Det surkler og klukker livlig i bekken, som er svulstig etter ukevis med regn. Her gyter sjøørret, og det er er rikt fugleliv i den grunne bukta Hunnebunnen, som bekken renner ut i. Like ved ligger Fredrikstad kommunes pumpestasjon som håndterer avløpsvannet fra bebyggelsen i området:

Et nettverk av rør, eller ledninger om du vil, som frakter rent vann, kloakk og drensvann til og fra bebyggelsen. Deler av ledningsnettet er gammelt og består av betongrør, mens andre deler er av nyere dato. Og selv om det er lett å tenke at dette er en fast struktur, er den faktisk overraskende dynamisk og i konstant endring.

– Det er hele tiden noe som skjer, ledningsnettet er ikke statisk, det er dynamisk, forteller Vigørn Bernhard Gregers Arntzen, som de siste tre årene har jobbet med å avdekke feil og mangler i ledningsnettet i Borge. En jobb han selv omtaler som «jakten på fremmedvannet». Til hjelp har de fått ny teknologi, en type loggere, som kan jobbe på kommunens vegne, døgnet rundt.

Når digitale loggere plasseres strategisk, kan de bistå kommunen i å identifisere problemområder der fremmedvann kan infiltrere nettet. (Fredrikstad kommune)

Fra to til tre

Prosjektet i Skjærviken vokste fram på bakgrunn av at Hunnebekken er en viktig gyteplass for sjøørret, samt badevannskvaliteten i Hunnebunn. Derfor ble det spesielt viktig å lokalisere hvor fremmedvannet kom fra, og finne måter å stanse det på.

– Akkurat dette feltet er veldig oversiktlig, for det kommer ledninger inn fra tre steder. Borge i vest, Kjølshunnfeltet rett over fjorden, og Gamle Skjærviken og Haugen-feltet i øst. Vi observerte at pumpestasjonen gikk i overløp når det regnet, og det ønsket vi å sette en stopper for. Overløp er en form for sikkerhetsmekanisme som sørger for at det ikke dannes trykk i rørene dersom de overbelastes. Kloakken føres ut til nærmeste bekk eller vassdrag for å avlaste rørsystemet slik at det ikke finner veien opp av sluk og inn i boliger. Et spillvannssystem uten feil skal være upåvirket av vær og nedbør. Vi observerte at det ikke var tilfelle for Hunnebunn-stasjonen, og ved kraftig regn gikk stasjonen i overløp og den var påvirket av fremmedvann. Da har det vært fint å kunne ta i bruk ny teknologi for å finne ut hvor det kommer fra.

I gamle dager tenkte man litt annerledes overfor håndtering av så vel kloakk, som overvann, enn hva vi gjør i dag.

– Det har vært en utvikling i hvordan vi håndterer kloakk fra boliger. I begynnelsen handlet det bare om å bli kvitt det, og da gikk alt avløpsvann og drensvann i samme rør. Man tenkte at naturen tar seg av det. Først 60- og 70-tallet skjønte man at det ikke var bra, og da begynte man å rense.

Han sier det er fortsatt er ligger igjen mange gamle ledninger fra den tiden. Det er en stor jobb å rydde opp i gamle synder.

– Det er viktig at vi på sikt går fra et torørssystem til et trerørssystem, slik at regnvann ikke går inn i spillvannsledningen og overbelaster systemet. Når det er to rør, sendes kloakk og annet vann fra bolig i ett rør som også tar imot regnvann. Mens det andre sørger for at drikkevann kommer inn til boligene, sier Arntzen.

Røtter søker til vann, og kan sprenge seg gjennom små sprekker i vannledningene. Det kan føre til store problemer i forhold til kommunens håndtering av avløpsnettet. (Fredrikstad kommune)

Infiltrasjon

Men selv på plasser der det er trerørsystem, kan fremmedvann snike seg inn i systemet via sprekker og brudd på rørsystemene.

– Da starter jakten på fremmedvannet. Det er ganske spennende!

Ved pumpestasjonen i Hunnebunnen kan kloakksystemet bli overbelastet.

– Vi har en sikkerhet mot overtrykk, slik at ikke avløpsvann skal gå tilbake i boligene, hvor en overløpsledning sørger for at det heller går ut i bekken.

– Det må påvirke vannkvaliteten i Hunnebunnen?

– Ja, det er ikke heldig. Slik det er i dag, føres dermed regnvannet fra pumpestasjonen i Hunnebunnen og videre derfra til renseanlegget til Frevar på Øra. Ved mye nedbør, overbelastes anlegget og vi får store mengder rent vann som helt unødvendig fraktes over store avstander.

Han forteller at de i både har identifisert sprekker og feilkoblinger, og klart å redusere antall overvannshendelser betraktelig.

– Men vi må hele tiden følge med, naturen jobber imot, og det kan hele tiden skje ting i ledningsnettet. Vi kan brått få masse vann i en spillvannskum, da kan noe ha skjedd. En bonde kan ha gravd over et rør, noen kan ha koblet feil, tele kan ha ført til at et rør har sprukket eller en trerot kan ha funnet en sprekk og etablert seg i røret, forteller han entusiastisk.

– Her i Hunnebunn har jeg har regnet ut at vi har redusert omfanget med omtrent 7 millioner liter fremmedvann i halvåret – slikt blir det mengder av over tid!

– Det høres mye ut, men kan det regnes om til en verdi?

– Det kan det sikkert, for det er brukt mye mindre strøm til pumping og kjemikalier til rensing som følge av at vi har stoppet det fremmedvannet, sier Arntzen.

Det er ikke bare mennesker som får en dårlig dag ved for mye fremmedvann i avløpsnettet. (Fredrikstad kommune)

Ny teknologi

Vann- og avløpsetaten har de senere årene hatt hjelp av digitale loggere for å identifisere hvor fremmedvannet tar seg inn i ledningsnettet.

– I Fredrikstad er det som nevnt fortsatt mye fellesløsninger. Og når våre rør blir smekk fulle, blir det trykk og vannet vil ta minste motstands vei og kan komme opp av sluk. Nå har vi tatt i bruk ny teknologi for å fange opp hva som skjer når det regner. Det er trådløse loggere som sitter i kummene og sender data hele tiden. Så kan ingeniørene gå inn og se til enhver tid hva status er.

For noen uker siden, oppdaget de at vannmengden gjennom en spillvannskum økte drastisk.

– Da hoppet jeg i bilen, kom meg ut og så at det var en feil som gjorde at grunnvann hadde funnet veien til kloakknettet. De store nedbørsmengdene har gjort bakken så mettet, at grunnvannsnivået har nådd helt opp til kanten på kummene. Og i denne ene kummen var det sprekker langs kanten hvor grunnvannet fosset rett inn! Det er artig å finne sånne feil. Både fordi vi kan hindre overbelastning av nettet og at kloakkvannet gikk ut i bekken, og fordi det er givende å drive jakten på fremmedvannet.

Prosjektet ved Hunnebunn har gitt Arntzen og kollegaene sentral informasjon og erfaring i jakten på fremmedvann. (Gry Catinka Wold)

Ser til Danmark

I tillegg til vannledningsnettet, er naturligvis kummer, rister og andre drensløsninger i infrastrukturen steder der fremmedvann liker å samle seg.

– Klimaet endrer seg. Det blir mer nedbør, og i fremtiden vil vi få mer intens nedbør. Denne høsten har det regnet mye, og vi ser nå at jorda er mettet – det blir vannspeil i terrengoverflaten. Derfor er det viktig at vi rydder opp i de gamle fellessystemene, og får standard på tre løp: Ett til rent vann inn i boligene, ett til avløpsvann fra boligene, og ett til drensvann og takvann, som kan ledes rett ut i bekk.

Akkurat det, jobber etaten intenst med i sentrumsområdene om dagen, noe som fører til at enkelte veier er stengt i en periode.

– Hvilke andre tiltak kan være med på å forhindre flom?

– I kommunen fordeles ansvaret mellom flere etater. Vi i vann og avløp har ansvar for rørene til kommunen, og en del av bekkeinntakene, der det går fra åpen bekk til rør. Vann vil i utgangspunktet renne nedover og samle seg på det laveste punktet i terrenget. For eksempel underganger er det stort sett Viken fylke som har ansvar for.

– Vi har noen gjengangere på den lista, underganger i Fredrikstad som stadig står under vann?

– Når man møter en innsjø på vei til jobb, er ikke det bra nei. Når det kommer til infrastruktur må vi begynne å ta høyde for det som kommer. Vi vet at det blir våtere og villere vær. Når jeg har jobbet med overvann, har jeg blant annet vært i Danmark hvor de har mange gode løsninger. De har blant annet såkalte skybruddsløsninger, et problem som vi begynner å få øynene opp for også i Norge, sier Arntzen.

Han peker på at i Danmark ser de at veier kan lede vann til fordrøyningsarealer, som depoter og parker – midlertidige volum hvor vannet kan samles. Tidligere jobbet Arntzen som konsulent for byggeprosjekter for blant annet sykehus og boliger.

– Fredrikstad kommune har en gjeldende overvannsplan som skal følges. Oslo kommune har alltid vært kjempestrenge på det. De ønsker minst mulig overvann fra de enkelte eiendommer inn på deres overvannsrør. Det må entreprenøren og grunneier løse på egen tomt. Derfor vokser det fram prosjekter med grønne tak og fordrøyningsløsninger.

Han forteller at det er et tretrinnsprinsipp når det kommer til håndtering av overvann.

– Infiltrasjon, altså at bakken eller lignende tar det opp, er første steg. Som regel er det nok, ved mindre nedbørsmengder. Ved moderate nedbørsmengder, behøver man en form for fordrøyning, et sted man kan samle vannet slik at det ikke blir flom. Og deretter er det trygge flomveier og bortledning, altså at man leder vannet trygt til et annet sted.

Kristin Greaker Carlsson, Veisjef Fredrikstad Kommune. (Jonassen Pernille Vålen)

Rene rister

Flomberedskap handler i det store og hele om å håndtere store mengder nedbør på kort tid.

– Da er det viktig å holde rister rene, og vi har dedikerte ressurser på det. Også følger vi som alltid med på rørsystemene, sier Arntzen.

Fredrikstad kommunes veiavdeling jobber også med å holde rister, kummer og sluk åpne.

– Vi har en gravemaskin og lastebil som kontinuerlig jobber med overvannshåndtering, forteller virksomhetsleder Kristin Greaker Carlsson.

– De graver grøfter, bytter ut sandfang og sluk. Sandfangene, som sitter under de firkantede ristene du ser langs veiene, må tømmes jevnlig. Det er en stor jobb, og vi sliter litt med ressurser i forhold til drift og vedlikehold, og mannskap.

– Det kommer mer og mer nedbør?

– Ja, og med ekstremværet er det ingen tvil om at veivann finner fram til steder det ikke skal være. Og kapasiteten under bakken er ikke tilpasset disse mengdene med vann. Når vi rehabiliterer de veiene som er i for dårlig stand, sånn som inn mot Gamlebyen, bygger vi dem opp fra bunnen av med nytt ledningsnett under veikroppen, forklarer hun.

Arntzen og kollegaene har på sin side tatt med seg alle erfaringene og lærdommen fra Hunnebunn-prosjektet videre. Nå er det et nytt jaktområde som står for tur.

– Det er et enormt område! Vi er i gang med å gjøre den samme jobben på Slevik, et område som strekker seg helt fra Hankø innover mot tettbebyggelsen. Det er en stor jobb, men også veldig viktig, forteller Arntzen, som med hjelp av sine digitale loggere håper å – om ikke utrydde, så i alle fall sterkt redusere forekomsten av fremmedvann i Fredrikstad kommunes avløpssystemer.

