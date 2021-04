Arbeidsledigheten på vei ned – nær halvert siden toppen ble nådd i fjor

April-tallene fra Nav Øst-Viken – som dekker Østfold-kommunene, Follo og Romerike – viser en nedgang på 1.166 arbeidssøkere fra mars. Dette er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og totalt er det nå 34.992 personer i regionen som faller inn under denne kategorien. Det er også 50 færre personer permittert per nå enn for en måned siden.

– Nedstengingen av Viken fylke i midten av mars førte til mange permitteringer, særlig innen butikk og salg. Vi er nå i startfasen av gjenåpningen av kommunene i Øst-Viken, og som følge av dette ser vi nå at flere går tilbake til sine jobber, sier direktør Steinar Hansen i NAV Øst-Viken i en pressemelding.

[ Kraftig økning i antall AAP-mottakere ]

Over 25.000 færre

Andelen arbeidssøkere i Øst-Viken utgjør nå 9,1 prosent av arbeidsstyrken, noe som likevel er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet på 7,1 prosent.

Ledighetstoppen i Øst-Viken ble nådd for litt over et år siden, da over 60.000 personer i regionen var registrert som arbeidssøkere. Over 39.000 av disse var helt ledige.

– Selv om arbeidsledigheten fortsatt er høy, er det viktig å merke seg at ledigheten nå er betraktelig lavere enn i april i fjor. Ledigheten i dag ligger omtrent 50 prosent lavere, det vil si en andel på 6,8 prosentpoeng lavere, opplyses det i pressemeldingen fra Nav.

[ Forbereder seg på å betale ut feriepenger på dagpenger før sommeren ]

Infografikk som viser ledighetstallene for Øst-Viken ved utgangen av april 2021. (Nav Øst-Viken)

Høy andel unge ledige

Ser man på antall helt ledige per nå, utgjør dette 20.382 personer, en andel på 5,3 prosent av arbeidsstyrken. I februar og mars var denne andelen 5,4 prosent, og nå er man tilbake på samme nivå som i januar.

– Det er verdt å merke seg at nesten hver tredje av alle som er registrert som helt ledige i Øst-Viken er under 30 år. Det utgjør 5 651 personer, som er en liten nedgang fra forrige måned, da tallet var 5 789, skriver Nav Øst-Viken videre.

Kommuner i umiddelbar nærhet til Oslo Lufthavn Gardermoen er fortsatt de som sliter med høyest andel helt ledige i regionen, med Ullensaker (9 prosent) og Nannestad (7,6) øverst på lista. I motsatt ende av statistikken finner man Aremark (1,7).

Blant Østfold-kommunene er det Sarpsborg (5,8 prosent), Moss (5,6) og Fredrikstad (5,5) som har den høyeste andelen helt ledige. De samme kommunene har også den høyeste totale andelen registrerte arbeidssøkere i det tidligere fylket.

[ «Å få folk tilbake i jobb etter pandemien er prioritet nummer én» ]

Butikkene permitterer flest

Selv om antallet permitterte i Øst-Viken har gått noe ned den siste måneden, er andelen uendret på 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Regionen ligger også her høyere enn landsgjennomsnittet, som er 2,7 prosent.

– Butikk- og salgsarbeid er yrkesgruppen med størst andel permitterte, med en økning fra 4 056 i mars, til 4 193 ved utgangen av april. Samtidig ser vi en nedgang innen bygg og anlegg på 119 personer fra forrige måned, heter det i pressemeldingen.

Moss har den høyeste andelen helt eller delvis permitterte i Østfold (4,1 prosent) – etterfulgt av Rakkestad, Råde (begge 3,5) og Våler (3,4) – mens Fredrikstad har flest i antall med sine 1.252 personer.

[ Rapport om psykisk helse under pandemien: De mest sårbare har fått de største belastningene ]

---

Ledighetstall i Østfold-kommunene

Antall og andel helt ledige i de 12 kommunene som tilhører Østfold ved utgangen av april 2021 (endring i antall fra samme tidspunkt i fjor)

Halden: 665 personer, 4,1 prosent (-641 personer)

Moss: 1.356, 5,6 (-1.044)

Sarpsborg: 1.566, 5,8 (-1.050)

Fredrikstad: 2.210, 5,5 (-1.720)

Hvaler: 82, 3,8 (-81)

Aremark: 11, 1,7 (-25)

Marker: 38, 2,2 (-49)

Indre Østfold: 1.015, 4,5 (-1.005)

Skiptvet: 57, 2,9 (-62)

Rakkestad: 193, 4,6 (-140)

Råde: 171, 4,5 (-156)

Våler: 133, 4,4 (-116)

Kilde: Nav Øst-Viken

---