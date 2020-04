– Alle innbyggere i Fredrikstad kommune kan benytte seg av tjenesten. Vi låner vanligvis ut mange bøker til påske og er nå glade for å kunne tilby en god service til publikum i Fredrikstad i en litt utfordrende tid. Det er jo et paradoks at vi har bibliotek fulle av bøker i en tid hvor folk både har tid, lyst og kanskje også behov for å lese en god bok. Derfor er vi glade for å kunne tilby Fredrikstads innbyggere tilgang til bøker, sier biblioteksjef Tora Klevås i en pressemelding.

Siden de nasjonale restriksjonene som følge av situasjonen rundt koronaviruset ble innført torsdag 12. mars har alle landets biblioteker, i likhet med de aller fleste andre kultur- og idrettsinstitusjoner måttet holde stengt.

Nå byr det seg altså likevel en mulighet for leselystne Fredrikstad-innbyggere til å låne seg ny lektyre, lydbøker eller filmer også i fysisk format, og ikke bare digitalt.

Karantenetransport

Fra og med onsdag tilbyr de seg nemlig å komme hjem til de som er i karantene som følge av koronaviruset, enten på el-sykkel eller med el-bil, og levere bøker til dem på døra.

– Akkurat det har jeg ikke fått med meg at det er så mange andre biblioteker som gjør. Vi ser at det er en del som sitter hjemme i karantene, kanskje kjeder de seg og kunne trenge en bok å fylle tida med, sier Klevås til Demokraten.

– Det står også i biblioteksloven at alle har rett på et bibliotektilbud, så da bestemte vi oss også for å gjøre noe for å se dem som ikke har mulighet til å komme og hente bøkene selv, legger hun til.

I tillegg tilbyr de nå også henting av bøker ved alle sine filialer, i kontrollerte former og til avtalte tidspunkter, opplyses det på bibliotekets egne nettsider. Det vil si at bibliotekene ikke åpner dørene for normale besøk, men at folk kan bestille det de ønsker å låne hjemmefra, for så å få det utlevert ved personlig oppmøte.

Leveres i døra

Klevås forsikrer at begge ordningene er godkjent av Fredrikstad kommunes kommuneoverleger, og er vurdert som forsvarlig for både publikum og ansatte, så lenge grundige hygienehensyn tas.

– I den situasjonen vi er i nå, er det ekstra viktig å gå linja og ha det formelle i orden, og følge de anbefalingene vi får fra kommuneoverlegen og helsemyndighetene. Ordningen med henting av bøker utenfor er det også flere andre biblioteker som allerede gjør i disse dager, og nå har også vi fått klarsignal.

– Vi tar selvfølgelig alle forholdsregler med tanke på hygiene, og er blant annet nøye med bruk av håndsprit og at det ikke skal komme for mange for å hente samtidig. Bøkene leveres ut ved døra, og vi gjør klar poser med navn på, slik at man slipper å komme i kontakt med håndtak, fortsetter Klevås.

– Samfunnsoppdraget

Hun er også opptatt av å ivareta hensynet til de biblioteksansatte, slik at heller ikke de skal bli utsatt for smitte.

– Vi må sørge for et godt og trygt arbeidsmiljø, så vi kan ikke plutselig være 20 stykk som gjør jobben med å forberede leveransene samtidig. Derfor har satt en begrensning på maks fem bøker per person eller 20 per familie for at det skal bli overkommelig, sier Klevås.

Hun er godt fornøyd med at ordningen har kommet på plass såpass raskt, og at de samtidig rakk det før påsken setter inn er mest en bonus.

– For oss handler dette om samfunnsoppdraget vårt, og det å levere de tjenestene vi kan og får lov til i en krevende situasjon. Blant annet har vi fått flere henvendelser fra fortvilte studenter som ikke har fått lånt bøkene de trenger, men som nå får mulighet til det igjen. Så er det selvfølgelig også hyggelig å kunne tilby påskekrim nå som ferien og høytiden nærmer seg, sier Klevås.

