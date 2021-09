Viderefører Bypakke Nedre Glomma: – Vil gi bedre bymiljø med reduserte utslipp

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Jeg er glad for at Nedre Glomma nå kan gå videre med sin bypakke, som vil gi bedre bymiljø med reduserte utslipp og bedre transporthverdag for mange. Lokalt er det gjort en god jobb med å justere innholdet i pakken for så langt som mulig å imøtekomme regjeringens krav, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Den endelige prislappen er redusert til å møte kravene i bompengeavtalen fra 2019.

– Blant annet er flere tiltak og prosjekter tatt ut slik at prislappen er redusert med 3 milliarder kroner. Det betyr at man når opp til 15 prosent egenandel, samtidig som pakken fortsatt er tilfredsstillende med tanke på måloppnåelse. Dermed er fase 2 av bypakken tilpasset til kravene i bompengeavtalen fra 2019 på en måte vi kan godta, sier ministeren.

Departementet legger til grunn at ny bru over Glomma i Fredrikstad er et fylkeskommunalt prosjekt og må inngå som en del av prosjektene det skal beregnes egenandel av.

