Fortalte Erna om den tøffe pandemi-virkeligheten i reiselivet

Husøkonomen ved hotellet Scandic City i Fredrikstad har i lange perioder stått helt uten stuepike- og renholdsstab. Samtidig er arbeidsgiveren hennes en av dem som har holdt åpent hele veien gjennom pandemien – til et stadium der selv landets øverste leder nå slår fast at vi nærmer oss slutten.

Verst har permitteringene gått utover de lavtlønnede ved hotellet.

– For dem som har vært permittert har det forståelig nok vært en psykisk belastning på forskjellige nivåer. Flere av dem er alene, har lav lønn og i tillegg barn å forsørge. De ansatte jeg har ansvaret for har gjennom pandemien levd med stor usikkerhet, og har hatt det tøft. Det har vært tøft også for meg som nærmeste leder å se på, fortalte husøkonom Maria Nannos Jarnbjo mens statsminister Erna Solberg lyttet.

Etterlyste forutsigbarhet

Salgssjef Rune Solberg har som leder av fagutvalget i Fredrikstad vært svært aktiv i kommunikasjonen inn mot regjeringen og Statsministerens kontor på vegne av NHO Reiseliv. Derfor falt valget på Scandic City da Erna Solberg tirsdag skulle ut i felt for å høste erfaringer fra reiselivsbransjen, etter et år med restriksjoner, reguleringer og økonomiske støtteordninger i tilknytning til pandemien.

Hotellet har holdt åpent, selv med svært lave belegg, og i perioder vært det eneste åpne hotellet i Fredrikstad.

– Det har vært beintøft, sier salgssjef Rune Solberg, og gir husøkonomen støtte i at det å ta vare på ansatte har vært det vanskeligste å stå i.

– Mange svake grupper i arbeidsmarkedet, som fremmedarbeidere, studenter og generelt lavtlønnede har mistet inntektsgrunnlaget på ubestemt tid. Jeg vet om aktører i bransjen som har gitt penger til ansatte for å hjelpe, forteller salgssjefen.

Vi har fulgt alle de kjente smittetiltakene. Resultatet er at vi har ingen kjente smittetilfeller i hotell, restaurant eller scene. — Arild Bekken, administrerende direktør i Scandic City

Statsminister Erna Solberg tas imot av hotelldirektør Arild Bekken ved Scandic City i Fredrikstad, hvor Solberg skal få en innføring i hvordan pandemien med sine restriksjoner og dermed permitteringer har truffet hotellbransjen hardt. (Martin Næss Kristiansen)

Hovedbudskapet hotellet, ved direktør Arild Bekken og flere andre, var opptatt av å selge inn til Erna Solberg, er at hele koronaperioden har vært preget av stor uforutsigbarhet for hotell, kulturliv, restaurant og ansatte – på flere plan:

* Utbetaling av kompensasjon og støtteordninger langt på etterskudd.

* Dårlig samsvar mellom periodene for lokale, regionale og nasjonale restriksjonsnivåer.

* Stor uforutsigbarhet for gjennomføring av arrangementer.

Alle de seks faste ansatte under husøkonom Jarnbjo samt en rekke deltidsansatte og ekstrahjelper har vært permittert i lange perioder av gangen og i store deler av pandemien. Selv var Jarnbjo permittert i ti dager rundt påsketider i år, og i perioder alene på jobb har hun selv tatt seg av renholdet.

– Flere deltidsansatte har sluttet og funnet seg andre jobber. Det har i perioder skjedd litt i riktig retning med tanke på å få ansatte tilbake i jobb, men ofte ikke nok. Da oppstår det stor usikkerhet. Det har vært vanskelig ikke å kunne gi noen ordentlige svar. Noen har vi periodevis klart å holde i halv stilling for at de ikke skal miste retten på dagpenger fra Nav, påpeker hun.

Erna: – Flokkimmunitet i august

Statsminister Erna Solberg snakket om hvordan regjeringen tenker helhetlig når samfunnet skal åpnes opp, og stilte flere spørsmål. Blant annet var hun nysgjerrig på hvordan reiselivs- og kulturnæringen i Fredrikstad har måttet håndtere lokale og regionale restriksjoner oppå de nasjonale. Og hvordan det har bydd på problemer.

Solberg kom også med en oppmuntrende beskjed:

– Slik vaksineringen og smittetrykket er nå, tror jeg vi har flokkimmunitet rundt månedsskiftet juli-august i Norge, sa statsministeren.

Flokkimmunitet er befolkningens samlede motstandsevne mot viruset, og oppstår når en betydelig andel av befolkningen blir immun mot sykdommen, nok til at spredningen er redusert til et gitt omfang.

Man vet ikke om, når eller hvilke tiltak som kommer. — Jens Olav Simensen, på vegne av kulturlivet

Scandic City er som mange andre sterkt berørt av pandemien. Alle ansatte unntatt resepsjonen har vært helt eller delvis permitterte. Restauranten og kulturscenen har vært nedstengt i flere perioder og konferansemarkedet stoppet helt opp. Ansatte har hatt svært liten forutsigbarhet med tanke på gjenåpning.

– Vi har fulgt alle de kjente smittetiltakene både i hotellet og i forbindelse med arrangementer på City Scene, og kapasiteten i restauranten har vært halvert som følge av avstandskrav. Resultatet er at vi har ingen kjente smittetilfeller i hotell, restaurant eller scene, fortalte hotelldirektøren til statsministeren.

City Scene avlyste i fjor 40 arrangementer og gjennomførte 21 med restriksjoner. Bare på våren i år er 27 arrangementer avlyst, mens ti er gjennomført med restriksjoner. Noen arrangementer har vært gjennomført med bare 30 i salen, som har en kapasitet på 343 seter.

– Både 30 seter og full nedstengning har gjort City Scene og det lokale kulturlivet sterkt skadelidende. Her i byen er mange heltids kulturarbeidere og kultur en viktig næring, påpekte Jens Olav Simensen på vegne av kulturlivet, og beskrev uforutsigbarheten man har måttet forholde seg til:

– Plutselig nedstengning rett før et arrangement med mange mennesker involvert er vanskelig å håndtere, samt at pengestøtte kan komme flere måneder etter arrangementet man har søkt støtte til. Og man vet ikke om, når eller hvilke tiltak som kommer, meldte Simensen.

Dramatisk omsetningsfall

Statsministeren sa blant annet følgende etter orienteringen som ble holdt:

– Jeg synes det er rimelig med en diskusjon nå i etterkant, og at vi blant annet spør om det ville vært bedre for næringen å leve etter strenge restriksjoner over lengre tid heller enn at nivået stadig går opp og ned. Hva har vært det riktige å gjøre? Det vil vi se på, forsikret Solberg.

– Kan regjeringen framover tilby forutsigbarheten som etterlyses, Solberg?

– Forhåpentligvis er vi nå et skritt nærmere gjenåpning, men vi må regne med at det fortsatt kan komme lokale utbrudd. Så er det mindre sannsynlig at de vil føre til store, lokale nedstengninger. Når så mange er vaksinert, som nå og framover, er farene heller ikke like store, svarte statsministeren på spørsmålet fra Dagsavisen Demokraten.

Det var en kaffetørst statsminister Erna Solberg med tett program som gjestet hotellet Scandic City i Fredrikstad tirsdag ettermiddag. (Martin Næss Kristiansen)

Og salgssjef Solberg ved Scandic City er optimist når hotellet nå går sommeren i møte.

– Juli i fjor var eneste måned med positive tall, så vi har stor tro på sommeren, sier han.

Hotellets omsetning gikk i 2020 ned med 40 prosent, fra 42,7 til 25 millioner kroner. Resultatet før skatt ble forverret fra 1,9 til 6,3 millioner og antall årsverk ble sterkt redusert.

Scandic City mottok i 2020 til sammen 3,5 millioner kroner fra stat og kommune, blant annet 100.000 i lønnstilskudd for permitterte tilbake i jobb. Så langt i år har de mottatt til sammen 2 millioner kroner i kompensasjon og støtteordninger fra stat og kommune.

– Alle har blødd. Eierne har lidd store tap og vurdert å stenge helt, men valgte å stå i det, sa hotelldirektøren.

