 7 mellom Flå og Sokna, en trafikkert vei for mange som skal på hytta i Hemsedal, Nesbyen eller Geilo. I tillegg er en rekke fjelloverganger stengt eller det blir kjørt kolonnekjøring.

– Dovrefjell har vært stengt, og på Hardangervidda snør det kraftig. Hemsedalsfjellet er åpent, men også der skal det snø hele dagen, forklarer Lindstad.

– Det er en dag med mye vær i Sør-Norge, og det skaper utfordrende kjøreforhold nesten uansett hvor du er, legger hun til.

Trafikale problemer

I enkelte områder i Sør-Norge har det kommet opp mot 40 centimeter med snø de siste to dagene og brøytebilene kjører for fullt.

Snøkaoset førte til at varslingstjenesten Varsom oppjusterte farevarselet for snø i Agder og deler av Vestfold og Telemark til oransje nivå torsdag ettermiddag.

– Det er mange politidistrikt som melder om store problemer i trafikken lokalt, det er vanskelige kjøreforhold rundt omkring, særlig på de mindre veiene, sier Lindstad, som oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene.

Trafikale problemer har også ført til mye kø ved E18 i Drammen mot Asker, og det er meldt om flere busser som har slidd av veien i Halden og Fredrikstad.

– Folk må senke farten på dette føret og beregne ekstra tid, avslutter hun.

(©NTB)