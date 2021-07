Brenner for et levende kulturhus

Hvem: Emilie Berg Slangsvold (29)

Hva: Sjef for Gamlebyen kulturhus, og leder for Festival Ø under Månefestivalen

Hvorfor: Tok over kulturhussjef-jobben tidligere i år, og får være med på den store kulturgjenåpningen i byen.

Du ble jo ny Kulturhussjef i Gamlebyen for bare noen måneder siden. Hvordan har jobben vært frem til nå?

– Ja. Det var veldig stille i førsten. Det var stengt lenge før jeg faktisk fikk ha et arrangement, men har vært godt og, for det har vært en heftig planlegging for sommeren. Og nå har vi hatt konserter hver helg. Veldig hektisk periode!

Nå lettes det på restriksjoner, kulturlivet begynner virkelig å våkne til liv og dere er midt i festivalplanlegging. Er det mye å gjøre?

– Mhm! Hadde egentlig tenkt meg en liten ferie de tre ukene barnehagen er stengt, men det blir ikke så mye ferie akkurat. Sånn er det bare! Det er tidspunkter, bestilling av mat, bestilling av scener, lyd og lys og det som er.

Dette må jo være den beste sommeren å være kultursjef?

– Beste og verste, si! Det er slitsomt med de strenge reglene, men vi er veldig tilpasningsdyktige.

Og møte folk som er utsulta på kulturopplevelser?

– Det er kjempekoselig! Både artistene som kommer og publikum er veldig takknemlige.

Hva er det Fredrikstad-folk bør få med seg i sommer?

– Ahh! Assa, jeg synes jo det er veldig gøy med litt fart. Vi har booka Sløtface hit til 24 juli, ute, det blir veldig kult! Også kommer Torgeir Waldemar og Warp Riders til helga. Warp Riders har jo ikke hatt konsert på fem år. Også hele programmet på Månelanding, da! Det må oppleves bare.

Hva er det beste med jobben din?

– Det er alle menneskene jeg møter. Jeg er veldig glad i treffe nye folk. Koronaåret har tæra skikkelig på meg, fordi jeg ikke har snakka med og møtt folk. Nå kan jeg møte nye mennesker hver dag! Det er jo det som er gøy å jobbe med denne bransjen, og du har så mange kollegaer! Det er det beste.

Hvilke visjoner har du for Kulturhuset i Gamlebyen?

– Jeg vil jo at det skal bli det stedet folk drar uansett, fordi dem vet at det som blir spilt her er bra. Selv om man kanskje ikke har hørt om bandet, kan man kjøpe en billett og vite at man får noe kvalitet. Også vil jeg etter hvert skape mer aktivitet på dagtid for barn, at det er et helt og levende kulturhus. Kafeen er jo stengt vinterstid, men hadde vært kult om vi kunne hatt åpent hele året.

Hva gjør deg lykkelig?

– Musikk! Og folk. Og selvfølgelig barna mine og kjæresten.

Ingen prioritert rekkefølge her nå?

– Neinei, haha!

Haha! Hva gjør du når du skeier ut?

– Oi, egentlig et veldig godt spørsmål. Jeg gjør jo liksom ikke det, da. Jo, vet du hva! Jeg er egentlig glad i å lage mat, men noen ganger vil jeg ha McDonalds, og det er å skeie ut altså, for det er så søppel at det går ikke an. Man angrer sykt etterpå.

Apropos det! Er det noe annet du angrer på?

– Jaaa.. Jeg angrer litt på at jeg ikke har hatt flere sånne typ «vanlige» jobber, hvis du skjønner. Jeg har jobbet i Peppes i 12 år, siden jeg var 16. Men så har jeg vært lojal og, og ikke klart å bytte. Angrer litt på det.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Å fly. Det hadde jo vært veldig gøy da! Komme seg fra sted til sted, av sæ sjæl.

Hvem var din barndomshelt?

– Oi! Pippi Langstrømpe. Ho er fortsatt det.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er en gang jeg har gått i tog, faktisk. Men litt tulletog? Det var noe demonstrasjonsgreier i forbindelse med FestiBorg i 2016, noe med en ølkø, men jeg husker ikke helt hva vi demonstrerte mot, da. Jeg var hvertfall der! Og hadde på t-skjorte og greier. Du får google det!

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Da ville jeg invitert.. I hvert fall han ene fyren, han skuespilleren. Seth Rogen! Og så ville jeg invitert Peppa Gris, for da kunne ungene mine lekt med ho.

Hahaha!

– Den siste måtte ha vært Veronica Maggio, underholdning til selskapet. Hun er min favorittartist. Ånei, nå angrer jeg! Jeg ville invitert hele Kings of Leon!

Du får ta frem noen flere stoler da, og satse på at det er innenfor restriksjonene!

– Ja!