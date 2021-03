Rocker for ulven

Hvem: Berit Helberg (53)

Hva: Multikunstner og rovdyrverner

Hvorfor: Aktuell med plateslipp og Mini-event for ulven på lørdag

Hei Berit! Du er jo først og fremst kjent for folk i forbindelse med ulvedebatten, der du blant annet har hatt noen gnistrende kronikker om Østfold-ulvene. I helgen arrangerer Rock for ulven en konsert dere kaller for Mini-event for ulven. Og der skal du være konferansier. Hva er dette, og hvorfor arrangerer dere det?

Du kan godt si at det er på tide! Vi skulle hatt et arrangement den 1. mars i Oslo i fjor, men koronaen stengte landet. I samme jafs skulle vi ha et arrangement i Trondhjem og et cruiseblues for ulven juni - juli, men alt ble avlyst. At vi får til dette arrangementet i Trondhjem nå, er helt suverent. Mini-eventet hjelper både artister som ikke får spilt på grunn av korona, og NOAH, som står overfor en rettssak mot staten.

Ja, jeg hører det er Trønderdialekt ute og går her?

E kan snakka klingande Stavanger-dialekt og, om eg må.

Oi, i jøssenavn!

Ja, hu mor e i fra Stavanger, så de har eg fått inn med morsmjølkå. De e nokke sameblod og, så her er det god blanding.

Men dette Mini-eventet, arrangeres det altså fysisk?

Ja, artistene opptrer og holder konsert fysisk, men uten publikum. Det gratis, fordi Videomakeriet i Trondheim streamer oss gratis for sakens skyld. Jeg har rockevenner i både Japan, Amerika og Australia som skal sitte og se på det. Rockemiljøet er jo verdensomspennende. Her hjemme skulle jeg ønske det var flere som våknet, det er jo et fåtall av arrangementer som streames gratis nå.

Det er gratis, men dere ønsker samtidig tilskudd?

Ja, vi vil jo gjerne at de som kan og vil, vippser eller betaler inn ønsket beløp på kontoen til NOAH. Her går det ikke noe til Rock for ulven, pengene går til den rettssaken som kommer i slutten av april der NOAH har anmeldt staten etter at de drev med ulvejakt innenfor ulvesonen i fjor.

Du viser jo et enormt engasjement for ulven. Hvorfor det?

Det startet i april 2013. Jeg har hytte i nærområdet der en streifulv, som lokalbefolkningen ga navnet Vargtass, hadde gått. Jeg så spor etter han, og ikke lenge etter var SNO ute og skjøt ulven. Da var den mye snø i marka ennå, og sauene var inne, og det var lenge til de skulle ut. Den urettferdigheten slo meg så hardt, at selv om jeg har vært dyreverner hele tida, så kjente jeg at jeg måtte være det mer aktivt når jeg så hvor urettferdig en streifulv ble behandlet her i Norge. Og etter det har jeg blitt mer engasjert i alle de fire store rovdyrene våre, både bjørn, jerv og gaupe, i tillegg ti l ulven.

Nå har jo Norge fått et nytt stort rovdyr, nemlig gullsjakalen som kom på besøk oppe i nord?

Hehe, ja, nå er jo det i Finnmark, som er mer enn noen steinkast unna meg. Men jeg skulle gjerne hatt den her og. Jeg bor jo på landet, og har naboer rundt meg med sau, og de har ikke bedt om felling av ulv. Her i distriktet har vi lama, og det fungerer fint.

Lama i stedet for sau, eller sammen med sauen?

De går sammen med sauene ja. Judit passer på sauene hos nærmeste nabo, og litt bortafor er det Rune og Irina som passer på. Det er tre stykker enda litt lenger bort, men dem er jeg ikke på talefot med, så jeg vet ikke hva de heter, hehe. Også blir det litt lamadrama når de stikker av, men det fungerer veldig bra. Det første året hadde nærmeste nabo gaupeangrep, og lamaen gjorde jobben sin, og sauene overlevde. Jeg er glad jeg bor et sted der kuler og krutt ikke er den første løsningen.

Brenner du like mye for noen andre saker?

Det har ikke vært energi til å brenne så mye for andre saker. Jeg kan godt si noen ord om vindkraft og naturødeleggelse, men jeg klarer ikke å engasjere meg like mye over alt.

Dette er jo en finfin opptakt til neste spørsmål! Har du noen skjulte talenter?

Haha, nei! Dem er åpen, alle sammen. Jeg driver med malerier, mest akvareller, skriver bøker og alt det der. Men før jul ga jeg ut mitt første album i powermetal / operametal før jul. Jeg synger gjerne opera, men liker det litt hardere enn visesang.

Snakker vi Evanesence?

Næææ, Nightwish kanskje. Folk har til og med sammenlignet det med Abba og Cats-sjanger. Jeg liker ikke å bli satt i bås, men det er litt hardere enn visesang. Alt jeg fremfører på lørdag er eget stoff. Når jeg stiller meg opp på scenen på lørdag, gjør jeg noe jeg aldri har gjort før.

Hva gjør deg lykkelig?

En fin dag i naturen. At jeg har friske foreldre, som begge i live, 81 år, og nyvaksinerte. Påske på hytta. Være sammen med dyr, få et gløtt av et vilt dyr, bare være der og da. Enten det er en elg eller en markmus som piler forbi. Og at koret synger bra!

Hvordan har koronapandemien påvirket deg?

For å være helt ærlig, ikke i det hele tatt. Bortsett fra at det var lettere å finne parkering på kjøpesenteret. Jeg har full medfølelse for dem som føler det på kroppen, som er vant til å ha arbeidskamerater og være sosiale og treffe folk. Jeg skjønner at det er slitsomt for dem, selv om jeg ikke plages på den måten selv. Det eneste som egentlig har påvirket meg, er at vi måtte avlyse Rock for ulven i 2020.

Er det noe du angrer på?

Han jeg giftet meg med! Jeg angrer for at jeg slapp han inn i livet, men det var kanskje den veien jeg måtte gå for å være der jeg er i dag. Det har ikke vært aktuelt å slippe noen andre inn, enn han som bodde her fra før og som er født i 1850. Han har fulgt med på lasset, og jeg trives godt med han her, så han skal ikke jages ut. Skal ikke ha Åndenes makt her, nei.

Hva gjør du for å koble av?

Jeg går i naturen. Ellers er det vanskelig å si, for hodet er i gang med et eller annet hele tiden. Om jeg tar med meg en sekk og kaffe, kvikklunsj og frukt, og sitter noen timer på det jeg kaller grevlingåsen, så har jeg med skrivesaker og en “talatut” ...

Talatut?

Ja, en liten sånn opptaksmaskin som jeg har på innerlomma i tilfelle det kommer en melodifrase. Jeg har fibromyalgi, så hvis jeg ikke tar det opp med en gang har hjernen glemt det når jeg er hjemme. Derfor har jeg også alltid teksten med opp på scenen. Hodet kommer med korrekturlakk når du har fibromyalgi, og fjerner alt etter en halvtime. Men egentlig er det som gjør meg avslappet, at det skjer noe oppi der hele tiden.

Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt?

Å bare ved et knips kunne straffet dem som er jævlige med dyr. Også skulle jeg gjerne ha funnet riktige lottotall. Det høres grådig ut! Men hvis pengene går til naturen, er det kanskje ikke det.

Har du alltid likt dyr?

Ja, jeg har jo bodd på småbruk, og bor på en gård nå. Så det har vært hester, kaniner, jeg har alltid hatt høns, og jeg har hatt indiske løpeender og hamster. Nei! Ikke hamster, marsvin. Og jeg har vært innom et par sauer. Jeg skal ikke ha hund igjen, eller hest. Jeg mistet hunden min for tre år siden og hesten i høst. Det lager fine mønster i hjertet når det knuses, men jeg orker det ikke om igjen. Det er det verste med dyr, at de drar før oss. Nå har jeg to katter og jeg har igjen ei høne, som er åtte år gammel og bor i vedbua, der hun skal få kose seg til hun går av seg selv. I fremtida tenker jeg litt på om jeg skulle ha lært meg opp på rovfugl og tatt inn skadet rovfugl og bruke vedbua til det, for de trenger også hjelp.

Hvilke tre personer ville du invitert du på middag?

Oi! Jeg hadde invitert Intrigue-vokalist Kai Somby på middag, hvis han tåler kjøttfri mat. Jeg liker ikke å krangle, men jeg hadde invitert miljøministeren for å innvirke på ting i riktig retning. Også hadde jeg invitert Arne Nævra, for han har jeg møtt et par ganger og han er en rasende trivelig kar. Det hadde blitt en riktig så trivelig middag! Jeg tror vi hadde funnet tonen, for vi er jo to musikere til stede, haha!