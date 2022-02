Vil bygge om kaserna til hotell i særklasse

– Hvis Forsvarsbygg velger å selge kaserna i Gamlebyen, bør den få et innhold som gir noe tilbake til Festningsbyen, sier administrerende direktør Morten Fredriksen.

70 - 80 hotellrom

Det var gjennomarbeidede hotellplaner Fredriksen og utviklingssjef Vidar Solberg presenterte onsdag morgen. Hvor emneknaggene for prosjektet er: Herskapelig, imponerende og jordnært.

– Det stemmer. Uten at hotellet skal bli for snobbete, det passer ikke inn hos oss her i Fredrikstad, smiler Morten Fredriksen, som gjerne sammenligner hotellplanene i Gamlebyen med suksesshistoriene til Britannia hotell i Trondheim, Hotel Brosundet i Ålesund, det historiske Union hotell i Geiranger eller ikke minst Støtvig hotell på Larkollen.

– Pandemien har virkelig satt innlandsreiser på feriekartet, og med én million besøkende til Gamlebyen i Fredrikstad hvert år har vi tro på at et destinasjonshotell med høy kvalitet kommer til å være liv laga.

– Skal vi lykkes må vi ha et høyt ambisjonsnivå! — Administrerende direktør Morten Fredriksen i Fredriksborg

Fredriksens hotellplaner for kaserna, eid av Forsvarsbygg, vil bli en ombygging som gir mellom 70 og 80 rom. Planen er å etablerere en resepsjonsinngang fra Torvgaten og åpne bygningen ut mot torvet med uteservering i kasernehjørnet.

– Kaserna fra 1783 ble jo opprinnelig bygd for overnatting, ergo her tar vi funksjonen tilbake. Med rom på cirka 22 kvadratmeter og mulighet til å bygge rom også i tredje etasje er vi overbevist om at dette blir et godt produkt. Noen kan helt sikkert oppfatte planene som kontroversielle, men selvfølgelig vil all ombygging gjøres i samarbeid med riksantikvaren. Det er ikke tvil om at bruk er det beste vern! mener Morten Fredriksen.

Morten Fredriksen ønsker å åpne kaserna mot torvet og etablere en uteservering i kasernehjørnet. (Tomm Pentz Pedersen)

Basseng i bakgården

Forsvarsbygg beskriver infanterikaserna i Fredrikstad som noe av det flotteste innen militær arkitektur i Norge. I bakgården skisserer Fredriksborg å etablere en frodig hage, i stram struktur. I tillegg til å bygge ut en spisesal.

– Skal vi lykkes må vi ha et høyt ambisjonsnivå. Av egen erfaring vet jeg at hotell med basseng ofte blir foretrukket av barnefamilier. Derfor tenker vi å bygge om det gamle latrinebygget i bakgården til et lite spa med basseng, forteller Morten Fredriksen.

– Men først og fremst må Forsvarsbygg være interessert i å selge kaserna?

– Ja. Det pågår nå en prosess hos Forsvarsbygg, så jeg tror timingen med våre planer er god. Det statlige forvaltningsorganet er generelt opptatt av å finne en ny retning for sine vernede bygg, svarer Fredriksen.

Det er kjøp av det store bygget som tidligere huset soldater i Gamlebyen som gjelder for Morten Fredriksen i Fredriksborg.

– Med en investering på anslagsvis 200–250 millioner kroner er det primært kjøp som gjelder.

– Hva kan en slik bygning være verdt?

– Godt spørsmål. Men vanskelig å anslå. Hensyntatt store investeringer må vi få kjøpt kaserna til en «levelig» pris, avslutter Morten Fredriksen, som håper en åpning av Gamlebyens nye hotell kan bli en realitet i slutten av 2024, hvis alt går etter planen.

Den største utvendige endringen på det 5.600 kvadratmeter store bygget midt i Gamlebyen i Fredrikstad blir i bakgården. Her planlegges det en spisesal, opparbeidet hage og svømmebasseng i det gamle latrinebygget. (SG&CO Arkitekter )

Støtter planene

Leder i foreningen Gamle Fredrikstad, Knut Thomas Hareide-Larsen, er udelt positiv til Fredriksborgs planer rundt bruk av kaserna.

– Hvis planene blir en realitet, er dette bra for Gamlebyen. Men jeg følger Morten Fredriksens tanker – hotellet må være perfekt til fingerspissene. Jeg vet ikke hvilken retning Forsvarsbygg velger når det gjelder bygningsmassen i Gamlebyen, men for oss er det viktig at kaserna selges til noen som vil bruke den til et formål vi er enige i, og har penger til å utvikle. Her ser det ut til Fredriksborg innfrir alle våre ønsker.

Knut Thomas Hareide-Larsen, leder i foreningen Gamle Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

Hotellsjef Marianne Hansen i Gamlebyen hotell håper planene om et hotell i kaserna blir en realitet.

– Med våre 17 rom er vi et lite nisjehotell i Gamlebyen. Et høykvalitetshotell i kaserna vil garantert bidra til å øke trafikken i vintermånedene. I tillegg kommer jo fasilitetene som er planlagt til å bli et godt tilbud for våre gjester.

Marianne Hansen, leder og medeier av Gamlebyen hotell. (Privat)

Fredriksborg ønsker å sette inn en dør og åpne bygningen ut mot torvet i Gamlebyen. (SG&CO Arkitekter )