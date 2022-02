Fra susende tretopper til forblåste fyr

Hvem: Merete Gamst (39)

Hva: Forfatter av boken «60 unike overnattingssteder i norsk natur» og livsstil- og reiseblogger på Instagramkontoen @positivista

Hvorfor: Det nærmer seg vinterferie, og nordmenn velger fortsatt helst Norge som feriemål

Hei! Så hyggelig at du kunne stille opp og gi oss som ikke har spikra planene ennå, noen gode tips. Er du klar?

– Ja, jeg var faktisk på Ramme Gård til sent i går kveld, så jeg er litt groggy i dag selv om jeg kjørte. Er jo ikke vant til å være sent opp lenger. Jeg hadde ikke vært der før, men det var helt nydelig!

Merete mener familiens minste også bør få ta del i unike turopplevelser, selv om det i blant bety at de voksne må passe litt ekstra på. Her skuer hun og lille Amelie (2) utover Jølstra i Sunnfjord. (Positivista)

Du, en fersk undersøkelse viser at kun 15 prosent planlegger å dra til utlandet i vinterferien. Noe kan kanskje forklares med at det fortsatt oppleves litt «utrygt» å reise, men mange av oss har vel også fått opp øynene for Norge som feriedestinasjon?

– Absolutt! Jeg har virkelig fått det selv, jeg. Er så sugen på å utforske mer av det Norge har å by på, og jeg merker det også på folk som tar kontakt med meg: de vil ha tips og er sultne på opplevelser.

Hva slags tips gir du?

– Jeg er kjempefan av unike overnattingssteder. Nå finnes det for eksempel flere steder der du kan bo i glass-iglo. Da kommer du veldig tett på naturen. Det er selvfølgelig enkel standard med utedo og uten strøm, men du får samtidig komforten med en god seng. Jeg har bodd i en sånn både i Lierskogen og ved Krøderfjorden, og det er virkelig noe helt for seg selv.

Høres sånn ut, ja! Men her er det vel mange om beinet?

– Ja, små steder blir fort fullbooka, men jeg slår også et slag for det å være turist i egen by, og da mener jeg ikke bare å gå deg en tur i byen. Ta inn på hotell i din egen hjemby, det kan jeg anbefale! Jeg har selv bodd på hotell i Gamlebyen i Fredrikstad her jeg bor, og jeg opplevde de historiske omgivelsene på en måte jeg ikke hadde gjort før.

Og hvis du vil unne deg litt luksus?

– Det finnes masse spa-hotell i Norge, og de er det gjerne litt mer størrelse på, så der kan du få napp selv med vinterferien like om hjørnet.

Telting og turmat redder feriebudsjettet, for det er ingen myte at Norge er et dyrt land å feriere i. (Positivista)

For eksempel finnes det et litt annerledes overnattingssted som heter Frafjord Spa i Dirdal utenfor Stavanger. Der har du spektakulær natur med Månafossen praktisk talt rett utenfor døra. Og hvis du vil ha følelsen av å reise til utlandet, gir Støtvig hotell på Larkollen en litt sånn «Hamptons»-følelse.

Du har også fått mye erfaring med å reise med småbarn. Svevende hytter og glamping er kanskje ikke helt ideelt. Eller?

– Jo, det er det absolutt! Ta med barna! Å bo på sånne underlige, annerledes steder er også en opplevelse for dem. Det kan være steder der vi voksne må være litt mer «på», men det er det verdt for å dele opplevelsen med barna. En ting vi har funnet ut, er at vi alltid tar med egen reiseseng til datteren vår, med hennes pute, dyne og kosedyr. På den måten sikrer vi at hun alltid får sove i en kjent seng. Ingenting er vel så magisk som når de små sovner, og du kan lene deg tilbake og nyte utsikten fra for eksempel en tretopphytte. Til slutt må jeg også si at jeg tror det er bra for barna å venne seg til å være dus med nye omgivelser.

Meretes helt er lille Amelie, som gjerne starter dagen i tutuskjørt og med ordene «ny dag, nye muligheter». (Positivista)

Så ingenting vi bør styre unna?

– Jeg tenker at det viktigste er at du gjør god research og finner ut om stedet passer for hele familien. Jeg har opplevd å ha med Amelie til en campingplass i Nærøyfjorden som ligger på en klippe. Det var ikke optimalt med en vilter toåring, så da pakket vi sammen og fant et sted der vi kunne senke skuldrene litt mer.

På tirsdag kollapset nettsidene til Oslofjordens Friluftsråd fullstendig da de åpnet årets booking av kystledhytter. Mye tyder på at mange vil fortsette å feriere i Norge også til sommeren. Hva er ditt heteste sommertips?

– Når du sier kystled, kommer jeg på en drøm av en tur vi hadde ut til Akerøya på Hvaler. Det blir fort fullbooka på sånne steder, men om du følger med, er det alltid noen avbestillinger. Det er absolutt mulig. Selv er jeg veldig glad i å kombinere ulike opplevelser. For eksempel kan du dra inn i skogen i en tretopphytte i Gjerstad der de har sånne morsomme Tarzan-løyper for barna og så kombinere det med en overnatting på et fyr. Skog og hav på en liten tur!

Er norgesferie så dyrt som vi gjerne tror?

– Ja. Haha! Spiser du på restaurant og bor på hotell hele ferien, blir det dessverre dyrt her. Derfor pleier det å være en god idé å ta med telt, kokkelere litt på primus og ha med matpakke. Så kan man heller skeie ut med hotellovernattingene. Da kommer du godt innafor budsjett.

Da hopper vi over på våre faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Såpass, ja? Sånne store spørsmål på rappen? Jeg elsker å stå på SUP-brettet mitt, og en perfekt sommerdag er å supe ut fra Engelsviken her jeg bor og ta med sushi eller fiskekaker på veien. Det er lykke!

Å padle på SUP-brett er Meretes nye lidenskap. Her med en venninne på tur i Dirdal utenfor Stavanger. (Positivista)

Hvilken bok ha betydd mest for deg?

– «Creativity Inc.» En spennende bok om hvordan de jobber kreativt i Pixar/Disney.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da bestiller jeg en stor Engelsviken pizza med rømme, rød saus og Cola – ikke sukkerfri!

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer alltid på det siste glasset etter klokka 03.00.

Hvem var din hverdaghelt?

– Datteren min Amelie på to som starter hver dag med å si «ny dag, nye muligheter». Helst i tutuskjørt!

Og hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Mrs. Maisel, karakteren fra TV-serie «The Marvellous Mrs. Maisel». Elsker den dama!

