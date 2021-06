Sverige starter gjenåpningen

[ Debatt: «Åpne grensene for hytteeierne» ]

I tillegg får innendørskonserter nå ha publikum på opptil 50 personer, mot tidligere åtte. Fotballkamper får ha maks 500 tilskuere og restauranter kan være åpne til 22.30 med maks fire personer per bord.

Regjeringens plan består av fem trinn. Hvis smitten synker, kan neste steg tas 1. juli. Da kan for eksempel inntil 3.000 sittende tilskuere tillates på fotballkamper.

Fra midten av juli kan restriksjoner på hvor mange mennesker det kan være i butikker, treningssentre, frisørsalonger og svømmehaller oppheves.

Sverige har i dag 306 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene. For å gå over til trinn to, vil den svenske regjeringen at tallet skal ligge på under 200.

