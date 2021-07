En plass blant århundrets kvinner

Hvem: Seher Aydar (31)

Hva: Rødts 2. kandidat i Oslo ved stortingsvalget 2021.

Hvorfor: Det kan bli historisk mange kvinner på Stortinget etter valget i 2021, og Aydar kan bli en av dem.

Cevita har regnet på at Stortinget kan bestå av 47% kvinner etter valget, dersom målingene slår til. Ukas nyhet, eller?

– Det er århundrets nyhet!

Det rasles med sabler i kommentarfeltene allerede. Er dere liksom kjønnskvotert inn hele gjengen, eller?

– Det er egentlig motsatt. Kvinner har kunnet bli valgt inn på Stortinget i hundre år i år, men det tok også hundre år før vi kanskje muligens kunne bli like mange der. Kvinner har blitt undervurdert i alle år. Menns stemmerett kom før kvinnenes, men det handler ikke om at kvinner ikke er i stand til noe, men at de blir undervurdert. Mange kvinner har måttet bevise gang på gang at vi er like flinke, og uflinke, som menn kan være. Minst! Også tenker jeg litt sånn.. Jeg skjønner ikke hvorfor det provoserer noen, at kvinner som utgjør nær halvparten av samfunnet vårt, også er halvparten av Stortinget. At folk provoseres av det viser at det fortsatt er vanskelig å være kvinne. Når menn er i flertall har de gjort seg fortjent til det, men når det nærmer seg et likestilt storting stilles det spørsmål om kvinner og egenskapene deres.

Lei av den debatten eller?

– Jaa, haha! Hvorfor må vi bevise at vi trenger likestilling, burde ikke det være en selvfølge? Det er jo de som ikke ønsker det, som bør måtte forsvare hvorfor. De avviker jo fra “common sense”.

Hvorfor blir samfunnet vårt bedre av å ha jevnere kjønnsbalanse på Stortinget?

– Jeg mener at Stortinget må gjenspeile samfunnet bedre. Ikke bare i kjønnsbalansen, men vi trenger folk fra arbeidslivet, folk med dårlig råd, mennesker med funksjonsnedsettelser og folk med minoritetsbakgrunn. Vi har jo alt dette i samfunnet vårt! Ønsker meg et storting som speiler samfunnet, og kjønnsbalanse er en veldig enkel måte å vise frem det på. Og det skulle egentlig bare mangle.

Hva gjør du hvis du kommer inn i maktens høyborg, da?

– Jeg håper at dette valget kan bli et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Det er det viktigste for min del, å jobbe for å skape et retningsskifte, sammen med Rødt-folk fra hele landet. Vi trenger å få ned forskjellene.

Og så bare rett over til noe litt lokalpatriotisk her: Hva savner du med Fredrikstad?

– Oi! Hehe. Det er faktisk lenge siden jeg har vært i Fredrikstad nå. Nå når det er så fint vær, så savner jeg å rusle i Gamlebyen. Det hadde vært digg. Følelsen av å rusle litt rundt der, ta noe kaldt å drikke eller en is med noen venner. Det savner jeg.

Du får ta turen til Månefestivalen!

– Det er favoritten min. Burde sikkert svart Gressvik fremfor Gamlebyen, men sånn er det!

Hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå så er jeg så lykkelig over å kunne møte vennene mine. Jeg ble ikke permittert, mista ikke jobben, og har råd til å møte venner på kafé. Det holder for meg nå. Det er jeg nok ikke alene om heller, vi trenger hverandre så mye!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ingenting. Det er jo det som er greia, å gjøre ingenting. Enten å ligge på en strand eller i en park og bare være. Eller hvis det ikke er så fint vær, ha en dag hjemme og høre på rolig musikk, lakke negler, se på en serie som ikke krever veldig mye. Deilig!

Er det noe du angrer på?

– Jajaja. Herregud. Det er alltid noe man angrer på, spørsmålet er bare hvor mye. Det er ingenting jeg angrer på så mye at jeg tenker “dette kan jeg ikke leve med”, men det er noen ting jeg kunne klart meg uten.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Åh, den hadde jeg glemt at dere spørte om! I gamle dager hadde man sånne ladbare batterier, man har det kanskje enda. Jeg skulle ønske jeg kunne lade batteriene mine sånn, bam, på to sekunder! Superkraftønsket mitt endrer seg med tiden, men nå er det to måneder med valgkamp for et rekordvalg for Rødt. Lade batteriene så jeg kan møte mange mennesker.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har vært veldig heldig, for jeg har hatt mange sterke personer, og spesielt kvinner, å se opp til. Men en som alle kjenner, er Pippi Langstrømpe. Hadde hun levd i dag så hadde mange sagt at hun er drøy.

Men rå! Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg har jo gått i mange demonstrasjonstog. Det er mye jeg kan gå for, men akkurat nå er jeg mest bekymra for alle dem som har mista mye inntekt, som ikke har råd til ferie med barna, eller som går ned i inntekt fra første oktober. Jeg ville gått i tog for at alle skal ha en verdig inntekt og en jobb å gå til.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Jeg kommer til å få litt kritikk av venner og familie om jeg ikke sier noen fra Fredrikstad nå! Haha. Siden dette er lokalt, så kan jeg si tre gode venner fra ungdomsskole- og videregåendetiden, som jeg ikke har sett på lenge. Jeg skulle veldig gjerne sittet i Gamlebyen med dem, spist og drukket og bare vært. Det er mange spennende folk man kunne hatt store diskusjoner med, men skal man gjøre en god jobb må man også huske de menneskene som betyr mest, og det er venner. Så Marie, Thea og Carina ville jeg invitert.

