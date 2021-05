Nok var nok for Nock: – Blir mer og mer forvirret av de lokale koronaforskriftene

Mens Aps gruppeleder Atle Ottesen fullroste kriseledelsen med partifelle og ordfører Jon-Ivar Nygård og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i spissen for å ha tatt initiativ til lettelser som følge av lavere smitteforekomst de siste ukene, fikk Nock bokstavelig talt nok etter å ha hørt forslaget til ny lokal korona-forskrift.

– En av de dårligste sakene på lenge

– Jeg vil ikke rose ledelsen like mye som Ottesen. For dette her er en av de dårligste sakene i korona-prosessen jeg har sett på lenge. Veldig uoversiktlig! fastslo Nock som blant annet pekte på at verken hun selv og sikkert heller ikke publikum er i stand til å forstå innholdet og bakgrunnen for flere av de lokale korona-reglene.

– Mens man nasjonalt – også i Oslo – nå tillater folk å ha 20 mennesker inne i et leid lokale, skal vi i Fredrikstad nøye oss med ti. Men er du hjemme hos deg selv med familien på fem kan du invitere seks gjester, og du kan ha åtte vaksinerte personer i tillegg. Hvorfor er det slik at du kan trøkke deg sammen meg en hel haug folk hjemme, men bare ha ti mennesker tilstede i et stort, luftig leid lokale? påpekte Nock engasjert.

Hun oppfordret også formannskapet til å følge de nasjonale reglene som tillater skjenking til 24.00 – og ikke bare til 22.00 slik det fortsatt vil være i Fredrikstad fram til 17. juni – dog uten spiseplikt fra i kveld av:

– Tre sommeruker er lenge. Det er nå varmen kommer og det er nå bransjen skal hente inn pengene, påminnet Anita Nock som kun fikk Frps to egne stemmer for forslaget om at Fredrikstad heretter følger de nasjonale reglene.

Ap-gruppeleder Atle Ottesen berømmet kriseledelsen med ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i spissen for å ha tatt initiativ til korona-lettelser som følge av mindre smitte. (privat)

Vilkårlig i skolen

Elin Tvete (Sp) hevdet under det digitale formannskapsmøtet at hun i den senere tid har fått nokså mange henvendelser fra publikum om at skolene i Fredrikstad praktiserer korona-hverdagen forskjellig.

Hun pekte blant annet på at kohortinndelingen er ulik fra skole til.

På spørsmål til kommuneadministrasjonen om hvilke anbefalinger som gis, svarte direktør for oppvekst- og utdanning Marianne Bekker at den enkelte rektor har ansvaret for å legge opp gode smittevernfaglige løsninger sammen med kommuneoverlegene med utgangspunkt i den enkelte skoles fysiske utforming.

– Men generelt sett så er det slik at jo yngre barna er, jo mer avgrensing har man. En førsteklassing er ikke like lett å informere som en niendeklassing, derfor må vi heller ikke ha klare fysiske avgrensinger på ungdomsskole-trinnet. Ved flere av de større sentrumsskolene har man imidlertid friminutt på ulik tid, forklarte Bekker formannskapet.

Lettelser fra fredag 28. mai klokken 18.00

Det er med bakgrunn i smittetrenden som ifølge kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug har vært svakt synkende i Fredrikstad de siste ukene, politikerne nå åpner opp for flere lettelser. Som blant annet at det ikke lenger skal være påbudt å bruke munnbind der man kan holde «meter’n» og at flere kan trene innendørs enn før.

Wangberg Storhaug beskriver imidlertid situasjonen som skjør:

– Vi må regne med at det dukker opp flere utbrudd i kommunen også i tida som kommer. Men alle utbruddene vi har hatt den siste tida har vi fort klart å «ramme inn». Dette håper vi også å få til framover. Det er likevel grunn til å understreke at vi har en nasjonal krise og en verdensomspennende pandemi, advarte kommuneoverlegen lokalpolitikerne.