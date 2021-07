Aurora tegner folks drømmer for fremtidens Fredrikstad

Prosjektet heter “In Search of Democracy”, og er basert på et konsept av det nederlandske kompaniet New Heroes. Teateret ønsker å utforske hvordan man kan knytte kunst, demokrati og byutvikling sammen.

– Vårt satsingsområde er kunst i det offentlige rom. By og region er vår scene. Vi er jo opptatt av nettopp byen, og mennesker, og dette er et involverende prosjekt som kan spre bevissthet om hvilke muligheter medborgerne har til å medvirke, sier teatersjef Thomas Østgaard.

[ Ny stipendordning skal gi kunstnere mulighet til å la kreativiteten blomstre ]

Det som skjer på Stortorvet nå kaller han en visuell kondensering av ideer.

Produksjonskoordinator Fredrik Borgund og teatersjef Thomas Østgaard fra Østfold Internasjonale Teater har som visjon å forene kunst, byutvikling og medbestemmelse. Det har allerede kommet mange drømmer på stativet. (Ylva Lie Bjerke)

– Kunstnerne snakker med innbyggerne, og spør hva de trenger eller ønsker seg i byen. Vi henger opp illustrasjonene, og senere offentliggjør vi dem også andre steder. Det har faktisk en reell funksjon.

Fra tanker til tegninger

Aurora Wilde er en av kunstnerne som får besøk ved bordet av folk som har lyst til å få bydrømmene sine ned på papir. Akkurat nå sitter hun alene, men hun har nok å gjøre.

– Jeg har hatt tre-fire intervjuer jeg ikke har fått begynt på enda, bare notert. Så jeg ligger litt bak, ler hun.

Aurora Wilde illustrerer samferdselsdrømmen til Per. (Ylva Lie Bjerke)

Drømmen hun arbeider med nå, tilhører en ved navn Per. Han hadde en nesten full samferdselplan klar.

[ Bygg og psykisk helsa ]

– Hans fokus var at det burde bli enklere å komme seg rundt. Så her har vi ladestasjoner, bobilplasser i sentrum, ny fergekai på Kråkerøy, gjennokjøring i gågata og flere møteplasser.

Plass til å gro og grave, gaming-hall, biekasser og grønne lunger. Det er ting folk ønsker seg i byen. (Ylva Lie Bjerke)

Litt lenger bort sitter Mats Jørgen Sivertsen. Han er i full gang med tusjen, mens en familie på fem følger med.

– Ja, her vil de ha full firefelts motorvei inn i byen, sier Sivertsen.

– Neinei, ikke helt det da! Men det er liksom ingen tydelig innfartsåre inn til Fredrikstad, svarer Siv-Lian Haug.

Hun, ektemannen Rune Lian-Haug og døtrene Oline (8), Martha (10) og Edel (6) er egentlig fra Trondheim. De er også egentlig på vei til Kristiansand, men bestemte seg for å dra innom Fredrikstad, fordi de trives så godt her. Også de har tanker for Fredrikstad.

[ Bæring i Fredrikstad: Vekket Fredrikstad med vuggesang ]

– Det er jo så fint her, men det skulle vært litt lettere å kommet seg inn i byen. Kanskje 80-90 kilometer i timen og schmokk rett inn, spør Rune Lian-Haug.

– Også kunne det kanskje vært flere offentlige toalett her da, ler Rune Lian-Haug, og peker på døtrenes store saftbegere.

Her sitter seks trøndere og brainstormer rundt hvordan Fredrikstad bør se ut i fremtiden: Kunstner Mats Jørgen Sivertsen (t.v), Rune Lian-Haug, Oline (8), Martha (10) og Siv Lian-Haug med Edel (6) på fanget. (Ylva Lie Bjerke)

En by for alle

In Search of Democracy har også hatt den interaktive installasjonen i Moss og Drammen. Produksjonskoordinator Fredrik Borgund sier det selvfølgelig er mange forskjellige ting folk ønsker seg, men han ser flest likheter i hva folk i by ønsker seg.

– Nesten alle ønsker seg offentlige rom. Ikke bare en lekeplass her og en park der, men offentlige rom som er like mye for de unge som for de eldre. Flere, mer tilgjengelige og gratis. Vi savner å være sammen etter pandemien. Vi ser at det ikke er mye som skal til, men mange steder mangler det.

Han sier at det har blitt tenkt i samme baner om byutvikling alt for lenge. Det gjelder ikke bare at man skal ha lov til å ferdes i byen, men også lyst.

– Og alt bygges jo til sommervær. Men se på Gøteborg, for eksempel. Der har de bygget lekeplasser som samler regnvannet og lar barna leke med det. Steder å være, det er det folk ønsker seg.