Nært for Bjørn Skagestad i forestilling om annerledeshet

Forestillingen «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes» har allerede blitt spilt på Valdres folkemuseum i Fagernes. Nå står utescenen på Storedal kultursenter i Skjeberg for tur. På gården hvor Erling Stordahl bygde opp sansenes senter.

«Vi er alle annerledes»

Foregangsmannen for integrering av funksjonshemmede, Erling Stordahl, ble som seksåring operert for grønn stær. Det gikk galt og han mistet synet på øyet. Som trettenåring fikk han ødelagt det andre øyet. Stordahl lærte oss å se mennesker med funksjonshemninger på nye måter.

«Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes. Vi er alle annerledes.», skrev han.

Jeg blir enda mer nysgjerrig på utenforskap og hvordan det føles å være annerledes. — Skuespiller Bjørn Skagestad om sønnens utviklingsforstyrrelse.

Bjørn Skagestad (71) har en lang og variert karriere på scene, lerret og skjerm. Dagsavisen treffer skuespilleren fra Nationaltheatret på Storedal kultursenter, noen timer før han skal reise til Hvaler og tre inn i siste forestilling av «Lysglimt i mørke».

Snart er det fullt fokus på Erling Stordahl og hans liv. Om annerledesheten og opplevelsen av å være på siden av samfunnet. Følelser Skagestad kan kjenne igjen.

– Jeg har nok alltid kjent på det samme. Ikke det at jeg har følt meg veldig utenfor, men som ung voksen var følelsen av å være alene ganske sterk.

Sønn med autisme

Det å være annerledes har fått en ny rolle i skuespillerens familieliv.

– Jeg har en sønn på seks år som har autisme, og er selvfølgelig bekymret for hvordan han skal få det i livet. Han blir jo en annerledes person.

Sønnens utviklingsforstyrrelse forsterker Skagestads opplevelse av forskjellene mellom oss mennesker. Og uro for fremtiden.

– Han begynner på skolen til høsten. Vi har hatt flere møter og skolen stiller opp med gode ressurser. Spørsmålet blir jo hvordan han kommer til å fungere i en vanlig undervisningshverdag.

På Storedal kultursenter i Sarpsborg skal skuespiller Bjørn Skagestad tre inn i rollen som den blinde foregangsmannen Erling Stordahl (1923 – 1994). (Tomm Pentz Pedersen)

– Blir nysgjerrig på utenforskap

En time skal skuespiller Bjørn Skagestad stå på scenen og formidle Erling Stordahls utfordrende tanker og liv. Kun akkompagnert av akkordionist Espen Leite. I stykket «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes», skrevet av Karl Erik Solgård – som også har regien.

– Blinde Erling Stordahls tanker og din egen sønns diagnose. Hva gjør det med din tolkning?

– Uten tvil påvirker det meg. Ja … jeg blir enda mer nysgjerrig på utenforskap og hvordan det føles å være annerledes.

[ – Jeg klarer ikke å bo på land. Når jeg våkner om morran må jeg kunne gå til rekka, se havet ]

Regissør Karl Erik Solgård skyter inn:

– Reflekterer man ikke mer rundt dette temaet når man blir eldre? Gjør eksistensielle grublinger rundt hva som er et verdig liv? Det er dype tanker i Stordahls tekster. Jeg har jobbet med flyktninger, utsatte kvinner som har blitt tvangsgiftet og innen barnepsykiatri – når jeg har blitt eldre ser jeg virkelig hva verdighet betyr. Spørsmålet er om vi alle sammen har verdige liv, og ikke minst ser hverandre?

– Slik jeg oppfatter det, snakker Stordahl om likeverd og livsutfoldelse for alle, i et samfunn basert på respekt, toleranse og humanitet. Det er noe vi ønsker å formidle i stykket om Erling Stordahls liv. Som inneholder både humor og mørke sider fra hans liv.

Forsterket sanselighet

Spranget i en skuespillers oppgaver kan til tider være kjempestort. Fra dubbing av tegnefilm til lystspill. Årets oppdrag på Storedal kultursenter definerer erfarne Bjørn Skagestad som noe mer enn et «vanlig» teateroppdrag.

– Siden jeg begynte å jobbe med disse tekstene i 2017, har jeg blitt mer og mer fascinert av Stordahls livshistorie og tanker. Under formidlingen får jeg følelsen av at teksten treffer mange. Det blir en voldsom drivkraft for meg, sier skuespiller Skagestad, og legger til:

– Når det er sagt. Det er ikke et skjønnmalt portrett av ildsjel og banebryter Erling Stordahl vi presenterer. Men han blir forhåpentligvis fremstilt som et helt menneske.

– Tror du andre sanser blir forsterket når man mister synet?

– Sensitiviteten som Stordahl formidler tyder på at sanseligheten ble veldig forsterket. Det er et tankekors at han var så opptatt av lys – da han selv vandret rundt i mørke.

Skremmende aktuell

Bakgrunnsmaterialet manusforfatter Karl Erik Solgård har brukt er skrevet for flere tiår siden. Tekstene er uten tvil aktuelle også i dag, mener skuespiller Bjørn Skagestad.

– I 1965 holdt Erling Stordahl en tale i sosialdepartementet. Han var veldig opptatt av den store veksten i materialismen som skjedde på 60-tallet. Påpekte faresignalene rundt dette, og hvordan menneskets indre utvikling ikke hang med på den kraftige ekspansjonen.

– Vi bruker ordrett utdrag fra talen han holdt i departementet. Det er nesten skremmende å se hvor tidlig Stordahl så denne tendensen, avslutter Skagestad.

[ – Erling Stordahl, en foregangsmann for integrering ]

Første forestilling av «Jeg trodde en gang jeg var alene om å være annerledes – fragmenter av et liv», spilles i amfiteateret på Storedal kultursenter 5. august.

Skuespiller Bjørn Skagestad og musiker Espen Leite står sammen på scenen i teateramfiet til Storedal Kultursenter i Sarpsborg. (Bjørn Ramstad)

Bjørn Skagestad på Storedal kultursenter. (Tomm Pentz Pedersen)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen