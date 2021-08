En fritidsklubb for voksne musikere

Hvem: Daniel Andre Johansen (31)

Hva: Nestleder i 3. etg Kulturverksted

Hvorfor: Til tross for oppstart under pandemien, har 3. etg befesta seg som en populær kulturarena i Fredrikstad

I mai i fjor kom det plutselig et nytt kulturtilbud til byen. Hva er egentlig 3. etg kulturverksted?

– Det er voksne kulturtilbud. Akkurat nå så har vi videorom og musikkstudioer. Jeg har også jobba lenge med et låtskriverrom og en låtskriverskole, men jeg har blitt litt stuck på kulturscena som er en kiosk og scene, som stadig blir utvikla. Vi er en ganske stor gjeng musikere nå, som til og med tar med våre events ut. Det er et samlingspunkt der alle nivåer møtes, og hvor vi hever hverandres nivåer. Det er også kunst her, improteater, paint’n’sip.. Det er først og fremst et fellesskap. Tror ikke det er mange på 30 pluss som har fått så mange nye venner på et år som jeg har nå!

Daniel Andre Johansen (31), nestleder i 3. etg Kulturverksted. (Privat)

Det er jo så kult! Hvorfor trenger byen et sånt sted?

– Det finnes ikke mange sånne type samlingspunkt for de som er over 20. Jeg har jobba mye på St. Croix også, der er jo fokuset først og fremst på ungdommen. Nå klarer vi oss sånn høvelig uten støtte, men vi burde jo nesten satt i gang noen ungdomsarrangement for å få støtte fra kommunen. Det her har jo nesten blitt en fritidsklubb for voksne. Her henger vi i sofaen og ved biljardbordet, og musikere kommer og spiller.

Er det åpent hele tiden eller bare under events?

– Under events. Vi prøver å få til en slags medlemskapsgreie. Det har kommet mye lenger på et år enn vi kunne trodd, med finn.no og blod, svette og tårer. Vi tar ingen kroner i egen lomme. Var ikke så mye kultur for folk på vår alder, så vi ville lage en arena for det. Det har blitt så mange engasjerte her!

[ – Jeg misunner fuglene ]

Dere starta opp rett etter koronaen brøt ut? Er dere litt gærne dere eller?

– Nei, vi har holdt oss innenfor koronaregler.

Man kan jo tenke at en pandemi ikke er den mest gunstige tiden å starte opp et kulturtilbud på?

– I førsten var det jo lov med femti, og det var en perfekt oppstart for oss. Men så fikk vi oss en knekk da alt ble shutdown. Men vi er en gjeng med lidenskapelige folk som brenner for det vi gjør. Vi har gjort de tiltaka som kreves.

Og responsen fra Fredrikstad-folk, hvordan har den vært?

– En veldig common factor som går igjen, er at veldig mange som ikke har vært så mye utenfor komfortsona kommer ut av den og sier de har opplevd veldig mye personlig vekst. Sjøl og, jeg tenker at vi er i gode gamle dager nå, jeg. Hehe.

Hvordan da?

– Det er en unik mulighet til å kunne få lov til å drive med det man elsker. Skape en lekegrind for meg sjøl, med min type moro, og møte likesinnede som har det moro på samme måte. Er kanskje ikke alle som synes det er moro å se folk med kassegitar og bass og trommer på scena, time etter time, men vi elsker det.

Hvordan blir høsten på 3. etg?

– Vi har events som ligger på Facebook nå. En del band er lina opp, så det blir mye konserter fremover, og paint’n’sip. Så kommer faktisk Kråkerøy Kirke og skal leie her, de skal ha et ungdomstilbud. Og så blir det quiz, karaoke, DJ events..

Det blir litt for alle og enhver det her da?

– Ja. Vi prøver å knekke koden, og har blant annet snakket med Kulturnatt. Også blir det noe her på Halloween. Min lidenskap nå er å få til litt eksportinntekter, da tar vi med oss kollektivet bort til Gamlebyen Kulturhus den 18. september. Vi har lagd en konseptgreie, som vi kaller Sensommerkonsert. Tar med oss en del av de vokalistene som har sunget på open mic her, og de banda som har spilt hos oss. Ja, og forresten, folk må like oss på Facebook. Får vi tusen likes så skal Simon Goin og Petrus Hagelund (styreleder og styremedlem, journ.anm) tatovere 3. etg-logoen på kroppen.

[ Kåre Willoch og halve kongeriket ]

Haha! Nå går vi over på de faste spørsmåla. Hva gjør deg lykkelig?

– Hehehe. Suksess. Det er opp-og-nedturer hele tiden, men gir man opp så får man bare enda en tyngde over seg. Suksess i seg sjøl å ikke gi opp drømmen sin.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Sier unnskyld til dem jeg dret meg ut for på fylla?

Haha, fantastisk! Er det noe du angrer på?

– Vanskelig. No regrets!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Fly!

Hvem var din barndomshelt?

– Arnold Schwarzenegger.

Det kom fort!

Men sånn seriøst sett, så var det Chester Bennington fra Linkin Park som fikk meg interessert i musikk in the first place.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Noen uten smaksløker.

[ Brenner for et levende kulturhus ]