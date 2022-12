Har ståltro på kulturåret 2023: – Folk vil få oppfylt forventningene sine

Da vi vinket farvel til munnbindet og meter’n i februar i år var det mange som ikke kunne vente med å få oppleve alt det som så raskt hadde blitt så fjernt. Konserter med stående publikum, kino med fremmede i nabosetet, og fullsatte teatersaler.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet om, var noen litt mer tilbaketrukne. Kulturbransjen meldte om at billettene ikke gikk som varmt hvetebrød, snarere tvert imot. Men, de var optimistiske. Med litt tid ville nok nordmenn bli fullverdige kulturkonsumenter igjen.

Og der er vi straks, tror Tora Klevås, kultursjef i Fredrikstad kommune. Vi har bare lagt til oss noen vaner vi må snu litt på først.

Tora Klevås er sjef i Fredrikstads kulturetat, som rommer virksomheter som Fredrikstad Kino, Fredrikstad Bibliotek, og kulturhusene St. Croix og Blå Grotte. (Henriette Ydse Krogstad)

Har tatt tempen på kulturlivet

– Det tok tid for oss å bli vant til å bare sitte hjemme i sofaen også. Sånn er vi nok litt, vi mennesker. Men når det er sagt, så har Viken akkurat gitt ut en ny folkehelseundersøkelse. I den så sier folk fra Fredrikstad at de er opptatt av, og fornøyd med, kulturlivet sitt. Det er viktig!

At folk vil bruke kulturtilbudene, er også noe Klevås opplever. Hun er optimistisk på vegne av det nye kulturåret, med ferske prognoser i hånda.

– Litt basert på hvordan det har gått i 2022, så har vi noen data. Vi har sett at bibliotek og fritidsklubber er tilbake på 2019-nivå, altså at vi er helt på normalen med besøk, og enda litt mer. Det betyr at de lavterskel gratistilbudene og møteplassene er kjempeviktige. 20 prosent av barn og unge i Fredrikstad lever under fattigdomsgrensa, så det er viktig at vi har et kulturliv som også favner alle. Det høres litt svulstig ut, men jeg mener det. Vi fortsetter å satse på det, lover hun.

Også besøkende til St. Croix, Blå Grotte og Kulturskolen er tilbake på samme nivå, forteller kultursjefen. Men kinoen ligger fortsatt litt etter, til tross for en god kinojul.

– Opplevelsen kino er noe annet enn opplevelsen strømmetjeneste. Jeg er ikke bekymra sånn på lang sikt, men talla vi har i Fredrikstad er de samme som finnes nasjonalt og internasjonalt. Det kan nok ta litt tid. Men kinoen er flinke, med kampanjer for babykino og pensjonistkino, og de er flinke til å tenke nytt. Det er en del av det, det også, å hele tiden utvikle våre kulturtjenester.

Åpner med urban lyd

Allerede 14. januar går den første festivalen av stabelen i Fredrikstad.

– Noe av det første som skjer er det som heter Urban Sound Art. Det er en lydfestival som skal gå over en lang periode, sier Klevås.

Det er lydkunstneren Tulle Ruth som står bak festivalen. Da Dagsavisen Demokraten tidligere i år skrev om at hun hadde blitt tildelt et stipend på 200.000 kroner av kommunen, fortalte hun at hun ønsket å bruke noen av midlene på en jubileumsfestival i 2023, og denne settes altså ut i livet om bare noen uker.

Festivalen markerer hennes ti år som omreisende kunstner, der hun både i Norge og i utlandet har vist fram nordiske og internasjonale kunstneres verker gjennom drive-in-bokser.

Kultursjef Tora Klevås (t.v.), lydkunstner Tulle Ruth og kultur- og miljøutvalgsleder Erik Skauen (MDG) under tildelingen av Fredrikstad kommunes arbeidsstipend for visuelle kunstnere for 2022. (Hermund L. Kjernli)

Festivalbyen Fredrikstad

Som Fredriksstad Blad skrev i november, spøker det for den tradisjonsrike Glommafestivalen. Dermed blir det neppe noen musikkfest på Dampskipsbrygga neste år, men mastodonten Månefestivalen og dens større lillebror Idyllfestivalen består. I tillegg til en haug av små og store festivaler i like mange sjangere.

– At vi har mange festivaler er superviktig for byen, og for mangfoldet. De festivalene er jo så forskjellige! Det er alt fra musikkfestivaler til dokumentarfilmfestivaler, også har vi jo animasjonsfestivalen som har gjort det kjempebra i år. Jeg tror de hadde rekord i antall besøkende. Det gjør at vi som bor i Fredrikstad kan være stolte, og få oppleve mye forskjellig.

I 2022 ble GRL PWR-festivalen arrangert for aller første gang i Fredrikstad. Tre kvinnelige bookingansvarlige, fra tre ulike scener, kom sammen om å lage en festival med band med kvinnelig frontartist. Nylig fikk de tilskudd fra Kulturrådet til å kjøre i gang også neste år.

Klevås ønsker festivalen hjertelig velkommen, og forteller at de også har en søknad til behandling hos kommunen.

– Det er bra for rekrutteringen til kulturlivet, at kvinner får særlig fokus. Modig og fint! GRL PWR er noe Fredrikstad absolutt har rom for. Er det noe sted det skal være det, så er det vel her. Det er mange flinke kunstnere på alle nivåer, og det er også fint at aktører som Tæps og St. Croix er med.

Garasjepop-duoen FLTY BRGR GRL spilte på Gamlebyen Kulturhus under GRL PWR-festivalen i april i år. Festivalen har fått ferske midler til arrangere en ny kvinnefeiring i 2023. (Ylva Lie Bjerke)

Endelig skutefest igjen

På spørsmål om hva kultursjefen gleder seg mest til i 2023, er det ikke helt overraskende Tall Ships' Races hun trekker fram. Når skutene inntar elvebyen vår 15. juli, er det hele fire år siden sist.

– Det er selvfølgelig en skutefest, men det er også et stort kulturarrangement for Fredrikstad og folk som bor i byen. Også kommer det veldig mange besøkende. Det gleder vi oss til, sier Klevås.

Blant til sammen 18 skip blir Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet å se, stappfulle med unge seilere, og klare til å vise seg i all sin prakt. Skutefesten er noe folk er stolte av, sier Klevås.

– Vi ser at mange har lagt om ferien for å være med på arrangementet, forteller hun.

Yrende folkeliv i Fredrikstad under The Tall Ships' Races 2019. Tusenvis av mennesker går langs brygga hver dag under folkefesten. (Tommy Skauen)

– Nå har man blitt godt kjent, folk vet hva det er og litt hva man kan forvente. Jeg tror det betyr så mye for byen fordi vi jo har en historie som handler om sjøfart, så det passer godt til de verdiene. Og så er det jo ikke «bare» gamle skuter, det er også for de unge. Det kommer vel rundt fire og et halvt tusen unge mellom 15 og 25 år. Det er veldig gøy at byen fylles av ungdommer. Og så sender vi jo ut 160 ungdommer herfra og ut på havet.

Hun nevner også Østfold Internasjonale Teater som noe man bør følge med på i det kommende året. De er kjent for å bruke bybildet som scener til sine forestillinger, som da de hang opp folks tegninger av sin drømmeby på Stortorget, eller da de satte opp forestillinger i Rema 1000-butikker rundt om i landet.

Nå har de også kommet skikkelig i gang i sine lokaler på Dokka, der de viste Anne Marit Jacobsens sangforestilling basert på Inger Hagerups verker i oktober.

– Jeg gleder meg til å følge dem, og jeg tror ikke alle helt har fått øynene opp for dem enda. De har et så spennende program, og jeg håper flere kan få glede av det, sier Klevås.

Tror forventningene innfris

Før Tora Klevås ble kultursjef, var hun biblioteksjef for Fredrikstadbibliotekene. For et tiår siden var filialenes fremtid usikker, men slik er det ikke lenger. Østsiden bibliotek åpnet i 2015, og ble kåret til årets bibliotek 2021. Både Østsiden og sentrum har meråpne biblioteker, noe som betyr at besøkende kan benytte seg av lokalene utenom åpningstidene.

Hva mer kan vi vente oss av biblioteket i 2023?

– Vi har en sak om fremtidens bibliotek som kommer til politisk behandling snart. Da kommer vi til å snakkes igjen! Mer kan jeg ikke si om det nå, sier en hemmelighetsfull Klevås.

Vi må også innom strømprisene, som har vært et dagsaktuelt tema hele året. Hvordan tror kultursjefen at det vil påvirke neste års kulturtilbud?

– Det kan jo hende at vi som forbrukere av kulturen kan måtte være med på å finansiere det, ved å betale en tier ekstra for billetten. Hva vet jeg? Det tenker jeg i så fall er helt greit.

Helt til slutt ber vi Klevås oppsummere hvordan hun tror det neste året vil bli i Fredrikstad.

– Jeg tror at folk vil få oppfylt forventningene sine til kulturen i Fredrikstad, fordi kulturlivet er så klare for å komme i gang igjen etter pandemien. Og befolkningen opplever jeg som klare til å ta kulturlivet i bruk igjen. Det sammen gjør at det kommer til å bli et veldig bra kulturår! Det er min lille spådom.