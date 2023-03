Konsert i stummende mørke

I år er det hundre år siden ildsjelen Erling Stordahl ble født. Den blinde banebryteren skapte Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og Storedal kultursenter. Jubileet markeres med flere arrangement, men først på programmet en konsert ingen har opplevd tidligere i Østfold – «Konsert i mørket».

Det er ensemblet LightsOut som i stummende mørke skal innta plassen midt i sirkelen av tilhørere. Fiolinisten Magnus Boye Hansen, pianisten Mathias Halvorsen og Nikolai Matthews på kontrabass har de siste årene turnert i Norge, Tyskland, USA og Island.

Alene med andre

Når trioen i mørket setter første tone til en times konsert i kafeen på Storedal kultursenter, blendes vinduene og lyses stenges ute. «Konsert i mørket» arrangeres av Kammerfest i Østfold og Sarpsborg kammerkor.

– Å sette denne konserten på plakaten til hundreårsjubileet for Erling Stordahl kan nesten tenkes som litt banalt enkelt. Men samtidig, det blir garantert et sterkt møte med toner fra musikere du ikke ser. Her er du «alene» med musikken – selv om du er sammen med andre, sier Rune Halvorsen som er en av gründerne av Kammerfest i Østfold.

Han legger til:

– Anmeldelser jeg har lest fra utenlandske aviser er meget gode. Musikernes erfaringer med tanke på hvordan tilhørerne klarer å ta inn over seg musikken i et mørkt rom, er at konserten bør vare maksimum en time. Når det er sagt, er det ingen grunn til å bekymre seg for sikkerheten. Vakter kommer til å være i rommet, og det vil bli plassert lommelykter under utvalgte stoler blant publikum.

Dirigent for Sarpsborg kammerkor, Carl-Andreas Næss, Rune Halvorsen Kammerfest i Østfold og Karl Erik Solgård fra Storedal kultursenter er enige om en ting: – I vårt første år med samarbeid satser vi stort, men realistisk! (Tomm Pentz Pedersen)

Musikk uten visuelle inntrykk

Dirigent for Sarpsborg kammerkor, Carl-Andreas Næss, er spent på publikums reaksjoner.

– Klart det blir spesielt å kjenne på følelsen av å lytte til musikk uten visuell påvirkning – i et mørkt rom. Hvordan sansene spiller sammen er spennende å tenke på. Den store skulpturen på Storedal spiller som kjent musikk av Arne Nordheim. Vi må vel innrømme at disse tonene ikke er musikk som folk går mann av huse for å høre. Men brukt som filmmusikk sluker vi det meste. Lyd og bilde sammen. Hvem vet hvilke reaksjoner vi får oppleve. Kammerkoret har i alle fall ett mål med engasjementet på Storedal: Vi setter tempoet opp, tilhørerne tempoet ned.

Storedal Kultursenter

I 2023 feires 100-års jubileet for ildsjelen og banebryteren Erling Stordahl (1923 – 1994). Den blinde pionerens personlige reise dannet grunnlaget for en livsfilosofi gyldig for alle som synes livet kan være krevende iblant, og er førende for 100 års jubileet. I 1960-årene tok livet til Erling Stordahl en ny vending. Han skapte Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og Storedal kultursenter.

Kilde: Storedal kultursenter

Dagsavisen møter kantor Carl-Andreas Næss og Rune Halvorsen i Sarpsborg kirke. Halvorsen er ansatt som solopaukist i Kringkastingsorkester (KORK), og har i tillegg bred erfaring som dirigent.

– Lukker dere øynene under utøvelse av musikk?

Rune Halvorsen smiler:

– KORK har en stor produksjon, det betyr at jeg som orkestermusiker ikke får mulighet til å fordype meg i musikken med lukkede øyne. Vi spiller mye nytt materiell hele tiden, men min flukt fra hverdagskjøret og røde opptakslamper er å produsere konserter som dette. Når det er sagt – jeg lukker ofte øynene når jeg er på en konsert som tilhører.

Organisten Carl-Andreas Næss nikker:

– Spesielt under improvisasjoner lukker jeg øynene. Da er det fint å «stenge» publikum ute, gå inn i min egen verden. Jeg gjør også det samme som Rune når jeg er på konserter. Jeg ønsker jo å bli berørt. Konserten i mørket er jeg overbevist om kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Instrumentene tett på, høre svingningene, musikernes pust – bli en del av det hele.

På sankthansaften planlegger Carl-Andreas Næss, Rune Halvorsen og Karl Erik Solgård flere arrangementer og aktiviteter på Storedal kultursenter i Skjeberg. Dagen avsluttes med konsert i amfiet, hvor Østfold Serenadeensemble, St. Croix strykekvartett og Sarpsborg kammerkor går på scenen. Blir det regn flyttes konserten til Sarpsborg kirke. (Tomm Pentz Pedersen)

Sansenes senter

Tre kulturutøvere samarbeider om markeringen av Erling Stordahl-jubileet. Sarpsborg kammerkor, Østfold kammerfest og Storedal kultursenter.

– Vi har allerede gjennomført en konsert, og det blir flere. Blant annet «Konsert i mørket», «Romanser og sanger» i mai og «Midtsommer på Storedal». Et spennende samarbeid på sansenes opplevelsessenter, forteller regissør og arrangementsansvarlig, Karl Erik Solgård.

– Samarbeidet mellom Kammerfest i Østfold og Storedal kultursenter var i utgangspunktet kun tenkt å være en midtsommerkonsert. Men mange av grunnverdiene på Storedal er felles med våre, derfor ble det helt naturlig å legge årets kammerfest til Skjeberg, avslutter Rune Halvorsen.

«Konsert i mørket» spilles i kafeen på Storedal kultursenter søndag 5. mars. To konserter er satt opp denne kvelden.

