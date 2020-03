– Vi holder stengt så lenge vi må, men vi merker at det er en stor etterspørsel hos publikum i disse dager. Både fra dem som har bestilt bøker som er klare for henting, og som de nå ikke får hentet mens vi har stengt, men også fra de mange som bruker bibliotekene våre til daglig, sier biblioteksjef Tora Klevås ved Fredrikstad bibliotek til Demokraten.

I førsteomgang er alle biblioteksbygg stengt for publikum til og med torsdag 26. mars, men Klevås og kollegaene hennes er altså forberedt på at denne perioden kan bli forlenget. Derfor ønsker de å yte et godt tilbud og tjenester til brukerne sine via digitale løsninger.

– Vi har en situasjon hvor mange har mye mer hjemmetid, enten alene eller med familie, og vi opplever at det flere som ønsker å lese bøker. Fredrikstad bibliotek møter forespørselen fra publikum, og kjøper derfor inn flere digitale bøker enn planlagt, skriver Klevås i en pressemelding.

Ønsker å spre ordet

Overfor Demokraten utdyper hun at tilgang til lesestoff og lydbøker også kan være et kjærkomment bidrag til husfreden i det som for mange kan oppleves som en krevende og utfordrende tid.

– Absolutt, både på skjerm og i form av fysiske bøker. Jeg tenker at vi mennesker har veldig godt av å sette oss ned og lese i en sånn situasjon som vi står overfor nå. Det kan bli mange sterke inntrykk, og da tror jeg det er veldig bra å kunne konsentrere seg om noe helt annet som kan distrahere oss litt fra det som oppleves vanskelig, sier Klevås.

Norske biblioteker benytter seg av appen Bookbites for utlån av e-bøker og lydbøker, det eneste man trenger for å få tilgang som bruker, er et lånekort.

– Det finnes også mange andre bra digitale kilder, som i alle fall ikke jeg var særlig kjent med før jeg ble biblioteksjef. Vi tenker at det sikkert er mange andre som heller ikke er klar over hva som finnes der ute, sier Klevås.

Slik ser det ut på Fredrikstad bibliotek i disse dager. Video: Tora Klevås

Gode gratisalternativer

Bibliotekarene i Fredrikstad har derfor også utarbeidet tips til andre tjenester som tilbyr gratis bøker og filmer (se faktaboks nederst).

– Nasjonalbiblioteket har både bokhylla.no – som gir tilgang på flere hundretusen gode titler, både moderne og eldre – og billedbokhylla.no, med kjente og kjære billedbøker for barn. Det finnes også tjenester som tilbyr gratis filmer, og det tenker jeg kan være bra fordi det kanskje ikke er alle som har råd til å abonnere på alle mulige strømmetjenester som finnes, sier Klevås.

– I disse dager er det sikkert også mange som passer litt ekstra godt på pengene sine, og da er det flott at det finnes gratis alternativer, legger hun til.

Ber regjeringen om hjelp

Klevås henviser også til at fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Camilla S. Eidsvold har tatt til orde for strakstiltak overfor bibliotekene.

«Alle bibliotek i Viken har nå stengt dørene for publikum. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, men i verste fall kan den strekke seg langt fram i tid. Det er uheldig av flere årsaker. Bibliotekene er viktige møteplasser i lokalsamfunnet og bibliotekets kjerneoppgaver knyttet til formidling og utlån av fysisk litteratur vil stilles i bero.

Samtidig har bibliotekene en unik mulighet til å løfte fram sitt digitale tilbud i enda større grad enn tidligere. Det fordrer likevel at det digitale tilbudet oppleves som godt og relevant for alle målgrupper, og at etterspørselen kan dekkes opp av det økende behovet. Mange av Vikens innbyggere har nå kontor hjemmefra, voksne, barn og ungdommer. Aldri har de hatt mer behov for tilgang til digital kunnskap og lystlesing for å utføre arbeid, skolegang og ha mulighet til en meningsfylt fritid når de må være hjemme», skriver Eidsvold i et innlegg som er gjengitt på Viken fylkeskommunes Facebook-sider.

Hun oppfordrer derfor regjeringen til å blant annet jobbe fram en midlertidig avtale med Forleggerforeningen som sikrer bibliotekene mer gunstige betingelser for utlån av e-bøker. Samtidig poengterer hun at Vikens 1,2 millioner innbyggere i dag må klare seg med kun 22 eksemplarer av hver e-bok, og mener antallet e-boklisenser i kulturfondordningen må økes.

Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Camilla S. Eidsvold (SV). Foto: Ida Drønen

Særlig for barna

Eidsvold peker også på at barn og unger er ivrige lesere og flittige brukere av bibliotekene.

«Stengte dører betyr at akkurat denne målgruppa bør vies ekstra oppmerksomhet i ukene som kommer. Slik innkjøpsordningen fungerer i dag, utgjør e-bøker til voksne 10 % av eksemplarene i innkjøpsordningen, mens e-bøker for barn kun utgjør 5 %. Tilgangen kan enkelt gjøres bedre ved å øke antallet e-bøker i innkjøpsordningen for barn og unge», skriver fylkesråden.

– Dette viser at det er flere som ser behovet for gode bibliotekstjenester i den situasjonen vi står oppe i nå, konstaterer Tora Klevås.

Hjelper de som trenger det

For at flest mulig skal få lånt seg det de ønsker, har biblioteket i Fredrikstad også lagt ut informasjon på egne nettsider om hvordan man skaffer seg lånekort og hva man skal gjøre om man har glemt lånenummeret eller PIN-koden sin.

– Vi har gjort det enklere å få seg lånekort, og produserer fortsatt nye, men i digital form, slik at folk skal få raskere tilgang, sier Klevås.

For øvrig oppfordrer hun folk som har spørsmål rundt lånekort, PIN-koder eller innlogging til å ta kontakt med biblioteket via Facebook eller på e-post til biblioteket@fredrikstad.kommune.no

Fakta: Digitale lånetilbud

* E-bøker. Biblioteket tilbyr deg en rekke e-bøker og digitale lydbøker via appen BookBites. Last ned Bibliofil fra der du laster ned apper. E-bøkene har tre ukers lånetid, og du kan låne inntil tre bøker av gangen.

* Nasjonalbiblioteket. Tjenesten bokhylla.no gir tilgang til alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Over en halv million titler er tilgjengelig på sidene og tjenesten krever ikke innlogging. Billedbokhylla.no har nesten tusen billedbøker for barn. Her kan familiene blant annet finne bøkene om Thomas-toget, Pulverheksa og Barna i Bakkebygrenda.

* Film. På filmbib.no kan du se kort- og dokumentarfilmer av nyere dato, men også et utvalg av filmer som går tilbake i tid. Du vil finne en unik samling av kortfilmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier.

Kilde: Fredrikstad bibliotek