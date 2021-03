– Hvaler og Fredrikstad ekstra utsatt for isfenomen

De siste ukene har vi hatt et stabilt kaldt vær, noe som har gitt gode forutseninger for isdannelse – ikke bare på fjorden, til glede for isfiskere og skøytegåere, men også i vannrørene som går til hytter og hjem.

Ekstra utsatt er blant annet hytte- og husiere på Hvaler og i Fredrikstad, som har et kystklima.

– Været og klimaet på kysten innebærer at man ofte får mindre snø, enn de får i innlandet. Det å bo langs kysten kan være en fordel, fordi det gir et mildere klima, men når det blir så kaldt som nå er det en ekstra utfordring med den fuktigheten som ligger i lufta og som gjør lufta enda kaldere, sier kommunikasjonssjef i If, Sigurd Clementz til Demokraten.

– I år er det veldig lite snø mange steder i Norge, og vi ser at langs Oslofjorden er det mange tilfeller hvor stikkledningene til vannforsyningen fryser. Det vil si at tælen går så dypt i bakken, at vannet i ledningene inn til huset fryser, sier han.

Frossen kloakk

De siste ukene har selskapet mottatt 69 meldinger om trøbbel med frosne stikkledninger. Men det kan også fryse andre steder.

– I noen tilfeller fryser også kloakken ut fra huset. Og det er trøblete. Da fryser det sånn at vannet som kommer inn i huset, ikke kommer ut igjen. Det kan være trøbbel i bestemte områder, der det er forhold i jordsmonn eller slikt som kan spille inn. Det kan kommunen opplyse mer om, sier han.

Han råder nå hytteiere og fastboende spesielt på Hvaler, om å skaffe seg en hyttevenn hvis de ikke allerede har det.

– Et godt råd som gjelder hele året, er å skru av vanninntak når du ikke er på hytta. Det er en sikkerhet mot å få frostskader om vinteren. Men det er spesielt viktig denne vinteren, fordi frost jobber fort. Hvis det for eksemel går rør i en yttervegg, skal det ikke mye til med vind, frost og kulde før røret kan sprekke.

Da er det en spesiell ulempe hvis du får vanntrykk på dette.

– Da vil det i begynnelsen komme mye vann, så vil det fryse til, og deretter stoppe opp, og du har en innendørs skøytebane.

Her har hytteeieren vært maks uheldig, og fått en lekkasje fra første etasje og ned i kjelleren. Foto: If

Gode hyttevenner

Allerede i november i fjor høst, sendte forsikringsselsapet ut en pressemelding som advarte mot frosne rør, og oppfordret folk til å huske å skru av vannet.

– Det gjorde vi fordi vi så for oss viktigheten av å ha en hyttevenn denne vinteren. Nå i koronatiden skjer det så mye rart, vi har opplevd hytteforbud og nektes å reise over kommunegrenser. Nå kom dette mutantviruset på toppen av dette, og det kunne vi selvsagt ikke vite. Men vi så for oss at det kunne bli vanskelig for enkelte å komme seg på hytta, sier Clementz.

En god hyttevenn er for eksempel en gårdeier i nærheten, en fastboende eller andre hytteeiere som man kan alliere seg med.

– Nå som det er så kaldt, kan det skje ting som gjør at det å oppdage skaden raskt kan gjøre den veldig mye mindre.

Frostskader om sommeren

– Hva om du ikke har fått gjort noe til nå? Er det noen grep man kan ta?

– I denne kuldeperioden, hvis du ikke har vært på hytta og skrudd av vanninntak, må du enten dra selv eller kontakte en hyttevenn eller nabo, eller om du kjenner noen i lokalbefolkningen. Hvis ingen kan komme seg inn i hytta og få skrudd av, kan du høre med fastboende om de kan legge turen forbi hytta slik at man oppdage eventuelle problemer raskest mulig.

– De fleste forstår at med den temperaturen som har holdt seg så lav i så lang tid, så kan vannrørene bli skadet.

Han sier at de mottar rundt 30 meldinger om frostskader i juni og juli.

– Og det er jo ikke fordi det er frost i juni og juli. Meldingene kommer fra folk som er ekstremt sjelden på hytta, og kommer til en hytte der vannet har rent gjennom hytta i månedsvis.

Lunk i stengte rom

Alle fastboende på Hvaler og i Fredrikstad rådes til å passe ekstra på de eldre innbyggerne.

– Et godt råd til lokalbefolkningen er at alle som har familie eller kjenner eldre, som de vet at ikke bruker hele huset – for eksempel fordi de vil spare strøm ved å stenge av rom nå som strømmen er så dyr – har kontakt med dem. Kalde, avstengte rom kan fort føre til at rørene fryser dersom det er rørgjennomføring i deler av huset som holdes kaldt.

For å unngå at rørene sprekker, må de avstengte rommene holde rundt 10-12 grader.

– Det er ekstremt viktig for å unngå at rørene sprekker. Og så bør man holde det varmt i de rommene der man oppholder seg.

– Hvis kista i stua ser slik ut, har vannet mest sannsynlig kommet fra et spreng vannrør i en vegg, sier Clementz. Foto: If

Dårlig trykk er dårlig tegn

Det er spesielt én uvane man skal legge av seg.

– Man må ikke la vannet stå og renne, advarer Clementz.

– Da fyller man opp vannlåser og rør, og det kan bygge seg opp propper i kalde rør.

Hvis du opplever at du begynner å få dårlig trykk i kranene dine, skal du ringe forsikringsselskapet ditt og teknisk etat i kommunen og be om råd.

– Hvis vannrørene fryser ute, er det lite å gjøre med når de ligger under bakken. Derfor må du følge med og varsle om dårlig trykk. Både forsikringsselskapet og kommunen kan gi gode råd om hva du bør gjøre.

